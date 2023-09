Messi lặng người nhìn đội nhà thua chung kết: "Cậu ấy đã trải qua đêm buồn nhất"

Sáng 28/9, Inter Miami bước vào trận chung kết US Open Cup với đối thủ Houston Dynamo trên sân nhà. Màn so tài quan trọng này Inter Miami rất cần đến sự phục vụ của ngôi sao số 1 Lionel Messi. Tuy nhiên, huyền thoại người Argentian không thể ra sân do gặp chấn thương.

Cùng gia đình có mặt trên khán đài, Messi tỏ rõ sự tiếc nuối khi Inter Miami để thua chung cuộc với tỷ số 1-2. Tờ Marca thậm chí cho rằng Messi vừa phải trải qua "đêm buồn nhất" bởi anh phải "bất lực chứng kiến đội nhà thua trận chung kết đầu tiên trong lịch sử".

Messi buộc phải ngồi trên khán đài theo dõi trận chung kết của Inter Miami vào sáng 28/9

Phần lớn thời gian, Messi ngồi trầm tư. Bên cạnh siêu sao người Argentina là cậu con trai cả Thiago

Messi lặng người khi đội nhà để thua bàn đầu tiên

Phản ứng của Messi vào thời điểm Inter Miami nhận bàn thua thứ 2. Đây là trận đấu Houston chơi hay hơn. Họ tung ra 18 cú sút trong hiệp 1 trước khi vươn lên dẫn 2-0. Những nỗ lực của Inter Miami chỉ giúp họ có được bàn gỡ ở phút bù giờ

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của Messi

Thất bại vừa qua khiến Messi chưa thể có danh hiệu tập thể thứ 45 trong sự nghiệp