Điều hoà không khí là thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong không gian kín. Sự biến đổi khí hậu khiến Trái đất nóng lên, thời tiết khắc nghiệt khiến điều hòa ngày càng được sử dụng nhiều, thậm chí trở thành thiết bị không thể thiếu của nhiều gia đình, nhất là những gia đình có không gian nhỏ, bí hay có trẻ nhỏ.

Các mẹo khử mùi hôi của điều hoà hiệu quả sẽ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình. (Ảnh: Istock)

Không chỉ giúp điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, máy còn có tác dụng lưu thông tuần hoàn không khí, lọc bụi và thành phần gây hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, làm sao khử mùi hôi của điều hòa hiệu quả là câu hỏi thường được đặt ra sau một thời gian sử dụng.

Mẹo khử mùi hôi điều hoà hiệu quả

Mùi phát ra từ điều hoà không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của người sử dụng. Bạn có thể khắc phục bằng các mẹo khử mùi hôi điều hoà dưới đây:

Vệ sinh bộ lọc không khí định kỳ

Bộ lọc không khí của điều hoà là nơi tích tụ khá nhiều vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc, do đó vệ sinh bộ lọc không khí định kỳ là một trong những bước quan trọng để khử mùi hôi điều hòa. Bạn cần tháo bộ lọc ra, dùng nước ấm và xà phòng để rửa sạch bụi bẩn, sau đó lau thật khô rồi lắp lại.

Lưu ý: Hãy thực hiện công việc này ít nhất mỗi 2-3 tháng một lần hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Sử dụng các chất khử mùi tự nhiên

Các chất khử mùi tự nhiên như giấm, tinh dầu... giúp loại bỏ mùi hôi của điều hòa một cách hiệu quả mà không gây hại cho sức khỏe.

Giấm: Giấm là một chất khử trùng tự nhiên có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi. Hãy dùng một bình xịt chứa dung dịch nước và giấm với tỷ lệ 1:1, xịt vào các bộ phận trong và ngoài của điều hòa. Tinh dầu thiên nhiên: Các loại tinh dầu bạch đàn, bạc hà, chanh hay oải hương cũng có khả năng khử mùi rất tốt. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu vào một miếng bông và đặt nó ở khu vực gần điều hòa. Than hoạt tính: Bạn có thể đặt than hoạt tính trong căn phòng để giúp hút mùi hôi từ điều hòa. Than hoạt tính có khả năng hấp thụ tốt các loại mùi khó chịu.

Điều chỉnh độ ẩm không khí trong phòng

Điều hòa hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao dễ phát sinh nấm mốc và gây mùi hôi. Vì vậy, kiểm soát độ ẩm trong phòng là một mẹo khử mùi hôi của điều hoà quan trọng.

Bạn nên đặt máy hút ẩm trong phòng để giảm độ ẩm và ngăn chặn việc sinh ra nấm mốc. Hãy đảm bảo rằng phòng có luồng không khí lưu thông tốt bằng cách mở cửa sổ, sử dụng quạt…

Có nhiều mẹo khử mùi hôi của điều hoà hiệu quả. (Ảnh: Istock)

Định kỳ bảo dưỡng điều hòa

Việc bảo dưỡng định kỳ giúp điều hòa hoạt động tốt và ngăn chặn phát sinh mùi hôi từ các bộ phận máy móc:

Kiểm tra hệ thống ống dẫn: Các ống dẫn và van có thể là nguồn gốc của mùi hôi nếu bị bám bẩn hoặc gặp sự cố. Hãy kiểm tra và vệ sinh hệ thống ống dẫn ít nhất mỗi năm một lần. Xử lý nước thải: Hệ thống thoát nước thải của điều hòa cũng cần được vệ sinh đều đặn để loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn. Nếu hệ thống này bị tắc, nước thải sẽ không thoát ra được và gây ra mùi hôi.

Kiểm tra và vệ sinh dàn lạnh và dàn nóng

Dàn lạnh và dàn nóng là các bộ phận quan trọng trong hệ thống điều hòa, cũng là nơi dễ tích tụ bụi bẩn, nấm mốc.

Với dàn lạnh: Dùng cọ mềm hoặc chổi quét nhẹ nhàng các lá nhôm tản nhiệt.

Với dàn nóng (thường nằm ở ngoài trời và dễ bị bám bụi, lá cây, rác): Nên sử dụng nước máy, kết hợp với giấm pha loãng để rửa sạch.

Sử dụng chế độ vận hành phù hợp

Mỗi loại điều hòa đều có nhiều chế độ vận hành khác nhau, nên sử dụng đúng chế độ theo các khuyến cáo của nhà sản xuất để tăng hiệu quả và giảm thiểu mùi hôi.

Thường xuyên sử dụng chế độ Dry để hút ẩm trong không khí, ngăn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Sử dụng chế độ quạt khi điều hòa không cần làm mát mạnh để giúp lưu thông không khí hiệu quả hơn.

Nhưng lưu ý khi sử dụng điều hoà

Ngoài việc áp dụng các mẹo khử mùi hôi của điều hòa, bạn cần lưu ý:

- 26°C là nhiệt độ phù hợp nhất của điều hòa, vừa giúp dễ chịu, vừa không gây ốm.

- Máy điều hòa được lắp đặt ở vị trí cao 1m7 là tốt nhất.

- Khi sử dụng điều hoà, nên đặt một chậu nước hoặc máy tạo độ ẩm.

- Không nên bật điều hoà ngay khi vừa ở ngoài trời nắng về, nên nghỉ ngơi một lúc rồi mới khởi động điều hoà để tránh sốc nhiệt, đột quỵ

- Không tắt bật điều hoà liên tục vừa gây tốn điện lại làm giảm tuổi thọ của thiết bị.