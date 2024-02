Meichan: Điều tự hào nhất là khi thấy bố mẹ sống thoải mái hơn xưa rất nhiều, mình đã tự lập tài chính 100%

“Nếu mình tin vào chuyện tốt, thì chuyện tốt sẽ tới. Nếu vui thì tâm trạng sẽ tốt, mà tâm trạng tốt sẽ có sức khỏe tốt. Mà sức khỏe tốt thì làm gì cũng oke”.

Đoạn âm thanh viral ai cũng từng nghe này bỗng hiện ra ngay khi Meichan (Hà Trang, sinh năm 2000) - YouTuber, Vlogger triệu views xuất hiện trước mặt, nở 1 nụ cười.

Ở Meichan, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy có một năng lượng tích cực bao trùm; một sự “dịu kha”, lễ phép với những lần cúi đầu 90 độ để chào và cảm ơn ai đó giống như các idol Hàn Quốc.

Và cách nói chuyện chân thật, vui vẻ, sẵn sàng kể “tất tần tật” của Meichan càng khiến cô bạn ngày càng chiếm được cảm tình của mọi người.

Thành tích học tập của Meichan, đã kể cả năm qua rồi, chỉ cần search vài từ khóa là thấy. Tuy nhiên một điểm sáng trong năm của Meichan phải kể đến việc lọt Top 10 đề cử Z-FACE - Gương mặt Gen Z nổi bật của WeChoice Awards 2023. Hơn nữa, màn xuất hiện tựa Cinderella xinh bất chấp “cam” thường trên thảm đỏ WeChoice của Meichan cũng gây bão MXH.

Nhân dịp đầu năm mới, cùng ngồi xuống nhâm nhi chút bánh mứt Tết và “tám” với cô nàng Gen Z tuổi Thìn này những câu chuyện mới mẻ về quan điểm trong cuộc sống, tài chính hay cả chuyện “năm tuổi” thì có gì thú vị?

Meichan - Tên thật: Nguyễn Hà Trang - Sinh năm 2000. Hà Nội - Cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Học bổng toàn phần ngành Văn hoá và truyền thông Đại học Yonsei (Hàn Quốc) - YouTube Meichan 663k lượt đăng ký - TikTok Meichannnnn 506,2k người theo dõi

Không thích nếu bị so sánh với ai quá nhiều, tích cực một cách “mù quáng”

Nhìn lại năm 2023, với Mei đây là một năm như thế nào?

Mình cảm giác 2023 là năm lấy đà của mình. Có một số bạn sẽ nghĩ đây là năm mình “chạy” và có một vài cột mốc khá lớn nhưng đối với bản thân mình, năm nay như một bước đệm nhiều hơn. Sau năm 2023 này, mình cảm giác 2024 sẽ bùng nổ hơn. Mong là như vậy.

Mei có phải kiểu người sẽ hối tiếc quá khứ hay ước được quay lại một thời điểm nào đó để hành động khác đi không?

Điều này với mình sẽ tùy thời điểm.

Ngày trước mình ít khi như vậy nhưng năm vừa rồi, mình để bản thân có thêm nhiều trải nghiệm về cảm xúc hơn nên cũng có một số khoảng thời gian hơi “suy”. Vậy nên đặc biệt trong những ngày cuối năm như này, khi nhìn lại một chặng đường đã qua mình có nghĩ đến những sự hối tiếc nhiều hơn. Mình cũng nghĩ, nếu được quay trở lại mà bản thân làm khác đi liệu kết quả có thay đổi không? Còn trước đó, mình không phải người có thói quen hối tiếc.

Meichan - Hà Trang

Với nhiều người thành công, công thức của họ là 90% nỗ lực + 10% may mắn. Nhưng xem các vlog của Meichan, bạn không ngại thừa nhận liên tục “mình rất may mắn”. Tại sao lại có sự khác biệt này?

Mình luôn nhận thức được sự nỗ lực là rất quan trọng. Mình tự nhủ bản thân phải luôn nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng.

Tuy nhiên, các bạn có công nhận rằng trong cuộc sống sẽ có một số điều xảy đến mà chúng ta khó thể kiểm soát? Dù mình có nỗ lực, tính toán đến đâu vẫn sẽ có những điều bất ngờ. Cuộc sống mà.

Đó chính là lúc mình nhận ra, bản thân phải may mắn thế nào mới có được cơ hội để tận dụng sự nỗ lực, những cố gắng của mình. Ngoài ra, mình cũng nhận thấy mình may mắn khi xuất phát điểm đã khá ổn, không thiếu thốn điều kiện gì để phát triển. Do vậy việc thừa nhận bản thân may mắn, với mình đó như một cách biết ơn với tất cả mọi thứ. Nguyên tắc sống của mình là vậy.

Mei tự thấy mình có phải người tích cực quá không? Điều này tốt và có gì không tốt?

Có, mình còn hay đùa là tích cực một cách “mù quáng”.

Thực ra không phải lúc nào mình cũng tích cực như vậy, sẽ có lúc hơi đa sầu đa cảm và cũng mau nước mắt. Nhưng mọi người luôn thấy mình lạc quan, vui vẻ bởi trước giờ mình không thích chia sẻ nhiều những lúc mình buồn. Không phải vì mình sợ, mà chỉ đơn giản là khi buồn, mình thích ở một mình và tự giải quyết cảm xúc của mình.

Hơn nữa, mình nghĩ đó là cách lựa chọn. Cuộc sống vốn dĩ đã có quá nhiều điều khó khăn, mình cứ buồn mãi cũng không giúp ích được gì nên chọn nhìn vào mặt tích cực lại thấy nó kéo mình dần dần đi lên, tốt hơn.

Trẻ trung, xinh đẹp, học giỏi, lạc quan sống, biết ơn mọi thứ, tin vào luật hấp dẫn,... những điều này hơi gắn tag đến một bạn trẻ khác là Khánh Vy. Cũng có không ít người nói Meichan giống Khánh Vy, Mei có thích bị so sánh?

Hiện tại mình không bị so sánh quá nhiều nên vẫn đang thích vì chị Khánh Vy là một người mình rất yêu quý, hâm mộ những giá trị mà chị đem lại cho cộng đồng. Nên được khen giống idol thì chắc chắn là sẽ vui.

Nhưng nếu sau này bị so sánh nhiều quá, nói thật, chắc mình cũng sẽ không thấy thoải mái đâu. Mình sẽ nhìn lại bản thân xem những nội dung đang làm đã bộc lộ được đủ bản sắc cá nhân chưa, đủ tốt để thể hiện con người của mình chưa để thay đổi.

Vậy Mei có tự cảm thấy áp lực khi ở đâu đó, có nhiều bạn trẻ đang xem Mei là hình mẫu?

Có chứ!

Mình là người hiểu bản thân mình nhất, mình biết rõ những giá trị và cũng biết những khiếm khuyết, thiếu sót của chính mình. Nên khi mọi người xem mình là hình mẫu, mình sẽ bị áp lực khá nhiều.

Flex khả năng tiết kiệm của bản thân: Không bao giờ phải vay tiền ai!

Điều gì hiện tại Mei tự hào nhất về bản thân? Có phải ở tuổi 24 đã có thể tự lập tài chính không?

Đúng, mình cũng rất tự hào về điều này.

Từ nhỏ đến lớn, mình luôn có một nỗi lo vô hình về tài chính. Mình rất lo khi lớn lên rồi mà bố mẹ vẫn phải lo từng chút một, mình hoàn toàn không thích điều đó. Bây giờ, một trong những điều tự hào về mình là bố mẹ không phải lo nhiều khoản cho mình nữa. Mình nhìn thấy được là bố mẹ thoải mái hơn rất nhiều, bắt đầu đi chơi và dành thời gian cho bạn bè.

Chi phí ở Hàn khá đắt đỏ, Mei xoay sở như thế nào khi du học? Bạn 100% chi trả các khoản phí hay được gia đình hỗ trợ?

Gần 1 năm đầu tiên khi mình đi du học, chưa làm YouTube, chưa có công việc gì nên ngoài học bổng, mẹ mình có gửi khoảng 10 triệu/tháng để chi trả cho tiền sinh hoạt. Sau này khi mình bắt đầu có những job đầu tiên, dần dần chuyển sang tự chi trả và bây giờ là 100%.

Với mức thu nhập hiện tại, đáng ra mình sẽ không thấy gánh nặng khi tự lập tài chính. Nhưng vì mình có một nỗi lo, trăn trở về tiền bạc khá nhiều nên đôi khi vẫn áp lực. Gần đây mình đang thay đổi suy nghĩ, làm việc để sống không phải sống để kiếm tiền. Mình bớt lo đi, chi tiêu thoải mái hơn và lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.

Gen Z hiện tại đặt ra khá nhiều cột mốc tiền bạc để phấn đấu, thậm chí cả ngưỡng đạt tự do tài chính, còn Mei thì sao?

Thực ra mình lại chưa nghĩ đến khi nào sẽ đạt tự do tài chính hay nghỉ hưu sớm đâu. Mục tiêu của mình chỉ là lúc nào cũng phải tiết kiệm, đủ để có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn có thể lo được.

Còn mình cũng đặt ra những cột mốc 25 tuổi, 30 tuổi, 35 tuổi,.... Chẳng hạn như trước 30 tuổi sẽ có nhà, có xe, có thể sửa nhà cho bố mẹ to đẹp hơn. Mình là một người quan trọng trong không gian sống nên mình sẽ đặt thêm mục tiêu phải là nhà đẹp. Mà điều này cũng sẽ tốn kém nhiều đó (cười).

Nếu để flex về khả năng biết tính toán chi tiêu, biết tiết kiệm, Mei sẽ flex thế nào?

Vậy mình sẽ flex là chưa từng vay tiền ai, luôn luôn không thích việc vay tiền. Mình hay nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể giải quyết được không nên mình sẽ luôn để ra khoản tiết kiệm cho bản thân và gia đình, cần đầu tư cái gì là có.

Cách mình tiết kiệm khá đơn giản, mình không tiếc tiền đầu tư vào những thứ giúp cho bản thân phát triển hơn. Mình nghĩ đó cũng là khoản đầu tư sinh lời. Còn mình không tiêu xài hoang phí. Mình không cảm thấy bị thua kém về mặt vật chất và cũng không cảm thấy cần thiết phải thể hiện ra mình có những gì. Đây cũng là điều khiến mình tiết kiệm rất nhiều vì không có áp lực phải trông như thế này, phải được như người kia.

Thường Mei sẽ không có thói quen ghi chép chi tiêu. Vốn đã là người không hay tiêu hoang nên mình sẽ để ý tổng tiền chi tiêu cuối tháng, nếu tháng nào cao hơn bình thường mình sẽ đặt câu hỏi tại sao, tìm ra vấn đề để cải thiện.

Meichan quan niệm thế nào về việc mua và dùng đồ hiệu?

Quan điểm của mình mua đồ hiệu cũng giống như những món đồ khác, tức là mua đồ tốt, chất lượng là được. Bản thân thấy thích, thấy món đồ đó xứng đáng và có khả năng chi trả là được. Mình sẽ không bao giờ mua món đồ xong mà bị “điêu đứng” tiền bạc vì nó.

Thực ra mình cũng đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Trước đây mình sẽ cảm thấy đơn giản đó chỉ là cái túi thôi, có thể mua chiếc khác gần giống vậy mà rẻ hơn. Đến khi mua chiếc túi hiệu đầu tiên mình đã thực sự tính toán túi dùng làm gì, đựng được bao nhiêu đồ, có xách theo hàng ngày được không. Nhưng sau khi đã xuống tiền mua thì mình thấy nó rất chất lượng, đáng tiền nên mình nghĩ cứ suy xét đủ kỹ và thích hợp thì có thể mua, không vấn đề gì.

Tuổi Thìn độc lập, dám nghĩ dám làm, đôi khi hơi “bướng” một chút

Thời buổi hiện tại ai cũng có thể làm vlogger, nhất là các bạn du học sinh, Meichan có cảm thấy như vậy mình sẽ nhanh “hết thời’? Ngoài ra, liệu đó có phải mối lo cạnh tranh không vì nhiều người làm thì rõ ràng thu nhập của mình từ MXH cũng sẽ bấp bênh hơn?

Có chứ!

Mình cũng thấy công việc hiện tại khá bấp bênh nên mình không bao giờ đặt cược tất cả vào nó. Mình vẫn tập trung học để sau này ra trường có kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm để đi xin việc ở đâu cũng được. Mình khá tự tin ở điều này. Và cũng vì sợ bấp bênh, sợ “hết thời” nên năm vừa qua mình bắt đầu thử sức với việc kinh doanh cá nhân ở mảng thời trang và mỹ phẩm để lúc nào cũng có plan B, C nào đó.

Nhắc đến chuyện kinh doanh, Meichan bắt đầu đam mê từ khi nào?

Mình có “máu” kinh doanh từ xưa rồi. Trước khi mở shop, mình đã bắt đầu bán đủ thứ rồi. Từ hồi cấp 2, mình đã nhờ mẹ đưa ra Hàng Bồ để mua dây về tết thành vòng sau đó mang bán. Mình cũng nhận thấy mình thích và có năng khiếu bán hàng nên cứ thử dần dần, trộm vía mọi thứ lại suôn sẻ.

Nhưng câu chuyện làm chủ lại khác. Mình thấy nó cũng khó và phải có khả năng quản lý tốt. Mình cũng phải rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, điều phối và phải học thêm rất nhiều từ khi mở shop kinh doanh.

2024 là năm Giáp Thìn, người ta thường bảo năm tuổi hay bị “xui”, Mei có sợ không?

Thực ra mình tin vào câu nói “đức năng thắng số”, quan trọng là cách mình sống như thế nào. Mình tin tất cả những việc xảy đến đều có việc làm của chính mình trong đó, nếu nó không tốt, mình phải quay lại hỏi bản thân. Và mọi chuyện đều có lý do mà, ngay cả những điều tiêu cực, cũng sẽ giúp mình nhận được bài học. Mình cố gắng không nghĩ quá nhiều và không nghĩ quá tiêu cực về nó.

Là một cô gái tuổi Thìn, Meichan thấy tính cách của những người tuổi này sẽ thế nào?

Mình thấy các bạn tuổi Thìn giống mình hầu như đều có cá tính riêng, độc lập, dám nghĩ dám làm hay đôi khi hơi “bướng” một chút. Ngoài ra, mình cũng thấy những người xung quanh đều khá giỏi, thông minh, nỗ lực.

Mei kỳ vọng gì ở bản thân trong năm 2024?

Mình mong có đủ sức khỏe về cả thể chất và tinh thần để làm được những điều mình muốn.

Có một mục tiêu hơi cá nhân một chút là học cách yêu thương bản thân và những người xung quanh một cách chân thật hơn. Bởi mình nhận thấy đôi khi càng trưởng thành, chúng mình bị “già đời” đi, suy tính nhiều hơn nên những mối quan hệ cũng mất dần sự trong sáng, thuần khiết như ngày xưa. Sự chân thành luôn là giá trị mình tìm kiếm trong cuộc sống nên mình mong năm 2024 này mình cũng có thể sống chân thật, thoải mái với chính bản thân mình nhất có thể.

Cảm ơn Meichan về những chia sẻ!