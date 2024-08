Meghan ra điều kiện với chồng để chấp nhận quay về Anh, quyết không ở chung với nhà chồng

Vào năm 2018, đám cưới cổ tích của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã diễn ra. Họ chung sống tại Anh cho đến năm 2020 trước khi đưa ra quyết định khó khăn là rút lui khỏi vai trò thành viên hoàng gia hoạt động. Cặp đôi đã chuyển từ ngôi nhà ở Windsor đến Montecito, California (Mỹ) để nuôi dạy con trai đầu lòng - Hoàng tử Archie. Kể từ khi chuyển đến Mỹ, Harry và Meghan đã chào đón thêm một thành viên mới - Công chúa Lilibet. Cả hai hiếm khi trở lại Anh, ngoại trừ một số dịp đặc biệt. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy Meghan là tại tang lễ của Nữ hoàng vào năm 2022. Trong khi đó, chồng cô - Hoàng tử Harry - xuất hiện tại Anh vào tháng 5 vừa qua để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập sự kiện thể thao Invictus Games ở Luân Đôn.

Theo chuyên gia hoàng gia - tác giả Tom Quinn - chia sẻ với tờ The Mirror, Meghan Markle chỉ đồng ý trở lại Anh nếu có một không gian riêng cho gia đình và được đảm bảo an ninh. "Meghan từng nói rằng cô ấy sẽ chỉ trở lại Anh nếu cô ấy và Harry có một nơi ở riêng và chế độ bảo vệ an ninh mà cả hai đều cảm thấy cần thiết. Meghan sẽ không bao giờ trở lại Anh và ở cùng người thân của chồng", ông nói.

Vị chuyên gia hoàng gia cho biết thêm, nếu cặp đôi tìm được một ngôi nhà cố định và giải quyết được vấn đề an ninh, chắc chắn Harry và Meghan muốn đưa các con đến Anh. "Nhưng sẽ cần rất nhiều nỗ lực ngoại giao để Archie và Lili có thể phát triển mối quan hệ chân thành và ấm áp với những người anh em họ George, Charlotte và Louis" , ông Tom Quinn nhận định.

Trước đó, Harry đã giành được quyền đưa vụ kiện của mình lên Tòa phúc thẩm để chống lại phán quyết của Tòa án cấp cao. Theo đó, mức độ bảo vệ mà anh và gia đình nhận được ở Anh là hợp lý. Cụ thể, vào tháng 2/2020, Công tước xứ Sussex lần đầu tiên có hành động pháp lý khi Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của công chúng (Ravec) quyết định anh sẽ nhận được mức độ bảo vệ khác với các thành viên khác trong Hoàng gia. Quyết định này được đưa ra sau khi Harry và Meghan tuyên bố rút lui khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao, dẫn đến việc an ninh của Harry bị xem xét lại.

Tuy nhiên, phán quyết từ tháng 2 năm nay của thẩm phán Tòa án cấp cao - Peter Lane - đã bác bỏ tuyên bố của Harry. Ông cho rằng quyết định của Bộ Nội vụ và Ravec là có căn cứ. Theo lệnh của Thẩm phán Bean ban hành vào ngày 23/5/2024, Harry được thông báo rằng anh có thể kháng cáo bản án tại Tòa phúc thẩm. Được biết, vợ chồng Harry và Meghan đã không được nhận bảo vệ an ninh toàn phần bằng tiền thuế của người dân khi rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao vào năm 2020. Harry không đồng ý với quyết định này nên đã đưa vụ việc ra tòa.