Meghan nỗ lực khẳng định bản thân vẫn chưa đủ để vượt qua Vương phi Kate

Hai cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho thấy mức độ nổi tiếng hiện tại của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle tại Mỹ, một lần nữa giáng một đòn mạnh vào thương hiệu Sussex. Kể từ khi rời khỏi vai trò thành viên hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ vào năm 2020, mức độ nổi tiếng của Nữ công tước xứ Sussex đã giảm sút nghiêm trọng ở cả Mỹ và Anh.

Mặc dù thương hiệu American Riviera Orchard ra mắt vào tháng 3 đã giúp tăng nhẹ thiện cảm của công chúng Mỹ với Meghan, nhưng con số này vẫn kém xa so với các thành viên hoàng gia Anh khác như Thân vương và Vương phi xứ Wales, thậm chí là cả chồng cô. Nhìn chung, Thân vương William và Vương phi Kate được lòng công chúng Mỹ hơn so với Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Cụ thể, một cuộc thăm dò ý kiến của 1.500 người đủ điều kiện của Mỹ do Redfield and Wilton thực hiện cho Newsweek vào tháng 5 cho thấy chỉ 36% người trưởng thành yêu thích Meghan và 24% không thích cô. Con số này tăng mạnh so với tháng 2 khi cô chỉ được 31% ủng hộ và 30% không ủng hộ.

Cũng trong thời gian đó, Vương phi Kate một lần nữa trở thành thành viên hoàng gia được yêu thích nhất nước Mỹ khi 45% người Mỹ trưởng thành có ấn tượng tốt về cô và 13% có ấn tượng xấu. Thân vương William được 40% yêu thích và 12% không thích, trong khi Vương tử Harry được 42% ủng hộ và 18% không ủng hộ.

Thương hiệu Sussex tiếp tục nhận thêm một “gáo nước lạnh” khi Vương tử Harry gây tranh cãi khi nhận giải thưởng Pat Tillman danh giá cho cống hiến vào tuần trước tại một buổi lễ hoành tráng ở Mỹ. Harry được vinh danh vì đã thành lập Invictus Games một thập kỷ trước nhằm hỗ trợ quân nhân và nữ quân nhân bị thương và ốm đau, cả đang tại ngũ và cựu chiến binh - những người đang phải đối mặt với những tổn thương về thể chất và tinh thần.

Việc đề cử Công tước xứ Sussex đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Một bản kiến nghị với gần 77.000 chữ ký đã được lập ra kêu gọi ban tổ chức giải thưởng xem xét lại quyết định của họ. Mary Tillman - mẹ của Pat Tillman - cho biết bà “bị sốc” trước việc Harry được đề cử khi “có những người nhận phù hợp hơn nhiều”.

Một cuộc thăm dò khác của Redfield & Wilton được công bố vào tuần trước cho thấy gần 4/10 (38%) người Mỹ cho rằng Harry đã sai khi nhận giải thưởng, trong khi chỉ 21% đồng ý với quyết định này.

Theo Express