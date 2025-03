Meghan Markle bị mỉa mai giả tạo

Ngày 4/3, chương trình truyền hình thực tế về phong cách sống With Love, Meghan được công chiếu sau khi bị hoãn do thảm họa cháy rừng ở Los Angeles. Ban đầu, show của Meghan Markle được lên lịch phát sóng vào ngày 15/1.

Mặc dù không được kỳ vọng từ khi tung trailer vào tháng 11/2024, With Love, Meghan vẫn nhận được sự quan tâm.

Chương trình truyền hình thực tế của Meghan lên sóng giữa tranh cãi. Ảnh: Netflix.

With Love, Meghan có tổng cộng 8 tập, với thời lượng khoảng 30 phút/tập. Trong mỗi tập, vợ Hoàng tử Harry mời những người bạn khác nhau vào bếp hoặc ra vườn trong ngôi nhà không phải của gia đình cô, thay vào đó thuê khu điền trang cách đó khoảng 3,2 km. Người xem được thấy Nữ công tước xứ Sussex làm nến, làm bánh focaccia, lấy mật ong, cắt trái cây và tổ chức tiệc sân vườn... Thương hiệu phong cách sống As Ever cũng được lồng ghép qua các cảnh quay.

Chương trình nhàm chán

Đúng như giới thiệu, đây là chương trình của Meghan, mọi diễn biến đều xoay quanh cựu diễn viên sinh năm 1981, ngay cả Harry cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trong tập cuối. Câu nói được Meghan lặp lại nhiều nhất trong chương trình là “cho mọi người ăn là ngôn ngữ tình yêu của tôi”.

Cây viết Kirsten Fleming của The New York Post lại đánh giá trong With Love, Meghan , ngôn ngữ tình yêu của Meghan Markle không thể hiểu nổi.

Theo nữ nhà báo, Meghan xinh đẹp nhưng nhàm chán, vô vị và chương trình của cô cũng vậy. Khi xem chương trình, cô liên tục kiểm tra đồng hồ, rồi tự hỏi: “Khi nào chuyện này kết thúc?”.

“Markle rõ ràng thích làm dẫn chương trình và nấu ăn nhưng không có sự hài hước, sức hút hay tài năng đặc biệt nào cho thể loại này. Cô ấy chỉ sở hữu một thỏa thuận bấp bênh với Netflix. Toàn bộ nỗ lực này nông cạn như khay nướng bánh. Không có gì thực chất trong With Love, Meghan . Không có công thức nấu ăn gia đình, không có câu chuyện cá nhân sâu sắc”, Fleming bình luận.

Tờ The Guardian cũng có chung suy nghĩ khi xuất bản bài báo “Tạm biệt thỏa thuận với Netflix! With Love, Meghan vô nghĩa đến mức có thể là chương trình truyền hình cuối cùng của nhà Sussex”.

Nhà báo Stuart Heritage chỉ ra chương trình cố gắng mang đến góc nhìn chân thực về cuộc sống đầy cảm hứng của Meghan khi cô vừa làm bà chủ gia đình, vừa nấu ăn trong bếp. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Meghan đều trang điểm tỉ mỉ, diện trang phục hàng hiệu chỉn chu và không một sợi tóc nào lệch ra ngoài.

Tuy nhiên, theo ông Heritage, những gì khán giả mong chờ ở Harry và Meghan là tiết lộ đầy kịch tính về chế độ quân chủ, chứ không phải một công nương vui vẻ quanh quẩn trong nhà nấu ăn và chăm sóc vườn tược.

“ With Love, Meghan là dự án thứ tư được phát hành bởi công ty Archewell của Hoàng tử Harry và Meghan, cũng là sự thất vọng thứ 3 liên tiếp. Bộ phim tài liệu Polo năm 2024 đặt ra câu hỏi ‘Những người chơi polo có buồn tẻ như vẻ ngoài của họ không?’ rồi ngay lập tức chìm vào quên lãng - gần như chết yểu sau khi phát sóng... Bộ phim tài liệu Heart of Invictus năm 2023 cũng có sức hấp dẫn hạn chế... Nội dung thành công duy nhất do Harry và Meghan sản xuất cho đến nay là Harry & Meghan ”, nam tác giả nhấn mạnh.

Tờ The Guardian đánh giá Meghan có lối sống vô vị trong chương trình thực tế mới. Ảnh: Netflix.

Trong khi đó, Daily Mail mô tả chương trình mang bầu không khí giả tạo. Theo nhà báo Cameron Roy, đứa con tinh thần của Meghan không chân thực ngay từ đầu khi hứa hẹn mang đến trải nghiệm thân mật tại nhà với Nữ công tước xứ Sussex, nhưng bối cảnh lại đi thuê.

“Sự thật là Meghan xa lánh cha mình, ông Thomas, người trả tiền cho việc học của cô. Cô cũng xa lánh anh chị em ruột và hầu hết gia đình bên nội. Kể từ Megxit, cô và Harry xa cách gia đình hoàng gia... Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết điều đó khi xem With Love, Meghan , vì mọi thứ đều được chăm chút cẩn thận để trông giống như cuộc sống ở thiên đường lý tưởng - chứ không phải là sự bất ổn trong gia đình”, Cameron Roy bình luận.

Meghan vẽ ra cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong With Love, Meghan nhưng lại tràn ngập sự giả tạo. Ảnh: Netflix.

Bị tố nói dối

Trong chương trình phong cách sống, cựu ngôi sao Suits nhận mình là “đứa trẻ tự lập”, lớn lên cùng với đồ ăn nhanh tại các cửa hàng bình dân như Jack in the Box hay Taco Bell… Cô cũng kể thường xuyên ăn món salad giá 4,99 USD tại Sizzler (mô hình nhà hàng phục vụ bữa ăn ngon với giá cả hợp lý).

“Cảm giác như đây là một thời đại khác, nhưng điều đó lại rất bình thường khi trẻ em còn được ăn đồ ăn hâm nóng bằng lò vi sóng”, Meghan nhấn mạnh thêm tuổi thơ không dư giả của mình.

Tuy nhiên, anh trai cùng cha khác mẹ, Thomas Markle Jr., không đồng tình với cách Meghan mô tả cuộc sống lúc bé của họ.

“Đó chỉ là một trong những câu chuyện nhảm nhí mà con bé bán cho gia đình hoàng gia để lấy lòng thương hại. Chúng tôi không nghèo. Con bé không phải chà xát hai đồng xu niken với nhau tại quầy salad Sizzler. Cả thế giới đều biết cách con bé đối xử với gia đình, đặc biệt là cha mình, người cho con bé mọi thứ. Đó là lý do không ai tin vào điều đó. Mọi người có thể xem tập đầu tiên và tập phim đó sẽ bị giới phê bình đánh giá tệ nhất mọi thời đại. Sau đó, 5 hoặc 6 phút xem tập thứ 2, họ có thể phải tự đưa mình vào khoa tâm thần”, Thomas Jr. cho biết trên TalkTV .

Theo Thomas Jr., Meghan thường xuyên được người lớn trong nhà dẫn đi ăn nhiều nhà hàng ở Hollywood.

Người đàn ông 58 tuổi tuyên bố sau khi xem With Love, Meghan , lần đầu tiên ông cảm thấy có lỗi và xấu hổ thay em gái.

Thomas Jr. cũng xác nhận không cho cha mình xem chương trình vì sức khỏe ông đang giảm sút, sợ không chịu nổi cú sốc.

Trong chương trình, Meghan liên tục chia sẻ sở thích nấu ăn. Thế nhưng, Thomas Jr. chỉ ra em gái chưa từng nấu bất kỳ món gì cho ai khi còn nhỏ.

Anh cùng cha khác mẹ cáo buộc Meghan vẽ ra cuộc sống tuổi thơ khốn khó để lấy sự đồng cảm từ khán giả.

Người anh cũng mỉa mai Meghan khi chối bỏ họ Markle, đính chính bản thân là “Meghan Sussex” trên truyền hình. Ông nói thêm không có vấn đề gì nếu Meghan không sử dụng họ cha nữa, nhờ ông và chị gái Samantha Markle có thể cứu rỗi bản thân khỏi hình ảnh hoen ố mà em gái áp đặt cho họ.

Meghan không phản hồi trước cáo buộc nói dối từ anh cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, khán giả nửa tin nửa ngờ trước lời Thomas Jr.. Họ nhận định Meghan và anh trai không nói chuyện với nhau hơn một thập kỷ, không loại trừ khả năng ông cố tình phá hoại em gái.