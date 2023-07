Mega Grand World Hà Nội tiên phong mang sân khấu thuyền đến Việt Nam

Dấu ấn nghệ thuật hoàn toàn mới trên thị trường giải trí văn hoá – nghệ thuật

Với du khách trong và ngoài nước, Hà Nội vốn được biết đến như một thành phố của lịch sử - văn hoá với những di tích như: Văn Miếu, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn hay xa hơn là một số làng nghề truyền thống như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc…Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đến truyền thống này, du khách và người dân Thủ đô còn đang tìm kiếm thêm những hoạt động trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật mang tính mới mẻ, hấp dẫn.

Anh Williams, một du khách người Anh cho biết: "Trước khi tôi đến Việt Nam, bạn bè tôi thường chia sẻ rằng Hà Nội là một nơi đáng đến nhưng nếu muốn trải nghiệm không khí náo nhiệt thì nên đi các nơi khác. Khi tôi đến Hà Nội, tôi cũng chỉ ở dây 2 ngày là đã tham quan hết các điểm quan trọng".

Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng thời gian lưu trú ngắn và chi tiêu thấp là Hà Nội vẫn đang rất thiếu các khu du lịch tổng hợp, nơi phát triển mô hình vui chơi trải nghiệm - thưởng thức văn hoá nghệ thuật quy mô lớn, thoả mãn cơn khát của chính người dân Hà Nội, các khu vực lân cận và khách quốc tế.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh chia sẻ những hình ảnh tráng lệ tiên phong của sân khấu trên thuyền The Grand Voyage

Đây cũng chính là lý do mà Mega Grand World Hà Nội chia sẻ kế hoạch hợp tác cùng đạo diễn Dương Mai Việt Anh để hoàn thiện mảnh ghép trải nghiệm nghệ thuật tại điểm đến vui chơi - giải trí mới của Hà Nội vào ngày 25/7 vừa qua. The Grand Voyage – show diễn sân khấu thuyền trên "dòng sông Venice" diễn ra buổi tối mỗi ngày sẽ là 1 một không gian nghệ thuật mới mẻ với những công nghệ trình diễn thị giác, âm thanh tiên tiến hàng đầu thế giới, hứa hẹn là một "must – see – show" của Thủ đô Hà Nội. Thông qua show diễn, Mega Grand World muốn giới thiệu với người dân, các khách du lịch lân cận và quốc tế một hình ảnh Hà Nội mới phát triển năng động, tiên phong, khép lại trọn vẹn 1 hành trình trải nghiệm suốt cả ngày dài tại vũ trụ vui chơi - giải trí – mua sắm quy mô bậc nhất miền Bắc.

Sân khấu thuyền trên sông tiên phong tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ hành trình kiến tạo Thành phố điểm đến Ocean City, The Grand Voyage tái hiện một hải trình giao thương từ châu Âu hoa lệ, băng qua con đường tơ lụa trên biển, di chuyển qua năm đại dương lớn chinh phục những thử thách trên hành trình chinh phục những vùng đất, những nền văn hoá tới thương cảng Hội An sầm uất và gặp gỡ tại Mega Grand World Hà Nội.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh chia sẻ, điểm độc đáo của show diễn này là bối cảnh được thay đổi liên tục trên sân khấu trên thuyền tiên phong tại Việt Nam - điều mà thậm chí rất ít show trên thế giới làm được khi có không gian biểu diễn tích hợp cảnh quan kiến trúc shop kiến trúc Venice sắc màu bên sông.

Sân khấu thuyền độc đáo trên sông tái hiện cuộc viễn chinh kỳ thú, đầy kịch tính (Ảnh minh hoạ)

Với những công nghệ trình diễn trên mặt nước hiện đại bậc nhất trên thế giới cùng những công cụ biểu diễn công nghệ cao như 3D mapping, màn chiếu nước, lửa lạnh, sương mù, bất kỳ ai khi đến với Hà Nội sẽ mong muốn được đặt chân đến đây để chiêm ngưỡng và check in, chia sẻ về thể nghiệm không gian nghệ thuật đặc sắc mà nhiều thị trường giải trí lớn trên thế giới chưa làm được. Không những thế, mỗi du khách tới đây có thể lựa chọn góc nhìn trải nghiệm của mình trong show diễn độc đáo này, có thể là trên con thuyền Gondola trên sông, trong 1 coffee shop nhìn ra The Venice hay trên bờ sông, trên cầu bắc qua sông, mỗi góc nhìn lại là 1 tầm view, 1 trải nghiệm ánh sáng, âm thanh khác biệt.



Tại mỗi góc nhìn khác nhau, khán giả lại có được những trải nghiệm ánh sáng, âm thanh và kỹ xảo khác biệt (Ảnh minh hoạ)

Sáng tạo của vở diễn không chỉ tập trung tạo nên trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho khán giả vào mỗi tối, mà nó còn mang tới những hoạt động giao lưu, tương tác thú vị cũng như bối cảnh hoành tráng để khán giả có thể trải nghiệm, tham quan, check-in ban ngày. Họ có thể đến vào ban ngày để chiêm ngưỡng và choáng ngợp trước không gian biểu diễn hoành tráng của Grand Voyage, sau đó dành một ngày để khám phá Mega Grand World sầm uất và quay lại với vở diễn vào buổi tối để cùng lên thuyền thám hiểm chinh phục đại dương.

Mega Grand World thu hút loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới

Nằm trong chiến lược xây dựng thành phố du lịch Ocean City và điểm đến giải trí – vui chơi – mua sắm Mega Grand World, Vinhomes đang thúc đẩy nhanh chóng việc hợp tác với các đối tác chiến lược phát triển trải nghiệm tại điểm đến.

Ngày 25/7, Vinhomes và Vincom Retail đã có những cập nhật mới về đối tác thương hiệu sẽ khai thác kinh doanh thương mại, dịch vụ tại đây. Theo đó, Mega Grand World thu hút được sự quan tâm của nhiều đối tác bán lẻ, dịch vụ, nhiều thương hiệu định vị. Starbucks; Elgaucho; Pizza 4P; Vietnam Speciality Expo, Trung Nguyên Legend Premium, Warning Zone, Mekong Connect, Italian Zone, Mỳ Long, Runam, Highlands Coffee, Louis Castel… Các bên đang trong quá trình thương thảo, tìm hiểu cơ hội đặt gian hàng của mình tại Mega Grand World Hà Nội. Đặc biệt hơn, các nhãn lớn khi tới đây đều mang theo 1 ý tưởng quy hoạch mô hình mới lạ phù hợp với trải nghiệm tại trung tâm lớn bậc nhất này, dự báo tạo nên những "cơn sốt" trải nghiệm mới với du khách tại Hà Nội và khu vực lân cận ngay khi khai trương tháng 12/2023.