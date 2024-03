Mê mẩn với ngôi trường này tại TP.HCM, học sinh được “quẩy” tưng bừng với vô số hoạt động cực chất quanh năm

Giờ sinh hoạt CLB bóng đá tại Trường THCS-THPT Trí Đức

Đã vào Trường THCS-THPT Trí Đức (trước đây là Trường THPT Dân lập Trí Đức) thì dù bạn có "hướng nội" đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ tìm thấy những không gian phù hợp cho mình tung quẩy "hết ga".

Muốn chơi môn thể thao nào cũng có

Sôi nổi nhất trong trường có lẽ là các CLB "made by" học sinh. Cô Võ Thị Hoài Giang, phụ trách mảng CLB của Trường THCS-THPT Trí Đức, bật mí trường có đến 12 CLB, đủ mọi môn từ nhảy hiện đại, múa, thanh nhạc, gym, bóng đá, bóng rổ, bơi, cầu lông, yoga, võ, bóng bàn,…

Thích môn nào, học sinh sẽ đăng ký vào CLB ấy. Ở đó, không chỉ có các bạn sinh hoạt cùng nhau, mà còn có các thầy cô "đỉnh của chóp" sẽ hướng dẫn, huấn luyện thêm.

Mỗi học kỳ, bạn sẽ có lựa chọn chuyển câu lạc bộ nếu muốn, rất thích hợp cho những ai nào muốn trải nghiệm nhiều môn. Tính sơ sơ hết cấp 2 bạn đã có thể chơi từ 6-7 môn, cho bạn lợi thế siêu "khủng" khi lên đại học hoặc sau này đi làm.

Kéo co là hoạt động không thể thiếu của các teen Trí Đức

Không chỉ để chơi cho biết, các câu lạc bộ còn "quét radar" tìm kiếm những học sinh có tố chất bồi dưỡng và tạo điều kiện tranh tài những sân đấu lớn.

Như bạn Tôn Thất Quốc Huy, học sinh lớp 8, đã mang về hàng loạt huy chương danh giá ở các giải bơi cấp thành phố, bao gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Môn bơi còn là nội dung được phổ cập tại Trường THCS-THPT Trí Đức, và 100% học sinh ra trường đều biết bơi.

Học sinh Trường THCS-THPT Trí Đức được phổ cập bơi từ rất sớm

Bạn Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 11, "đỉnh" không kém. Hiện bạn đang tập luyện cùng đội tuyển bóng rổ trẻ của TP.HCM, vừa giành huy chương vàng nội dung 5x5 tại giải trẻ toàn quốc. Trước đó, nhiều lần Khang cùng các đồng đội trường Trí Đức thi đấu bóng rổ tại các giải của thành phố, gặt hái được những tấm huy chương vàng danh giá.

Khang nói các thầy trong câu lạc bộ bóng rổ đã giúp bạn trưởng thành. Các thầy không chỉ lên những giáo án giúp Khang nâng cao thể lực mà còn phát triển tư duy chơi bóng, đọc tình huống trận đấu và đặc biệt luôn giữ bình tĩnh trong những khoảnh khắc quyết định.

"Mình sẽ cố gắng để vào được VBA. Sau này, mình sẽ trở thành một giáo viên bóng rổ để tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo", Khang nói.

Học sinh tổ chức những show nhạc lớn

Từ những show văn nghệ trên sân trường đến những sân khấu hoành tráng, học sinh Trí Đức đều chơi hết mình

Không chỉ có thể thao, học sinh Trí Đức yêu thích những môn nghệ thuật cũng có nhiều cơ hội thi thố tài năng.

Bạn Nguyễn Duy Đông, học sinh lớp 12, là "super-star" trong đội nhảy. Có tố chất biên đạo, Duy Đông đứng sau nhiều tiết mục nhảy "cực cháy" cho những chương trình văn nghệ lớn nhỏ hằng năm tại Trường THCS-THPT Trí Đức.

Đông nói các thầy cô ở trường siêu dễ thương, tạo điều kiện hết mình cho các bạn mượn phòng, loa, đạo cụ vào những giờ trống để tập nhảy. Nhiều thầy cô còn sẵn sàng tham gia các tiết mục cùng học sinh, do chính học sinh biên đạo tại những show nhạc lớn.

Và nhiều người thường rất bất ngờ khi biết những show nhạc lớn này phần lớn được chính học sinh tổ chức. Từ kịch bản, dẫn chương trình đến sân khấu, âm thanh, ánh sáng,… khâu nào cũng có học sinh "gánh team".

Chương trình "Tri Duc All-Star" cực "cháy" của các teen Trí Đức

Chương trình promnigh siêu xịn sò dành cho học sinh khối 12 Trí Đức được tổ chức tại khách sạn 5 sao Dalat Palace

Bạn Nguyễn Minh Hùng, học sinh lớp 12, là một trong những "leader" của CLB Trí Đức Event, thường được giao "trọng trách" tổ chức những chương trình lớn của trường như Spring Concert, The Face Tri Duc, Tri Duc’s Got Talent, Tri Duc All Stars. Đặc biệt, Spring Concert còn thu hút nhiều ca sĩ "hot trend" như Phương Ly, Mono, B Ray,…

"Thế nhưng trường vẫn tin tưởng để học sinh chúng mình tham gia vào khâu tổ chức. Chúng mình thường làm việc thật kỹ với các thầy cô và cả team trước, trong và sau chương trình để khán giả có thể thưởng thức các tiết mục tốt nhất", Hùng nói.

Phương Mỹ Chi góp mặt trong Spring Concert 2024 của trường Trí Đức

Thầy Nguyễn Thanh Thống, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trí Đức, cho biết tạo điều kiện cho học sinh phát triển tối đa tiềm năng của mình luôn là một trong những triết lý đào tạo của trường. Nhà trường thường linh hoạt sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học để các em có thời gian tốt nhất cho nhiều hoạt động, từ việc học đến chơi thể thao hay nghệ thuật.

Chuyến dã ngoại tại Đà Lạt của team Trí Đức

Một hoạt động thiện nguyện do học sinh Trí Đức thực hiện

Ngoài ra, mỗi năm trường đều tổ chức những chuyến tham quan dã ngoại hay những dự án xã hội để các em có thêm trải nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường. "Tất cả nhằm hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần", thầy Thống nói.