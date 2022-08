Mê mẩn hàng tá ý tưởng DIY làm từ gỗ nhưng giới trẻ lại gặp khó khi thực hiện

DIY là viết tắt của "Do It Yourself" có nghĩa là tự mình làm, từ việc sửa chữa, nâng cấp đến việc tạo ra những vật dụng mới mẻ thay vì nhờ đến sự trợ giúp của các "thợ" có tay nghề. Không những tiết kiệm chi phí, sức hấp dẫn của xu hướng này còn nằm ở việc cho người trẻ không gian để thỏa sức sáng tạo, làm nên những thứ rất riêng đúng "gu" của mình. Từ may quần áo đến thiết kế khu vườn, không gian nơi ở, các bạn trẻ đều muốn mình tự lên ý tưởng, chuẩn bị và trực tiếp tiến hành triển khai.



Với những người trẻ phong cách DIY, gỗ luôn là vật liệu tạo nên nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ khi decor nhà cửa. Tuy nhiên, để có được một thành phẩm hoàn hảo, sử dụng lâu dài nhiều bạn trẻ đã cũng phải chật vật với nhiều khó khăn.

Cái khó của các bạn trẻ chơi "hệ" gỗ

Bạn Hương (Nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Sau khi đi làm được một năm, mình quyết định chuyển trọ đến nơi ở khang trang hơn, tự mình decor lại theo ý thích. Lúc bắt đầu, mình có lên ý tưởng tự làm nên một không gian thật chill với các đồ làm từ gỗ như kệ sách, bàn làm việc, giường, tủ, nhưng khi bắt tay vào làm thì thật sự khó, nhất là công đoạn sơn. Mình có mang qua xưởng mộc nhờ họ sơn PU cho sản phẩm, thực sự khi sản phẩm hoàn thiện nó quá xa vời với hình dung ban đầu của mình, không còn chất gỗ mộc mạc thân thiện nữa thay vào đó chỉ là một màu sơn giả tạo trơn bóng như nhựa."

Phong cách thiết kế quán cà phê sử dụng vật liệu gỗ làm chủ đạo theo phong cách tự nhiên rất được ưa chuộng trên thị trường (Nguồn ảnh: Work & Wood)

Không riêng gì bạn Hương, đây cũng là trường hợp nhiều bạn trẻ khi chọn bước chân vào phong cách sống DIY gặp phải. Ở công đoạn sơn gỗ hoàn thiện, sản phẩm khác xa so với tưởng tượng ban đầu và thậm chí còn xấu đi, mất đi vẻ đẹp tự nhiên của gỗ.

Thực tế, quy trình sơn màu và sơn bảo vệ gỗ với sơn PU là vô cùng phức tạp vì phải trải qua rất nhiều công đoạn như chà nhám, sơn lót, sơn màu, sơn phủ… với tổng thời gian để hoàn thiện một sản phẩm có khi lên tới cả ngày trời và người thợ cần có nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc hỗ trợ và đồ bảo hộ phức tạp.

Quy trình sơn gỗ PU truyền thống nhiều bước, phúc tạp và độc hại đòi hỏi thợ có tay nghề cao cùng đồ bảo hộ cồng kềnh.

Hơn nữa, một trong những nỗi sợ khác mà bạn trẻ phải đối mặt khi sơn gỗ chính là mùi sơn. Bởi nếu thực hiện không đúng cách, thiếu trang bị đồ bảo hộ hay thực hiện ở những nơi không thông thoáng có thể dẫn đến khó chịu, dị ứng hay thậm chí dẫn đến ngộ độc sơn cho chính người sơn và ảnh hưởng cả những người xung quanh.

Bí kíp sơn gỗ không cần tay nghề với dầu "lau" gỗ

Dầu "lau" gỗ với nhiều ưu điểm vượt trội giúp các bạn trẻ phong cách DIY xóa bỏ nỗi sợ khi sơn gỗ theo cách truyền thống

Đến với Creative Life Vietnam, các bạn trẻ cuồng gỗ sẽ không còn những nỗi ám ảnh với sơn gỗ. Bằng công nghệ dầu "lau" gỗ không độc hại, an toàn cho người sử dụng với đầy đủ chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giờ đây chỉ với dầu "lau" Creative Life Vietnam cùng chiếc khăn hoặc cây chổi quét là các bạn đã trở thành những người thợ chính hiệu để thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm cực kì chất lượng mà không thua kém bất cứ người thợ lâu năm nào.

Với công nghệ dầu "lau" gỗ của Creative Life Vietnam, vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng của gỗ sẽ được lưu giữ lâu dài, giúp tô điểm cho không gian nơi ở (Nguồn: Work & Wood)

Công nghệ dầu lau gỗ an toàn tại đây sẽ giúp các bạn trẻ khắc phục hoàn toàn nhược điểm của quy trình sơn PU truyền thống. Thay vì trước đây phải chứng kiến những thành phẩm bằng gỗ của mình trong tình trạng "toang", thì nay những đồ vật ngay cả không có máy móc hay tay nghề, cũng có thể tuyệt hảo đến mức mà chính bạn còn không thở nào ngờ tới.

Theo đó, những điểm nổi bật của công nghệ dầu lau đến từ Creative Life Vietnam chính là:

- Thi công bằng phương án lau hoặc quét đơn giản

- Khô nhanh

- Không độc hại

- Không cháy màu, không dính, không bết

- Không cần tay nghề

- Không cần dụng cụ máy móc hỗ trợ

- Giữ được nét đẹp tự nhiên của gỗ

- Phù hợp với mọi loại gỗ

- Màu sắc đa dạng với hơn 120 màu

Creative Life Vietnam là đơn vị tiên phong trong việc đưa dòng sản phẩm sơn lau, dầu lau gỗ về với ngành mộc Việt Nam và có mạng lưới phân phối sản phẩm khắp cả nước. Liên hệ ngay với Creative Life Vietnam để nhận được hỗ trợ từ A - Z cho mọi công đoạn xử lý gỗ.

