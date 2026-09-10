Mẹ đơn thân Vbiz được đại gia mê như điếu đổ, làm lễ đường ở resort 5 sao rước về làm vợ

Cuộc sống hôn nhân của nữ MC cùng ông xã doanh nhân khiến nhiều người chú ý.

Vân Hugo, tên thật Nguyễn Thanh Vân, từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua Vui cùng Hugo, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Cô cũng tham gia diễn xuất trong Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và em.

Nhưng phía sau hình ảnh một nữ MC duyên dáng trên màn ảnh lại là một hành trình đời tư nhiều biến động. Năm 2008, Vân Hugo kết hôn khi còn khá trẻ. Sau khi trở về từ thời gian du học cùng chồng ở Thụy Sĩ, cô đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm. Năm 2012, nữ MC ly hôn và bước vào quãng thời gian một mình nuôi con.

Gần 10 năm sau đó, con trai trở thành ưu tiên lớn nhất của Vân Hugo. Cô vừa làm nghề, vừa chăm sóc con và từng chia sẻ rằng bản thân mất khá nhiều thời gian để vượt qua những tổn thương sau cuộc hôn nhân đầu.

Vân Hugo làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ ở cuộc hôn nhân đầu

Sau biến cố tình cảm, khi bước vào những mối quan hệ mới, Vân Hugo không còn nhìn tình yêu đơn thuần bằng cảm xúc. Một trong những điều cô kiên quyết nhất chính là người đàn ông bên cạnh mình phải yêu thương được con trai. Đó là lý do cô quyết định đi thêm bước nữa với bạn trai doanh nhân.

Vân Hugo và doanh nhân Hùng Cường hẹn hò và chung sống bên nhau trong một mái nhà trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Vân Hugo được chồng doanh nhân cầu hôn lãng mạn bên bãi biển vào năm 2020. Cặp đôi đón con gái Bình An chào đời vào tháng 5/2022.

Được biết, ông xã của Vân Hugo là doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục. Anh cũng từng có cuộc hôn nhân trước đó và có 2 con trước khi hẹn hò với nữ MC nổi tiếng. Trên trang cá nhân, Vân Hugo thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai và chuyện tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vân Hugo và doanh nhân Hùng Cường có 5 năm chung sống, có 1 con gái chung trước khi quyết định tổ chức đám cưới

Đầu năm 2024, Vân Hugo và Đặng Cường mới chính thức tổ chức đám cưới tại resort ở Phú Quốc. Hôn lễ diễn ra bên bờ biển vào thời điểm hoàng hôn, với khoảng 200 khách mời là người thân, bạn bè của hai vợ chồng. Bố Vân Hugo nắm tay con gái bước vào lễ đường rồi trao cô cho con rể. Các con riêng, con chung của hai người cũng có mặt trong ngày đặc biệt.

Nhiều nghệ sĩ đình đám như Mai Phương Thúy, H'Hen Niê, MC Hoàng Oanh, Huyền Baby, nhạc sĩ Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh, Phạm Lịch... đã dành thời gian góp mặt và gửi lời chúc tốt đẹp đến đôi tân lang tân nương.

Hình ảnh Vân Hugo trong bộ váy cưới xanh ombre cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hôn lễ.

Vân Hugo diện váy cưới lộng lẫy, bước lên lễ đường được tổ chức trên bãi biển lãng mạn

Khoảnh khắc ông xã doanh nhân và nữ MC trao lời thề nguyện

Những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất đến chung vui với Vân Hugo

Sau đám cưới, Vân Hugo không còn chia sẻ quá nhiều về đời tư nhưng thỉnh thoảng vẫn đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Gia đình cô được truyền thông nhắc đến với không gian sống rộng khoảng 200 m2 tại TP.HCM, có sân vườn, hồ cá koi và khu vực thư giãn. Theo những chia sẻ trước đây của Vân Hugo, căn nhà được chồng chuẩn bị để cô và các con có một cuộc sống mới.

Trong một chương trình, Vân Hugo bộc bạch về cuộc sống hiện tại: "Tôi biết ơn tất cả những điều đến với mình, dù đó là điều tốt đẹp hay chưa tốt đẹp. Tôi biết ơn vì sau mỗi lần vấp ngã thì mình lại mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tôi biết ơn những người rời bỏ tôi để tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi biết ơn những người không chiều chuộng tôi quá mức để tôi biết mình không thể ỷ lại vào bất cứ nguồn lực nào bên ngoài.

Tôi biết những người đã giúp đỡ và cả những người đã từ chối giúp đỡ tôi để tôi hiểu được tiềm năng to lớn bên trong mình. Tôi biết ơn những trải nghiệm vui hay không vui. Đối với tôi niềm vui là kỷ niệm còn nỗi buồn là trải nghiệm và tất cả đều cần thiết và đáng quý.

Tôi biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương. Khi tôi chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, tôi đã rất buồn và nghĩ, tại sao họ không cho nhau tự do. Cho đến một ngày tôi nhận ra, chính những trận cãi vã đó làm người ta gắn kết với nhau rất nhiều. Tôi luôn nói lời biết ơn với bố mẹ mình, vì bố mẹ đã cho tôi một tình yêu hoàn hảo".

Vân Hugo thoải mái chia sẻ hình ảnh cùng ông xã trên mạng xã hội vào những dịp đặc biệt

Ảnh: FBNV