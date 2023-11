Mẹ Doãn Hải My chiếm spotlight trong đám cưới con gái, nhan sắc khiến netizen trầm trồ

"Xả" loạt ảnh nét căng tại đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, bên cạnh sự bùng nổ visual đến từ vị trí cô dâu chú rể, thì netizen đặc biệt dành sự chú ý đến mẹ cô dâu. Chỉ bởi vì mẹ vợ Đoàn Văn Hậu sở hữu phong thái sang chảnh, vóc dáng mảnh mai và nhan sắc trẻ trung đến bất ngờ. Nhất là khi đứng chụp hình cùng con gái, ai cũng tưởng là hai chị em.

Nhìn loạt hình đám cưới này, netizen chỉ biết trầm trồ "Giờ thì biết cô dâu xinh như thế là nhờ gen ai rồi đấy!"

Doãn Hải My chụp hình chung cùng mẹ, phải gọi là gấp đôi visual

Xả ảnh nét căn cùng con gái, dân tình cứ ngỡ là hai chị em (Ảnh: Lê Chí Linh)

Mẹ cô dâu rạng rỡ trong ngày vui của con gái

Nếu như khi đững chung khung hình cùng Doãn Hải My, cô Mai Đoàn được nhận xét trẻ trung như hai chị em. Thì khi đứng một mình, mẹ cô dâu lại toả sáng hơn bao giờ hết. Kết hợp cùng style đơn giản nhưng đoan trang, phụ kiện và phục trang toàn hàng hiệu càng làm tôn lên nét đẹp quý phái, rất Hà Nội.

Được biết, mẹ của Doãn Hải My đã ở độ tuổi U50 nhưng vẫn kiên trì tập thể thao, đặc biệt là bộ môn yoga và kết hợp với các phương pháp ăn uống khoa học để giữ gìn nhan sắc trẻ trung này!

Cô Mai Đoàn sở hữu nét đẹp "đậm chất Hà Nội"

Phong cách đơn giản nhưng đoan trang, phụ kiện và phục trang toàn hàng hiệu

Thế mới biết, Doãn Hải My di truyền toàn gen trội của mẹ

Vóc dáng mảnh mai, cao ráo

Trước đó, Doãn Hải My cũng từng phải than phiền rằng "cảm thấy bị lép vế" khi chụp ảnh cùng mẹ. Netizen cũng đồng tình rằng "sao cô trẻ đẹp mãi thế", "bố mẹ Hải My nhìn sang quá", "đúng chuẩn cốt cách nhà giàu còn tri thức, đẹp một cách rất Hà Nội nhé!","mẹ xinh thế này bảo sao con cực phẩm"... cùng nhiều lời khen không ngớt dành cho nhan sắc của mẹ cô dâu.