2 thái cực trái ngược giữa nhà Đoàn Văn Hậu và bố mẹ Doãn Hải My, cô dâu được khen vì luôn thể hiện EQ 1000 điểm

Sự kiện đám hỏi Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người quan tâm. Cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới sau nhiều năm hẹn hò. Có rất nhiều điều đặc biệt trong đám cưới đáng mong chờ nhất làng bóng.

Nhà gái phong thái sang trọng

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại nhà gái, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My về Thái Bình để chuẩn bị cho lễ cưới vào chiều tối ngày 11/11/2023. Bên cạnh tập trung vào visual và những khoảnh khắc tình tứ của cô dâu chú rể, cộng đồng mạng cũng dành không ít sự chú ý tới bố mẹ của Doãn Hải My.

Bố vợ Đoàn Văn Hậu lái G63 trị giá hơn 12 tỷ đồng về Thái Bình.

Ngay từ lúc lộ diện, nhan sắc mẹ vợ Đoàn Văn Hậu làm nhiều người trầm trồ. Mẹ Hải My để tóc tém, thân hình thon gọn, diện mạo trẻ trung không kém gì thanh niên. Đặc biệt, nếu soi từng outfit của bố mẹ cô dâu có thể thấy, gia cảnh “không phải dạng vừa đâu”. Nếu Đoàn Văn Hậu di chuyển từ Thái Bình lên Hà Nội bằng chiếc xe siêu sang Rolls Royce có giá khoảng 50 tỷ đồng thì bố vợ anh lái G63 trị giá hơn 12 tỷ đồng về Thái Bình.

Trong ngày vui của con gái, bố cô dâu lựa chọn diện bộ suit đến từ thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbana. Phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My được bố “cưng như trứng”, luôn chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của con đầy tự hào.

Bố mẹ Hải My trẻ trung và sang trọng (Ảnh: Linh Lê Chí)

Mẹ Doãn Hải My mặc 2 chiếc áo dài, đều được may đo riêng. Ngoài ra, khi về Thái Bình, cô Mai - mẹ Doãn Hải My còn xách theo chiếc túi Dior làm phụ kiện. Hiện tại, giá của chiếc túi này khoảng 86 triệu đồng.

Nhà trai giản dị mộc mạc

Trước đám hỏi 1 ngày, trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị dựng rạp và các khâu khác, hình ảnh mẹ Đoàn Văn Hậu cầm 2 chiếc chổi quét dọn bỗng dưng viral MXH.

Bố mẹ của cầu thủ tất bật dọn dẹp thu xếp ở rạp cưới. Nhìn ông bà cười nói hạnh phúc cũng đủ thấy mong con dâu mới cỡ nào.

Bố mẹ Văn Hậu từng làm nghề nông, sống trong ngôi nhà bình thường và tính tình hiền hậu, mến khách. Đối với họ, điều tự hào nhất là có con trai như Đoàn Văn Hậu.

Bố mẹ Đoàn Văn Hậu chuẩn bị lễ cưới cho con trai

Với thành công, danh tiếng và thu nhập tăng lên, Văn Hậu đã nhiều lần thể hiện mong muốn xây dựng lại ngôi nhà cho bố mẹ nhưng ông Thắng và vợ vẫn kiên quyết từ chối. Họ chỉ đồng ý để con trai sửa chữa nhà mà không muốn xóa đi di sản gắn với nhiều kỉ niệm ý nghĩa.

Khi biết tin Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My, ông Thắng khá bất ngờ vì chưa nghĩ con mình sẽ kết hôn. Tuy nhiên ông rất tôn trọng con trai và trước giờ Hải My cũng giữ được mối quan hệ tốt với nhà Đoàn Văn Hậu.

Hải My tinh tế trong từng hành động nhỏ nhất

Trước đó Văn Hậu từng chia sẻ Hải My chính là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. “Mẫu người mà mình tìm kiếm giống với bạn ấy. Bạn ấy hiểu về cuộc sống của mình, con người của mình, cuộc sống bóng đá của mình. Những lúc áp lực nhất, bạn ấy chia sẻ với mình, cùng mình về quê.

Hải My tinh tế cúi thấp người khi mẹ chồng trao nón (Ảnh: Linh Lê Chí)

Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà mình, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

Hải My vô cùng tinh tế khi ở cạnh mẹ Đoàn Văn Hậu (Ảnh: Ngôi sao)

Với gia đình Văn Hậu, Hải My luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo hơn. Khi đến sân bóng cùng bố mẹ chàng cầu thủ, cô luôn theo sát bên cạnh, thoải mái khoác vai hay đặt tay phía sau lưng mẹ chồng rất thân mật. Khi đi cùng cả đại gia đình Văn Hậu, Doãn Hải My lại chăm sóc đến cả cháu trai chàng cầu thủ, dành trọn quạt cầm tay cho mẹ và cháu.

Ngược lại gia đình Văn Hậu cũng rất có cảm tình với con dâu. Bố chàng cầu thủ từng tiết lộ gia đình mình rất quý Doãn Hải My, nhận xét con dâu là người hiền lành, ngoan ngoãn.

Cô nàng không ngại việc gì

Trong 3 năm cặp đôi hẹn hò, Doãn Hải My đã nhiều lần về thăm gia đình Văn Hậu ở quê nhà Thái Bình và tiếp xúc với bà con cô bác trong họ ở những dịp quan trọng như lễ tết, giỗ chạp.

Ấn tượng mà Hải My để lại trong lòng một người bác của Văn Hậu là: "Cháu ngoan lắm, gái Hà Nội nhưng về túm vào làm. Bố mẹ Hậu không muốn cho làm đâu nhưng cháu My ngoan".