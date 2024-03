Mẹ bỉm tốn 50 triệu đổi bình sữa xịn cho con và cái kết, không phải "cứ đắt là tốt", bí kíp nằm ở đâu?

Một trong những món đồ chắc chắn có tên trong danh sách đồ dùng của mẹ bỉm chính là bình sữa. Thông thường, các mẹ được khuyên là mua từ 1-2 chiếc size nhỏ, sau này khi con lớn hơn chút có thể đổi size hoặc đổi loại bình theo nhu cầu của bé. Đấy là trên lý thuyết, chứ thực tế thường khác xa nhiều!

Cụ thể là không ít mẹ bỉm đổi lên đổi xuống không biết bao nhiêu lần bình sữa cho con mới có thể tìm ra được loại gọi là "chân ái". Ai cũng biết, mỗi em bé lại có đặc điểm, nhu cầu, sở thích không giống nhau, thế nên có bé phù hợp với bình này, có bé phù hợp với bình khác. Và điều các mẹ có thể làm là theo dõi, quan sát, tìm hiểu rồi mua loại nào con hợp tác nhất.

Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng hành trình này quả thực khá đau đầu. Em bé nào trộm vía hợp tác ngay từ chiếc bình đầu tiên mẹ mua quá là may mắn. Còn không ít mẹ phải đổi đến vài lượt, thậm chí hơn chục lượt, tốn cả thời gian lẫn tiền bạc của ba mẹ như trong các câu chuyện dưới đây.

Mẹ bỉm tốn 50 triệu lựa chọn bình sữa cho con, đắt chưa chắc đã hợp

Cụ thể, list mua bình sữa của người mẹ này đã kéo dài tới 12 chiếc: Hegen, Pigeon, Moyuum, Philips Avent, Wesser, Comotomo, Kamidi, Lasinoh, Tommee Tippee, Nuk... đều là những thương hiệu có tiếng và cực kỳ hot. Thế nhưng con vẫn không chịu ti sữa ngoài.

Mẹ bỉm tốn 50 triệu lựa chọn bình sữa cho con. Nguồn: ngocthuan_1992

Người mẹ này tâm sự: "Vấn đề không phải 100% phụ thuộc vào bình sữa đâu mà còn vì thái độ ăn của con nữa. Đối với bé biếng bú tâm lý, mẹ có chọn 100 bình đi chăng nữa con vẫn không hợp tác. Bé đang ti song song sữa mẹ và bú bình nên việc lựa chọn ti mẹ khá cao nên dễ từ chối bình.

Núm ti không phù hợp với tháng tuổi cũng là 1 lý do nhưng có khi mẹ lại nghĩ con không chịu bình đó. Muốn con ti bình giỏi, mẹ phải loại bỏ những nguyên nhân trên. Sau đó mới nghĩ đến việc lựa chọn bình. Bình đắt tiền chưa chắc phù hợp với con".

Mất tiền mua bình sữa mới xịn sò hơn, con lại chỉ thích cái cũ

Trên thị trường hiện nay có hàng chục loại thương hiệu từ đắt tới rẻ với hàng loạt mẫu mã, màu sắc cho các mẹ lựa chọn. Thế nên, muốn tìm ra loại "chân ái" không còn cách nào khác là phải quan sát, thử và chọn lựa.

Chị Thư đang sử dụng cho con trai bình Pegion, đây là loại mà bé đã sử dụng từ hồi chào đời cho đến giờ. Tuy nhiên, khi xem các mẹ review thấy bình sữa Hegen mà các mẹ hay đùa nhau là "bình nhà giàu", chị cũng muốn mua để cho con thử trải nghiệm một loại bình khác, hy vọng là con sẽ thích và bú được nhiều sữa hơn.

Mất tiền mua bình sữa mới xịn sò hơn, con lại chỉ thích cái cũ. Nguồn: methiennhien65

Tuy nhiên, cái kết lại khác hoàn toàn. Em bé nhà chị Thư nhất định không chịu bú bình mới mẹ mua dù có đắt hơn. Con chỉ ăn chiếc bình đã đồng hành với con từ bé. Dù ngậm ngùi bỏ ra số tiền lớn mua bình nhưng kết quả đúng là khó đoán.

"Thấy các mẹ trên Tiktok review cho bé ti Hegen tăng sữa mà ti nhanh nên bon chen kiếm 1 bình về cho bé ti. Nhưng không các mẹ ơi, nhỏ nhà em không chịu. Mình thử mấy ngày, chắc núm ti dẹt nên con không thích. Cái kết là mẹ dùng bình đó uống cafe sữa, còn con chỉ trung thành với bình Pegion dùng từ bé mà thôi. Bé ti bình nào quen rồi thì cứ cho con ti bình đó, đừng bon chen như mình nha", chị Thư chia sẻ.

Tốn cả "mớ tiền" mới tìm được loại "chân ái"

Ban đầu, chị Duyên, mẹ bé Mít không thích chiếc bình từ thương hiệu Dr Browns. Lý do chị đưa ra là thiết kế của nó khá đơn điệu nhưng lại nhiều chi tiết dẫn đến khó vệ sinh. Tuy nhiên thấy nhiều bạn bè và các mẹ xung quanh sử dụng nhiều, lại khen bình rất tốt nên chị Duyên quyết định thử. Cái kết hoàn toàn bất ngờ khi con hợp tác, rất thích thú.

"Sau khi cho con uống thì mình nghĩ sao không biết đến bình này sớm hơn nhỉ. Bình chống sặc rất tốt, núm ti mềm, bình cổ hẹp và chống sặc tốt. Nói chung là bé nhà mình thích bình này lắm rồi nên là cả mớ bình cũ coi như tốn kém rồi", chị Duyên tâm sự.

Tốn cả "mớ tiền" mới tìm được loại "chân ái". Nguồn: memit_nguyenduyen

Nhiều bà mẹ chia sẻ quả thực mỗi bé có một sở thích, đặc điểm riêng. Có mẹ chẳng tốn quá nhiều tiền để tìm bình cho con, ngược lại có những mẹ tốn cả mấy chục triệu mà con vẫn không chịu hợp tác.

Nếu con bạn không thích bình sữa mà bạn đã mua, bạn có thể thử các biện pháp sau

- Đổi núm ti: Có thể bé không thích dòng chảy hoặc hình dạng của núm ti. Hãy thử núm ti khác với dòng chảy hoặc hình dạng khác nhau để tìm kiểu phù hợp với bé.

- Kiên nhẫn: Đôi khi bé cần thời gian để làm quen với bình sữa mới. Hãy thử giới thiệu bình sữa một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

- Kết hợp bú mẹ: Nếu bạn đang cho bé bú mẹ, hãy thử kết hợp bú mẹ và sử dụng bình để bé không cảm thấy xa lạ với bình sữa.

- Thay đổi nhiệt độ sữa: Bé có thể ưa thích nhiệt độ sữa nhất định. Hãy thử điều chỉnh nhiệt độ sữa trong bình để phù hợp với sở thích của bé.

- Thay đổi thời điểm: Bé có thể đón nhận bình sữa tốt hơn vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Hãy thử đổi thời gian cung cấp bình sữa xem sao.

- Thay đổi vị trí bú: Thay đổi tư thế hoặc vị trí khi cho bé bú bình có thể giúp bé cảm thấy thoải mái hơn.

- Kiểm tra lý do khác: Đôi khi bé không thích bình sữa do lý do khác như sữa không phù hợp, bé đang không thoải mái hoặc ốm yếu. Kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề sức khỏe nào khác.