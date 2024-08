Mẹ bỉm hot nhất làng WAGs Doãn Hải My khoe vai trần gợi cảm, mặc váy ngắn lộ đôi chân nuột nà khi về nhà ngoại

Doãn Hải My đã được khen ngợi về nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào xứng danh Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đến khi mang thai rồi sinh con đầu lòng, nàng WAG sinh năm 2001 càng khiến netizen trầm trồ hơn nữa khi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Mới đây, vợ Văn Hậu lại đốn mắt dân tình khi khoe bộ ảnh trên phố. Góc chụp quen thuộc này là nhà bố mẹ đẻ của Hải My. Cô nàng diện thiết kế trễ vai, phía dưới siêu ngắn giúp Doãn Hải My khoe được vóc dáng mảnh mai. Đôi chân dài nuột nà là ưu điểm giúp Hải My thu hút mọi ánh nhìn.

Vóc dáng mẹ một con được dân tình khen quá đỉnh

Nhan sắc ngày càng mặn mà của mẹ bỉm

Cô nàng khoe dáng ở góc vườn nhà bố mẹ đẻ

Kết hôn từ tháng 11/2023, tính đến nay, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đã có hơn nửa năm "về chung một nhà". Gần đây, cặp đôi cũng đã chính thức đón con đầu lòng, đặt tên là Lúa. Dù mới sinh con nhưng bà mẹ Gen Z luôn dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cơ thể và lấy lại vóc dáng. Trên mạng xã hội Hải My cũng thường xuyên cập nhật về cách nuôi dạy con.