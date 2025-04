Mẹ bé Bắp sẽ nhờ công an điều tra, xử lý người đưa tin sai sự thật

Liên quan lùm xùm nhận hơn 16 tỷ đồng tiền từ thiện, sau một tháng im lặng, chiều 4/4, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) chia sẻ trên Facebook về lý do chưa về Việt Nam sao kê tài khoản cá nhân, đó là chị vướng việc chăm sóc con. Bé Bắp sắp được ghép tuỷ, người hiến tủy là chị nên không thể rời khỏi Singapore vào thời gian này.

"Đối với em hiện tại, đi đến thời gian này, sức khoẻ Bắp là sự ưu tiên, em muốn dùng tinh thần, sức khoẻ, mọi thứ tập trung lo cho con để con về đến đích khoẻ mạnh. Còn về phần sao kê em cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, vì đó là tài khoản cá nhân của em, có cả tiền bán hàng và tiền em đi làm nên em muốn chính mình là người về làm rõ ràng sau khi điều trị cho con xong", chị Thu Hòa viết.

Chị Lê Thị Thu Hòa và bé Bắp.

Mẹ bé Bắp khẳng định sẽ sao kê đầy đủ, minh bạch để minh oan cho bản thân, song việc này cần nhiều thời gian. Chị một lần nữa khẳng định bản thân không hề sử dụng tiền quyên góp sai mục đích.

Trong bài đăng này, chị Hòa tuyên bố sẽ nhờ công an vào cuộc xử lý người đưa tin sai về hai mẹ con: "Đối với những cá nhân thêu dệt thông tin sai lệch, đồn đoán về sự sống của con em, cũng như sử dụng hình ảnh mẹ con em với mục đích bôi nhọ danh dự, điều hướng dư luận, câu like, câu view với mục đích cá nhân..., em xin được thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan công an điều tra ngay khi em đặt chân về Việt Nam để làm rõ các thông tin sai lệch về mẹ con em".

Liên quan đến sự việc, tối qua (3/4), TikToker Phạm Thoại báo cáo kết quả kiểm toán độc lập về thu - chi ở tài khoản từ thiện ủng hộ bé Bắp đứng tên mình, cho biết anh im lặng thời gian dài vì việc tập hợp đầy đủ chứng từ theo yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập mất rất nhiều thời gian.

Phạm Thoại tuyên bố anh đã liên hệ với bệnh viện và các bên liên quan để thu thập, xác thực thông tin bằng cách lập vi bằng, đảm bảo tính minh bạch trong từng giao dịch, đồng thời khẳng định: "100% số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị cho bé Bắp theo đúng mục đích thiện nguyện".

Phạm Thoại công bố kết quả kiểm toán thu - chi ở tài khoản từ thiện ủng hộ bé Bắp.

Bên cạnh số tiền các nhà hảo tâm đóng góp, Phạm Thoại cho biết anh cũng đóng góp hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho bé Bắp; mọi khoản thu - chi đều đã được đối chiếu và xác minh qua kết quả kiểm tra của công ty kiểm toán độc lập.

Về vụ ồn ào này, Phạm Thoại thừa nhận bản thân có một phần trách nhiệm, đó là trách nhiệm cùng các nhà hảo tâm ủng hộ bé Bắp giám sát thông tin sao kê từ tài khoản của chị Lê Thị Thu Hòa. Tuy nhiên, đây là tài khoản cá nhân nên chuyện công khai phụ thuộc vào quyết định của chị Hòa hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Thoại đã liên tục đề nghị chị Hòa công bố sao kê để chứng minh nỗ lực của mình trong việc minh bạch hóa toàn bộ thông tin. Thoại đã hoàn tất việc công khai sao kê từ phía mình và mong rằng tất cả các bên liên quan như chị Hoà cũng sẽ có động thái minh bạch tương tự để đảm bảo niềm tin của cộng đồng", Phạm Thoại viết.