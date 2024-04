Mẹ bầu Doãn Hải My xách túi hiệu, vác bụng bầu ra ngoài một mình khi Văn Hậu vắng nhà, tiết lộ sự thật khiến dân mạng đồng cảm

Ngày 20/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại Hạ Long, Quảng Ninh dự sự kiện của một người bạn. Anh chàng dùng bữa tối vui vẻ cùng hội bạn bè, gây chú ý với diện mạo phong trần, thoải mái. Bà xã anh - Doãn Hải My không cùng Văn Hậu tham dự bữa tiệc này bởi cô nàng đang mang thai con đầu lòng với bụng bầu vượt mặt nên hạn chế di chuyển xa. Đó là lý do, khi hội WAG tưng bừng khi ảnh đi du lịch chuẩn bị đón hè, Hải My ở nhà chỉ âm thầm "ước".

Văn Hậu vắng nhà, một mình Doãn Hải My lên đồ ra ngoài. Mẹ bầu đăng tải khoảnh khắc selfie trong thang máy, gây ấn tượng với vóc dáng cuốn hút trong chiếc váy ôm body. Bụng bầu của Hải My nhô ra khá lớn khiến dân tình đồn đoán nàng WAG đã gần tới ngày sinh nở. Cô nàng khoác theo túi xách hàng hiệu Louis Vuitton OnTheGo giá 80 triệu đồng, chân đi sandal thương hiệu Dior giá hơn 20 triệu đồng.

Doãn Hải My lên đồ ra ngoài một mình khi Văn Hậu vắng nhà

Dù bụng bầu vượt mặt, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn luôn được khen vì đa đẹp, tóc xinh, dáng cuốn hút như thường. Nàng WAG mới đây đã khoe video biến đổi kiểu tóc, visual xinh đẹp cùng "suối tóc" óng ả, tự nhiên khiến dân tình xuýt xoa. Dù vậy, Doãn Hải My cũng như nhiều cô gái khác, tiết lộ rằng cô nàng chỉ khoe những lúc xinh chứ khi diện mạo xuống sắc, "xấu" thì phải giấu đi, không để dân mạng thấy. Bởi ai cũng muốn bản thân luôn đẹp đẽ trong mắt người khác.