Doãn Hải My ôm an ủi khi Chu Thanh Huyền khóc, tươi cười tung hoa trong đám cưới Hải - Huyền nhưng tình bạn chỉ dừng ở mức "vừa đủ"

Có thể nói Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền là hai nàng WAG hot nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Trong khi Doãn Hải My kết hôn cùng hậu vệ xuất sắc số một Đoàn Văn Hậu thì Chu Thanh Huyền trở thành vợ của ngôi sao bóng đá sáng giá nhất Nguyễn Quang Hải. Đám cưới của hai cặp đôi nổi đình đám và trở thành chủ đề bàn luận trên khắp mạng xã hội. Mối quan hệ của hai nàng WAG cũng khiến cư dân mạng tò mò.

Gần đây, người hâm mộ của hai cặp đôi đã chia sẻ lại khoảnh khắc hiếm hoi Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền tương tác vào 2 năm trước để chứng minh hai cô gái thân thiết. Đó là những bức ảnh chụp vào tháng 4/2022, khi Quang Hải chia tay Hà Nội FC để chuẩn bị xuất ngoại sang Pháp chơi cho Pau FC. Đó là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền (khi ấy vẫn là bạn gái tin đồn của Quang Hải) xuất hiện ở sân Hàng Đẫy xem trận đấu của Hải "con".

Chứng kiến màn chia tay của Quang Hải và đội bóng đã gắn bó nhiều năm, Chu Thanh Huyền rơi nước mắt vì xúc động. Khi ấy, Doãn Hải My đã ở bên cạnh, liên tục ôm vai người chị động viên, an ủi. Cả hai trò chuyện thân tình. Hai năm sau, vào ngày cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My xinh đẹp nở nụ cười, cùng tung cánh hoa trong khoảnh khắc Chu Thanh Huyền diện váy cưới sánh vai cùng Quang Hải lên lễ đường.

Doãn Hải My ở bên an ủi khi Chu Thanh Huyền rơi nước mắt

Đã có những khoảnh khắc tình cảm cạnh nhau, nhưng khi được hỏi về việc có thân với Doãn Hải My hay không, Chu Thanh Huyền lại bày tỏ quan điểm về việc kết bạn với không riêng một ai, đều chỉ ở mức "vừa đủ".

"Bảo thân không? Không biết như nào là thân? Thân là rút ruột rút gan ra kể cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư à? Hay như nào? Không. Quan điểm của em là như vậy. Nên không cần hỏi có thân hay không hay thân với người này người kia. Tất cả mối quan hệ xung quanh mình em sẽ dừng ở một mức độ nào đó chuẩn, cư xử mức chuẩn, không có cái gì gọi là phải thân hay ghen ghét, đố kị nhau".

Nói về việc 2 nàng WAG thường xuyên bị so sánh với nhau, Chu Thanh Huyền khẳng định: "Chẳng có gì phải ghen ghét cả, em cũng có đầy đủ, hiện tại cũng đã đủ rồi, hài lòng với những gì mình có. Có cái gì phải ghen ghét, đố kị, không có chuyện đó đâu ".