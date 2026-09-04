Mẹ bầu 5 tháng ở Hà Nội đi chợ 1 lần cho cả tuần: Ngân sách 1 triệu đồng, mở tủ lạnh là “có cả siêu thị”

Thay vì ngày nào cũng tất tả đi chợ, mẹ bầu Trần Thủy (32 tuổi, Hà Nội) chọn cách mua thực phẩm một lần cho cả tuần với ngân sách khoảng 1 triệu đồng.

"Bầu 5 tháng nhưng mà mình vẫn khệ nệ đi chợ, chọn đồ ăn tươi ngon rồi đứng cả tiếng chỉ để sơ chế rau, củ, thịt cho sạch lại cất gọn gàng vào tủ...",

Đó là chia sẻ của mẹ bầu Trần Thủy (32 tuổi, Hà Nội) về cách cô duy trì việc đi chợ theo tuần khi đang mang thai. Gia đình cô có 3 người gồm hai vợ chồng và một bé đang học cấp 1. Với ngân sách khoảng 1 triệu/tuần, cô cố gắng cân đối thực phẩm để cả nhà có những bữa ăn đa dạng, còn mẹ bầu vẫn được bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết trong thai kỳ.

"Cách này dù trước đây hay bây giờ có bầu mình vẫn cố gắng làm để đảm bảo bữa ăn của cả nhà nhanh gọn, tiện lợi mà vẫn đủ dinh dưỡng" - mẹ bầu chia sẻ.

Đi chợ tuần/lần vừa tiện vừa tiết kiệm hơn so với việc ngày nào cũng đi chợ

Trước đây, Thủy cũng giống nhiều bà nội trợ khác, gần như ngày nào cũng đi chợ. Một phần vì đó là thói quen, phần khác là cảm giác yên tâm khi được tự tay chọn thực phẩm tươi ngon cho gia đình.

Trần Thủy chia sẻ cô đã giữ thói quen đi chợ theo tuần một thời gian dài, từ trước khi bầu bí, vì cách này rất hợp với nhịp sống của gia đình và mẹ bầu cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Thế nhưng từ khi thử đi chợ theo tuần, cô nhận ra cách này khá phù hợp với nhịp sống hiện tại. Thay vì mỗi sáng lại phải suy nghĩ hôm nay mua gì, tối nay ăn món nào, cô dành một buổi để lên danh sách, tính toán thực đơn và mua những loại thực phẩm cần thiết cho cả tuần.

"Chỉ cần dành một buổi lên danh sách, chọn đồ kỹ một chút, về sơ chế và bảo quản cẩn thận là cả tuần nấu nướng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Những ngày bận rộn không phải nghĩ hôm nay ăn gì, cũng đỡ phải chạy ra chợ nhiều lần" - mẹ bầu chia sẻ.

Về nhà, cô dành thời gian sơ chế rau củ, thịt cá, chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa rồi bảo quản trong tủ lạnh hoặc ngăn đông. Tổng khoảng 1 triệu/tuần, tùy giá thực phẩm từng thời điểm và những món gia đình đã có sẵn trong bếp.

"Mình thích nhất cảm giác lấp đầy tủ lạnh bằng những món đồ ăn tươi mới, ngon lành, mùa nào thức nấy... Cảm giác tủ lạnh như cái siêu thị mà gia đình 3 người trở về nhà mở tủ gì cũng có nó đã đời luôn".

Điều quan trọng, theo cách làm của Thủy, không phải tuần nào cũng mua thật nhiều mà là lên thực đơn trước để hạn chế mua thừa, đồng thời chọn những nguyên liệu có thể biến tấu thành nhiều món.

Đi chợ một lần, cả tuần nhẹ đầu chuyện ăn uống

Thủy chia sẻ, đi chợ theo tuần giống như một cách để chăm sóc gia đình mà vẫn giữ được sự thảnh thơi cho bản thân.

Chẳng hạn, một phần thịt gà có thể dùng cho món luộc trong một bữa, phần còn lại xé làm salad hoặc nấu cháo. Cá có thể chia thành từng khẩu phần nhỏ để tiện chế biến. Rau củ cũng được phân loại theo nhóm để khi nấu chỉ cần lấy ra sử dụng.

"Đến bữa chỉ cần mở tủ, nhìn một vòng là biết hôm nay ăn gì, lấy đúng phần cần nấu ra là xong. Những hôm bận rộn cũng đỡ được bao nhiêu thời gian. Mình không phải người lúc nào cũng chăm chỉ đâu, nhưng cứ mỗi lần nhìn chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn tươi ngon, được xếp ngay ngắn thế này là lại có cảm giác: Ừ, nhà mình đang được chăm sóc thật tốt".

Bí quyết nằm ở khâu sơ chế và bảo quản thực phẩm

Rau củ, hoa quả được Thủy cất riêng ngăn mát. Thịt cá thì chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa. Món nào cần bảo quản lâu hơn, mẹ bầu sẽ đóng túi và hút chân không rồi mới cất vào tủ.

"Tất cả được xếp lại ngay ngắn trong tủ lạnh. Mình cố gắng để đồ sống - đồ chín riêng, các hộp không bị nhồi nhét để tủ vẫn có khoảng trống và thực phẩm được bảo quản tốt hơn. Thành quả là từ một căn bếp ngập đồ sau khi đi chợ thành một chiếc tủ lạnh đầy đặn nhưng cực kỳ gọn gàng".

Đặc biệt, trong quá trình bảo quản thực phẩn, mẹ bầu sử dụng thêm một dụng cụ mà cô đã mua và dùng khoảng một năm nay: máy hút chân không cầm tay.

"Máy này mình mua và sử dụng được 1 năm rồi thì mình thấy rằng việc hút chân không đồ ăn sẽ rất tiện lợi. Máy này khi sử dụng có cả hàn miệng túi, hút nước trong túi ra nên rất kiệt và khít, khi mọi người không hút chân không chỉ nhu cầu hàn miệng túi cũng được luôn. Vì thế, có thể hàn miệng túi bim bim, thực phẩm ăn thừa siêu tiện".

Nơi mua: Máy hút chân không mini

Theo trải nghiệm của Thủy, thiết bị này giúp các túi thực phẩm được đóng kín, từ đó việc sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh cũng gọn gàng hơn.

1. Tủ lạnh gọn gàng, sạch sẽ hơn

Khi thực phẩm được chia thành từng phần và đóng túi kín, Thủy cho rằng việc sắp xếp trong tủ lạnh dễ dàng hơn, đặc biệt với các loại thịt cá đã sơ chế. Các túi cũng ít bị đổ, rò rỉ nước trong quá trình bảo quản nếu được đóng đúng cách, giúp cô dễ vệ sinh và sắp xếp tủ lạnh.

2. Thực phẩm được đóng kín, thuận tiện bảo quản

Với thịt, cá hoặc một số thực phẩm cần bảo quản, việc hút bớt không khí và đóng kín túi giúp giảm tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, Thủy cũng lưu ý rằng hút chân không không có nghĩa là thực phẩm có thể bảo quản vô thời hạn. Thực phẩm vẫn cần được làm sạch đúng cách, giữ ở nhiệt độ phù hợp và sử dụng trong thời gian an toàn.

Đặc biệt với thịt, cá và thực phẩm dễ hỏng, mẹ bầu càng nên chú ý vấn đề vệ sinh thực phẩm và nhiệt độ bảo quản.

3. Mang đồ ăn ra ngoài cũng tiện hơn

Một điểm cô khá thích là khi gia đình đi chơi hoặc tổ chức BBQ, những phần thịt đã ướp sẵn có thể được đóng kín, xếp gọn vào túi và mang theo. Không cần phải chuẩn bị quá nhiều hộp đựng cồng kềnh, việc chia sẵn từng khẩu phần cũng giúp khâu chuẩn bị đồ ăn trước chuyến đi nhẹ nhàng hơn.

Đây những lý do khiến cô thấy chiếc máy khá hữu ích với gia đình thường xuyên chuẩn bị thực phẩm theo tuần.