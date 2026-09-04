Vườn nhà nghìn mét vuông của NSND Xuân Bắc

Giữa phố thị ồn ào, khu vườn nghìn mét vuông của Xuân Bắc mang đến một khoảng sống xanh mát, bình yên và đầy sức sống.

Có những ngôi nhà gây ấn tượng bởi nội thất đắt tiền, cũng có những nơi khiến người ta nhớ mãi chỉ vì bước qua cánh cổng là thấy lòng chậm lại. Nhà của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc thuộc về vế sau. Cỏ cây len quanh lối đi, những khoảng xanh nối tiếp nhau và khu vườn mang vẻ tự nhiên như thể đã lớn lên cùng ngôi nhà, tạo nên một không gian sống vừa bình yên vừa đầy sức sống. Ở đó, thiên nhiên không đơn thuần được đưa vào để làm đẹp, mà dường như đã trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của cả gia đình.

Được biết, căn nhà vườn của gia đình NSND Xuân Bắc tại Văn Giang, Hưng Yên được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2018. Cơ ngơi có khuôn viên rộng cả nghìn mét vuông, nổi bật giữa không gian thoáng đãng với nhà chính, sân vườn cùng nhiều khoảng xanh bao quanh. Quy mô rộng rãi khiến nơi đây thường được ví như một “biệt phủ” thu nhỏ, song tổng thể lại mang cảm giác gần gũi, yên bình hơn là phô trương sự bề thế.

Ở trung tâm khuôn viên là căn nhà hai tầng cùng một tầng hầm, sử dụng gỗ tự nhiên làm vật liệu chủ đạo. Từ đây, không gian dần mở ra khu vườn với lối đi lát đá xen cỏ, cây xanh và hoa được bố trí dọc hai bên, thêm cả tiểu cảnh non bộ tạo cảm giác sinh động. Đáng chú ý, thay vì xây dựng dày đặc trên khu đất rộng, gia đình nam nghệ sĩ giữ lại nhiều khoảng trống cho cây cối và sân vườn. Nhờ vậy, ngôi nhà không đứng tách biệt mà như được đặt lọt giữa một khoảng xanh lớn, đi vài bước lại bắt gặp một góc cây cỏ khác nhau.

Nam nghệ sĩ còn dành một khoảng trống lớn làm hiên nhà, tạo nên khu vực chuyển tiếp rộng rãi giữa bên trong và sân vườn. Đây cũng là nơi phù hợp cho những hoạt động sinh hoạt chung, trò chuyện hay nghỉ ngơi khi thời tiết dễ chịu.

Trong khuôn viên còn có một mô hình thu nhỏ tái hiện căn nhà trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, xuất phát từ sự yêu thích của Xuân Bắc dành cho tác phẩm truyền hình này. Chi tiết nhỏ nhưng khiến tổng thể khu vườn mang thêm nét riêng, thay vì chỉ đơn thuần là một sân vườn nhiều cây cối.

Màu xanh gần như xuất hiện ở mọi khoảng trống quanh nhà. Xuân Bắc dành không gian trồng nhiều loại cây cảnh như dừa cảnh, thông và lộc vừng. Những tán cây lớn tạo bóng mát, trong khi thảm cỏ và các bụi cây thấp giúp khuôn viên giữ được cảm giác mềm mại, gần gũi. Lối đi trong vườn uốn quanh những mảng cỏ, được bao bọc bởi hàng cây bụi. Cách bố trí này khiến khuôn viên không bị chia cắt cứng nhắc mà tạo cảm giác như một khoảng vườn tự nhiên, nơi mỗi đoạn đường lại mở ra một góc cây cối khác.

Vào những dịp đặc biệt như Tết, lối vào nhà còn được bổ sung nhiều chậu hoa, giúp không gian vốn xanh mát trở nên rực rỡ hơn. Trước cửa, bà xã Xuân Bắc từng đặt hai chậu đỗ quyên với hoa nở sum suê để đón năm mới.

Một trong những khu vực được gia đình chăm chút nhiều nhất là vườn hoa hồng. Xuân Bắc trồng nhiều loại khác nhau, từ hồng cổ, hồng bạch đến hồng nhung đỏ. Có những thời điểm, các khóm hoa bung nở dày kín một góc vườn. Bà xã Hồng Nhung từng hào hứng ghi lại những rặng hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa khuôn viên rộng. Một chiếc ghế gỗ được đặt cạnh rặng hoa, kết hợp nền gạch và sỏi trắng, trở thành góc nhỏ để ngồi nghỉ hoặc ngắm vườn. Phía trước nhà còn có cổng vòm trắng được hoa hồng leo phủ quanh, biến lối đi thành một điểm nhấn mềm mại giữa những mảng xanh.

Xuân Bắc từng dành nhiều công sức chăm sóc vườn hồng với mong muốn hoa nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, có năm hoa lại bung nở sớm hơn dự tính khoảng hai tuần. Chi tiết ấy cũng cho thấy việc làm vườn của anh không chỉ để tạo cảnh quan mà là một thú vui thực sự, có cả những lần thử nghiệm, chờ đợi và rút kinh nghiệm.

Bên cạnh hoa hồng, Xuân Bắc còn trồng lan, mai hoàng yến và nhiều loại hoa khác. Trong số đó, cây mộc trắng được bạn tặng là một trong những cây anh từng hào hứng giới thiệu. Nam nghệ sĩ cho biết cây mộc nhỏ, hoa bé li ti nhưng có hương thơm rất rõ. Vào thời điểm giáp Tết, những chùm hoa trắng bắt đầu nở, mang mùi thơm nhẹ nhàng lan trong khu vườn.

Sự kết hợp giữa hoa có màu sắc rực rỡ và những loại cây thiên về hương thơm khiến khuôn viên không chỉ đẹp về thị giác mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi dạo quanh. Mỗi khu vực được trồng một loại cây hoa khác nhau, giúp sân vườn luôn có sự thay đổi theo mùa. Không gian vườn nhà Xuân Bắc không chỉ có cây cảnh và hoa. Anh còn trồng nhiều loại cây ăn quả như mít, mơ, khế và xoài. Mỗi khi đến mùa, khu vườn lại có thêm một “niềm vui” mới. Mít và xoài từng được Xuân Bắc chia sẻ trong tình trạng sai trĩu quả, cành nặng xuống vì số lượng trái nhiều.

Cây khế gần đây còn khiến nam nghệ sĩ đặc biệt hào hứng. Cây có thân lớn, tán vươn rộng, cành lá sum suê và tạo thành một khoảng bóng mát kín cả góc vườn. Từ cành lớn đến những nhánh nhỏ đều chi chít khế vàng.

Quả nhiều đến mức Xuân Bắc còn hài hước đăng trên trang cá nhân: “Cần người hái, hái được bao nhiêu được quyền mang về bấy nhiêu”. Bà xã anh cũng tranh thủ check-in bên cây khế đang vào mùa, qua đó càng thấy rõ độ sum suê của tán cây.

Một phần khuôn viên được Xuân Bắc dành cho rau xanh với những loại quen thuộc như cải xanh, bắp cải, lá lốt và rau lang. Đây cũng là khu vực gắn với nhiều hoạt động của các thành viên trong gia đình. Xuân Bắc thường cùng con trai út, bé Bão, bắt sâu và tưới rau. Hai con lớn là Khánh Minh và Võ Nguyên cũng được bố giao những việc như dọn cỏ, làm đất và trồng cây vào cuối tuần.

Khi bước vào mùa mưa bão, bố con anh cùng cắt tỉa những cành khô yếu, đồng thời gia cố cọc cho các cây cao. Những hạng mục cần kỹ thuật hơn đôi khi có thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng phần lớn công việc vẫn được Xuân Bắc và các con trực tiếp thực hiện. Với nam nghệ sĩ, khoảng thời gian cùng con làm vườn không chỉ để chăm cây mà còn là cách để các con hiểu hơn về lao động, cảm nhận giá trị của việc tự tay vun trồng và thêm yêu thiên nhiên.

Giữa khu vườn rộng, gia đình còn bố trí một sân bóng rổ nhỏ cạnh bãi cỏ xanh. Khu vực này tạo thêm không gian vận động cho các thành viên nhỏ tuổi, đồng thời khiến sân vườn không chỉ đẹp để ngắm mà còn thực sự phục vụ sinh hoạt.

Sân vườn rộng còn là nơi Xuân Bắc cùng người thân thường tổ chức những buổi gặp gỡ và dùng bữa ngoài trời. Không gian mở, nhiều bóng cây tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho những bữa ăn gia đình hoặc lúc bạn bè ghé chơi.

Khu vườn ở đây vì thế không chỉ làm nhiệm vụ tô xanh cho ngôi nhà. Mỗi khoảng đất đều được gia đình tận dụng theo một cách riêng: góc trồng rau, nơi chăm hoa, khu cây ăn trái, sân cho trẻ vui chơi hay khoảng rộng để mọi người quây quần bên nhau. Có lẽ vì vậy, điều đáng nhớ ở cơ ngơi rộng cả nghìn mét vuông của Xuân Bắc không nằm ở con số diện tích, mà ở cảm giác thiên nhiên hiện diện trong từng nhịp sống. Cây được trồng rồi lớn lên, mùa này nối tiếp mùa khác, còn khu vườn cũng theo đó trở thành một phần ký ức của cả gia đình.