Căn nhà 1.000m2 của diễn viên Vân Trang

Cơ ngơi của Vân Trang sở hữu diện tích rộng rãi, góc nào cũng sang xịn đẹp như resort.

Vân Trang sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã doanh nhân hơn 6 tuổi. Cặp đôi về chung nhà vào năm 2016 và hiện có cuộc sống hạnh phúc bên 4 nhóc tỳ đáng yêu. Vân Trang được ông xã hết mực yêu chiều, nhiều lần dành tặng những món quà giá trị. Hiện tại, gia đình nữ diễn viên sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.000m² tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, Vân Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là hình ảnh cô chăm chút và trang trí tổ ấm theo từng dịp trong năm. Qua những khung hình được nữ diễn viên đăng tải, có thể phần nào hình dung về cơ ngơi rộng rãi, chỉn chu và ngập tràn sức sống của gia đình. Từ sân vườn, ban công đến từng góc nhỏ bên trong, mọi không gian đều được cô khéo léo điểm xuyết cây xanh, hoa lá cùng những món đồ decor phù hợp, tạo nên một tổ ấm vừa đẹp mắt, sang trọng nhưng vẫn gần gũi và ấm áp.

Không gian sống của gia đình Vân Trang gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng những mảng xanh mướt được khéo léo điểm xuyết quanh nhà. Từ cổng vào, sân nhà, khu vườn cho đến ban công, đâu đâu cũng ngập tràn cây cối và hoa lá, mang đến vẻ sinh động, tươi mát và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nữ diễn viên cũng dành nhiều tâm huyết chăm chút từng chậu cây, tạo nên những góc nhỏ xanh mát và đầy sức sống trong tổ ấm của gia đình.

Biệt thự của gia đình Vân Trang được xây dựng theo phong cách nghỉ dưỡng, lấy gam trắng làm chủ đạo, tạo nên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng. Nội thất bên trong ưu tiên chất liệu gỗ với kiểu dáng tối giản, mang sắc thái ấm áp, gần gũi và hài hòa với tổng thể. Phòng khách là một trong những khu vực gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, trần cao và hệ cửa kính lớn mở ra phía bên ngoài. Cách bố trí này giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác thoáng đãng, rộng mở và đưa thiên nhiên vào gần hơn với không gian sinh hoạt của gia đình.

Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự lại được nữ diễn viên khéo léo làm mới với một diện mạo khác, tùy theo không khí và chủ đề của từng mùa lễ hội. Từ cây cối, hoa lá đến những món đồ decor nhỏ xinh, mọi thứ đều được cô chăm chút tỉ mỉ, tạo nên những góc nhà sinh động và ngập tràn không khí lễ hội. Sự thay đổi không chỉ xuất hiện ở khu vực bên ngoài mà còn được tiếp nối vào bên trong, từ phòng khách đến từng góc nhỏ trong nhà.

Khu vực bếp trong biệt thự được thiết kế mở, liền mạch với phòng khách, nhờ đó tổng thể căn nhà càng thêm rộng rãi và thoáng đãng. Không gian nấu nướng được bố trí hệ tủ gỗ kết hợp bàn đảo tiện lợi, vừa tăng diện tích lưu trữ, vừa tạo điểm nhấn hiện đại cho khu vực sinh hoạt chung. Đây cũng là một trong những góc nhà được Vân Trang dành nhiều tâm huyết chăm chút. Mỗi mùa lễ hội, nữ diễn viên lại khéo léo thay đổi cách bài trí, thêm những món đồ decor nhỏ xinh để căn bếp mang một diện mạo mới. Những chậu cây, bình hoa nhỏ cũng thường xuyên được điểm xuyết, giúp không gian vốn mang gam màu gỗ ấm áp trở nên sinh động, tươi tắn và có thêm sức sống.