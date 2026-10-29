MC trẻ nhất dẫn Chung kết Olympia 2026 3 lần đỗ thủ khoa, từng học song song Nhạc viện và Kinh tế tài chính

Chàng MC sinh năm 2001 này từng giữ vị trí thủ khoa ở cả 3 môi trường học tập rất khác nhau.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Bên cạnh bộ đôi MC quen thuộc Ngọc Huy và Khánh Vy tại trường quay, 4 MC dẫn dắt các điểm cầu địa phương cũng đã chính thức lộ diện, gồm BTV Minh Tân, BTV Sơn Lâm, BTV Thái Trang và BTV Châu Khang.

Trong số này, BTV Châu Khang là gương mặt trẻ nhất. Anh sinh năm 2001 và cũng là MC duy nhất nói giọng miền Nam được chọn dẫn Chung kết năm nay. Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và phong thái hiện đại, chàng MC Gen Z này còn sở hữu bảng thành tích học tập khiến nhiều người bất ngờ.

Châu Khang là gương mặt trẻ nhất trong dàn MC điểm cầu Chung kết Olympia năm thứ 26 (Ảnh: FBNV)

BTV Châu Khang tên đầy đủ là Nguyễn Châu Khang, nghệ danh Kapi Nguyễn, quê ở Vĩnh Long. Ngay từ thời cấp 2, anh đã đỗ thủ khoa chuyên Lý. Lên cấp 3, Châu Khang bất ngờ rẽ sang khối xã hội. Dù vậy, anh vẫn giữ vững phong độ khi trở thành thủ khoa chuyên Văn của Trường THPT chuyên Bến Tre.

Việc chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội mà vẫn đứng đầu cho thấy nền tảng học tập khá toàn diện của nam MC. Những năm học chuyên Văn cũng giúp anh nuôi dưỡng tư duy ngôn ngữ và cảm xúc, hai yếu tố rất cần thiết khi đứng trước ống kính. Châu Khang từng tiết lộ suốt những năm đi học, anh hiếm khi viết sai chính tả.

Bên cạnh chuyện học, nam MC, BTV sớm bộc lộ niềm yêu thích sân khấu. Từ bậc mầm non đến hết phổ thông, anh tham gia biểu diễn trong hầu hết các chương trình văn nghệ của trường. Chính quãng thời gian này đã giúp anh rèn luyện khả năng phát âm tròn vành rõ chữ.

Nam MC có học vấn đầy bất ngờ (Ảnh: FBNV)

Năm 16 tuổi, Châu Khang giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc Ai Sẽ Thành Sao 2017. Cùng năm đó, anh còn đứng đầu cuộc thi người mẫu ảnh bìa Ngôi sao xì tin do báo Mực Tím tổ chức.

Bước vào đại học, Châu Khang đứng giữa nhiều lựa chọn như sư phạm, âm nhạc hay kinh tế tài chính. Gia đình anh vốn không ủng hộ con đường nghệ thuật. Bố làm nghề sửa và buôn bán phụ tùng xe, mẹ bán hàng ăn. Họ mong con trai theo một nghề ổn định như bác sĩ, luật sư hoặc ngân hàng.

Cuối cùng, Châu Khang quyết định học song song Nhạc viện TP.HCM và ngành Kinh tế tài chính. Tuy nhiên, lịch học quá dày khiến anh buộc phải chọn một. Anh chọn Nhạc viện dù khi đó không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí luôn hoài nghi chính mình. Lựa chọn ấy không khiến Châu Khang thất vọng. Năm 2024, anh trở thành thủ khoa ngành thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Đây cũng là lần thứ ba anh giữ danh hiệu thủ khoa trên hành trình học tập của mình.

Dù vậy, Châu Khang nhận ra học nhạc đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hoặc tài năng vượt trội, trong khi bản thân chưa thực sự có cả hai. Vốn thoải mái với con chữ từ những năm học chuyên Văn, anh nghĩ việc nói trước công chúng có thể hợp với mình hơn đứng hát trên sân khấu. Từ đó, anh bắt đầu theo học MC. Suốt thời gian này, gia đình không biết anh đang học gì và còn tưởng anh thất nghiệp.

Bước ngoặt đến vào ngày 17/1/2025, cũng là sinh nhật của anh, đó là lần đầu anh cầm micro dẫn buổi lễ tốt nghiệp của lớp. Sau chương trình, diễn viên Kathy Uyên, giảng viên dạy diễn xuất, nhận xét anh là MC xuất sắc nhất mà cô từng thấy trong năm đó. Lời khen này khiến Châu Khang quyết định thử sức nghiêm túc với nghề dẫn.

Chỉ hai tháng sau, anh tham gia cuộc thi tuyển chọn MC mới của VTV3. Vượt qua hàng trăm hồ sơ trên cả nước cùng hai vòng thi trực tiếp, Châu Khang lọt Top 2 và chính thức trở thành gương mặt mới của đài. Anh lên sóng lần đầu trong chương trình Đẹp +84 vào ngày 29/4/2025, sau đó chuyển hẳn ra Hà Nội để gắn bó lâu dài với nghề.

Từ một thủ khoa thanh nhạc, Châu Khang rẽ hướng sang nghề dẫn và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên VTV3 (Ảnh: FBNV)

Hơn một năm làm nghề, Châu Khang lần đầu dẫn dắt một sự kiện lớn khi đứng trên sân khấu kỷ niệm 30 năm VTV3 cùng các MC kỳ cựu. Năm 2026, anh cùng Thái Trang và Ngọc Thịnh dẫn chương trình Sao 24H. Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ là lần đầu tiên chàng MC trẻ tuổi góp mặt tại sân chơi trí tuệ này, hứa hẹn mang đến làn gió trẻ trung cho điểm cầu mà anh đảm nhận.

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