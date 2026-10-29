Tiền thưởng cho nhà vô địch Olympia đã thay đổi ra sao sau 26 năm?

Phần thưởng dành cho quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia đã trải qua 2 lần điều chỉnh.

Ra đời từ năm 1999, Đường Lên Đỉnh Olympia đến nay đã trở thành chương trình truyền hình gắn bó với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Bên cạnh sức hút của những màn đấu trí căng thẳng, tiền thưởng dành cho nhà vô địch cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Qua hơn 26 năm, chương trình đã có nhiều thay đổi về format, sân khấu và cách tổ chức. Đáng chú ý, giá trị giải thưởng dành cho nhà vô địch cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn, với 2 lần tăng đáng kể vào năm 2020 và 2023.

Trong 19 mùa đầu tiên, từ năm 1999 đến năm 2019, quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia nhận suất học bổng du học trị giá 35.000 USD (hơn 900 triệu đồng). Mức thưởng này được duy trì trong thời gian dài, trở thành một trong những dấu ấn quen thuộc khi nhắc đến chương trình.

Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào năm 2020, khi Đường Lên Đỉnh Olympia bước sang mùa thứ 20. Theo đó, trong khuôn khổ thỏa thuận tiếp tục đồng hành cùng chương trình, nhà tài trợ THACO quyết định tăng giá trị các giải thưởng. Trong đó, học bổng du học dành cho quán quân được nâng từ 35.000 USD lên 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Mức thưởng mới được áp dụng ngay tại trận chung kết năm thứ 20, diễn ra ngày 20/9/2020. Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, giành vòng nguyệt quế với 235 điểm và trở thành quán quân đầu tiên nhận suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên nhận suất học bổng trị giá 40.000 USD

Sau lần điều chỉnh này, mức học bổng dành cho nhà vô địch tiếp tục được giữ ở 40.000 USD trong các mùa tiếp theo. Tuy nhiên, đến năm 2023, giải thưởng lại có bước tăng mới. Cụ thể, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD (hơn 1,2 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại), cao hơn 10.000 USD so với mức áp dụng trước đó.

Tại cuộc thi năm ấy, Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa, giành chiến thắng với 220 điểm. Nam sinh trở thành nhà vô địch đầu tiên nhận mức thưởng 50.000 USD, đồng thời được trao vòng nguyệt quế mạ vàng 24K.

Lê Xuân Mạnh là nhà vô địch đầu tiên nhận mức thưởng 50.000 USD

Như vậy, nếu tính từ mức 35.000 USD trong 19 mùa đầu đến mức 50.000 USD từ năm 2023, giá trị học bổng dành cho quán quân đã tăng 15.000 USD, tương đương khoảng 42,9%. Riêng lần tăng từ 40.000 USD lên 50.000 USD tương ứng mức tăng 25%.

Những thay đổi về giá trị giải thưởng không chỉ dành cho người giành vòng nguyệt quế. Tại mùa thứ 20, tiền thưởng dành cho các vị trí còn lại trong trận chung kết năm cũng được điều chỉnh đáng kể. Cụ thể, từ năm 2020, thí sinh về nhì nhận 100 triệu đồng, tăng từ mức 20 triệu đồng trước đó. Hai thí sinh đồng giải ba nhận 50 triệu đồng mỗi người, thay cho mức 10 triệu đồng. Như vậy, tiền thưởng cho á quân và mỗi quý quân đều tăng gấp 5 lần so với trước.

Đến năm 2023, mức thưởng tiếp tục tăng khi thí sinh về nhì nhận 200 triệu đồng, trong khi mỗi thí sinh về ba nhận 100 triệu đồng. So với mức áp dụng từ năm 2020, cả hai mức thưởng đều tăng gấp đôi. Tại trận chung kết năm thứ 23, Nguyễn Trọng Thành giành giải nhì với phần thưởng 200 triệu đồng. Nguyễn Việt Thành và Nguyễn Minh Triết đồng giải ba, mỗi người nhận 100 triệu đồng.

Ngoài các giải thưởng dành cho trận chung kết năm, đợt điều chỉnh năm 2020 còn bao gồm việc tăng giá trị giải thưởng ở các cuộc thi tuần, tháng và quý. Điều đó cho thấy thay đổi không chỉ tập trung vào người chiến thắng cuối cùng mà còn mở rộng tới các chặng thi trước đó. Ở thời điểm chương trình đang chuẩn bị khép lại mùa thứ 26 bằng trận chung kết diễn ra ngày 1/11 tới đây, mức thưởng 50.000 USD vẫn là mốc cao nhất cho quán quân trong lịch sử Olympia.

Đến nay, mức thưởng 50.000 USD vẫn là mốc cao nhất cho quán quân trong lịch sử Olympia

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