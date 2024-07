MC Quyền Linh: Tôi áp lực khủng khiếp khi thấy các con ngày càng nổi tiếng

Lọ Lem và Hạt Dẻ - 2 ái nữ nhà Quyền Linh có sức hút không thua kém những ngôi sao của showbiz. Cả hai đề sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên chính điều này lại khiến cho MC Quyền Linh lo lắng.

Sắp tới, Quyền Linh sẽ trở lại với một bộ phim điện ảnh. Hình như anh đã ngưng đóng phim từ rất lâu rồi?

Đây là dự án tôi trở lại với phim ảnh sau 20 năm kể từ ngày đóng bộ phim Một ngày không có em. Những năm qua, tôi có rất nhiều lời mời đóng phim, tôi cũng không kén chọn kịch bản nhưng thật sự tôi không có thời gian tham gia. Như mọi người đã thấy, tôi hiện tập trung hoàn toàn cho những chương trình xã hội nên phải di chuyển khắp nơi.

Dù vậy, do xuất thân là một diễn viên nên nhiều lúc tôi rất nhớ sân khấu, nhìn đồng nghiệp được đóng phim, được làm phim tôi rất thèm.

Hai con gái của anh ngay từ nhỏ đã được rất nhiều khán giả yêu mến. Có đạo diễn nào ngỏ lời muốn mời con gái anh đi đóng phim?

Bạn bè tôi nhiều người là đạo diễn nên họ có mời các con tôi đi đóng phim. Họ nói có những vai diễn rất hay nhưng tôi từ chối vì con tôi chưa có hay, nó có biết gì đâu mà đóng (cười).

Con gái lớn cũng vừa bắt đầu bước vào đại học nên tôi muốn con tập trung hoàn toàn cho việc này.

Lọ Lem và Hạt Dẻ có bộc lộ năng khiếu hay thể hiện mong muốn được làm nghệ thuật?

Các con không có điều kiện bộc lộ vì vừa muốn là tôi kiềm chế lại ngay. Thật sự, tôi chưa muốn con tham gia nghệ thuật để tập trung 100% cho việc học tập. Nhiều lúc, các con khen một bộ phim hay nhưng tôi lại gạt đi và khuyên con nên đi học.

Với tôi, người làm nghệ thuật giống như con thiêu thân. Dù biết chết nhưng vẫn lao vào những ánh lửa sáng chói, vì không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Do đam mê ánh đèn sân khấu nên tôi đã chọn con đường này nhưng tôi không muốn các con bước vào con đường gian khổ giống tôi.

Chắc hẳn anh cũng áp lực khi thấy các con giờ được quá nhiều người chú ý?

Ban đầu, tôi cũng thấy vui nhưng giờ tôi áp lực khủng khiếp khi thấy các con ngày càng nổi tiếng. Vợ chồng đều không muốn các con bước vào showbiz. Tuy nhiên cha mẹ nào cũng muốn khoe con. Khi chia sẻ, tôi đâu biết được những hình ảnh của các con lại được mọi người đón nhận đến vậy. Thời gian qua, tôi cũng không dám đăng ảnh các con quá nhiều.

Hiện tại, các con thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn bố. Tôi sợ các con sẽ không chịu được những áp lực trong showbiz. Mạng xã hội luôn có những ý kiến trái chiều và tôi không muốn các con phải đón nhận những điều đó.

Tham gia nghệ thuật 30 năm và trải qua mọi hỷ nộ ái ố của nghề nhưng đến giờ nhiều lúc tôi vẫn còn không chịu được áp lực, huống chi là các con. Tôi cũng nói về áp lực của mình để các con hiểu mạng xã hội không đơn giản và làm gì cũng phải thận trọng.

Vậy hai em có tâm sự với anh về những áp lực của mình?

Tôi không hỏi nhưng biết các con chắc chắn cũng bị áp lực. Nhiều lần con hỏi tôi về việc bản thân bị so sánh với người này người kia. Tôi thấy con cảm thấy khá buồn.

Những lần như vậy, tôi khuyên các con hãy xem bản thân như hạt cát giữa sa mạc. Giống như ba, luôn xem mình như một người nông dân, sống nhẹ lại để bản thân được bình yên. Hãy sống để cái tâm được an yên và mọi người xung quanh yêu quý. Bản thân hãy tốt với mọi người rồi họ sẽ đối tốt với mình.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình hiện đã quá hạnh phúc. Ngày xưa tôi chỉ ước mơ có một chỗ đủ nằm, đủ ăn, nhưng giờ đây đã có quá nhiều. Vì vậy những thứ dư dả đó tôi muốn trao cho những người còn thiếu.

Có vẻ như vợ chồng anh vẫn còn quá bao bọc các con?

Tôi thừa nhận là vẫn nghĩ các con chỉ như những đứa bé. Có thể đó là lý do vợ chồng luôn bao bọc các con. Tuy nhiên Lọ Lem giờ đã 18 tuổi, tôi đang học cách để ít bao bọc con hơn. Suốt 18 năm qua, gia đình tôi không có tài xế. Hai vợ chồng là người thay phiên nhau đưa các con đi học. Lý do là tôi muốn gắn kết cha mẹ với con cái, xóa nhòa khoảng cách thế hệ.

Hiện tại, Lọ Lem đã vào đại học. Tôi tập cho con chạy xe máy để tự chủ động di chuyển. Ngoài ra, tôi cũng đang cho con học lái xe hơi.

Tôi tự nhắc mình phải để con tự làm nhiều việc, phải học cách bớt bao bọc con, bớt đưa đón, cho con chủ động giải quyết vấn đề. Tôi muốn con tự bước những bước đầu tiên vào đời để trưởng thành.

Không chỉ nghệ thuật, Quyền Linh còn lấn sân ở mảng kinh doanh. Sau 5 năm thành lập công ty, anh thấy mình được và mất gì?

Tôi kinh doanh không phải để kiếm tiền cho bản thân. Trước đến nay, tôi muốn được sống với nghề. Tôi có thể giúp người nghèo một vài căn nhà, nhưng có bao nhiêu cũng chưa đủ. Tôi muốn cùng những đồng nghiệp của mình làm một cái gì đó, có thể kiếm thêm được tiền và giúp được nhiều người hơn. Từ ý tưởng đó, chúng tôi ngồi lại với nhau và ý tưởng kinh doanh xuất phát.

Tôi không bao giờ nghĩ kinh doanh để làm giàu vì hiểu lĩnh vực này rất vất vả. Tôi vẫn nói các anh em làm đi, phần của tôi bao nhiêu đưa đây cho tôi làm từ thiện

Trong 5 năm làm kinh doanh, chúng tôi bị mất tới 2 năm thua lỗ do dịch bệnh. Tuy nhiên, tất cả vẫn cố gắng để nuôi công ty phát triển đến ngày hôm nay.

Bà xã đồng hành với anh thế nào trong việc kinh doanh?

Bà xã tôi có công việc kinh doanh riêng nên không liên quan tới công ty này. Tuy nhiên cô ấy luôn ở sau động viên và lâu lâu thiếu tiền tôi lại hỏi mượn một ít (cười).

Tôi may mắn khi có một hậu phương vững chắc như bà xã. Trong gia đình, cô ấy là người lo hết mọi công việc. Bà xã cũng là người xem những chương trình thiện nguyện tôi đi làm và góp ý. Cô ấy như một tổng đạo diễn để duyệt lại những chương trình đó. Bản thân tôi đi làm nhưng thật sự không có thời gian để xem.

Khi bước ra đường, tôi có thể làm bất kể mọi thứ. Từng con đường, góc phố hay ở đâu khó khăn, tôi đều biết. Nhưng khi về đến nhà, tôi không biết làm công việc gì. Tôi hay nói vui rằng việc gì cũng có thể làm được trừ việc nhà.

Bận rộn như vậy, có bao giờ anh quên những ngày lễ kỷ niệm của vợ con?

Tôi cũng có vài lần nhưng may mắn là được các con nhắc nhở. Bà xã chắc không bao giờ than phiền về việc đó, hoặc có thể than phiền mà tôi không nghe được vì về nhà là tôi chỉ nằm ngủ (cười).

Có thời điểm tôi đi cả tháng trời. Khi về đến nhà thì vợ con đã ngủ hết nên đôi khi cũng chẳng có thời gian để phàn nàn. Tôi nghĩ bà xã đã quá quen với việc đó nên có nói thì cũng vậy thôi.

Dù lịch trình dạy đặc nhưng vẫn thấy Quyền Linh luôn giữ được năng lượng tích cực. Anh lấy điều đó ở đâu?

Tôi không thể nhớ mình ngủ gục trên xe, trên máy bay bao nhiêu lần. Thậm chí có những lúc chân tôi không thể bước nổi vì quá mệt. Tuy nhiên khi bước lên sân khấu, tôi sẽ trở thành con người khác. Tôi thât sự không hiểu nguồn năng lượng này nằm ở đâu và cũng không biết tại sao lại có. Có thể đây là thứ năng lượng trong tiềm thức mà những người nghệ sĩ tâm huyết với nghề luôn sẵn có.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!