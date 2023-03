MC Ngô Mai Phương - 'tiểu tam' của Đừng Làm Mẹ Cáu khoe sắm đồ một lần nửa tỷ đồng

Mua sắm đồ hiệu là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tài chính để tậu cho bản thân những sản phẩm đắt đỏ. Vì vậy, mới đây MC Ngô Mai Phương đã khiến nhiều người trầm trồ khi một lần shopping của cô ngốn hết gần nửa tỷ đồng.

MC Ngô Mai Phương

Mai Phương cho biết trong năm vừa qua, dù bận rộn nhưng tất cả mọi công việc từ nghệ thuật cho đến kinh doanh, đầu tư đều tốt và suôn sẻ. Vì vậy, hiện tại cô mới có thời gian để đi sắm sửa cho bản thân.

Quan điểm khi đi mua đồ hiệu của Mai Phương là không nhất thiết là phải mua đồ mới tinh. Thỉnh thoảng, cô mới mua đồ mới tại cửa hàng, còn lại sẽ ưu tiên chọn mua những món like new hoặc second hand. Cách mua sắm này giúp MC tiết kiệm được gần nửa giá của món đồ.

Những món đồ mà cô nàng "chốt đơn", đến từ loạt thương hiệu xa xỉ như LV, Chanel, Dior...

Ngô Mai Phương (sinh năm 1997) là nữ MC quen thuộc với các khán giả của VTV qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc sống tươi đẹp, Ngày xưa chill phết… Cô từng giành giải Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, Ngô Mai Phương còn bén duyên với điện ảnh, góp mặt trong một số bộ phim với các vai nhỏ.

Gần đây, Mai Phương còn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai diễn tiểu tam trong bộ phim truyền hình đang hot Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong phim, Mai Phương vào vai Yến, một cô gái ích kỷ, bỏ người yêu để lấy chồng nhưng sau đó quay lại xen vào mối quan hệ của người khác.