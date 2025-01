MC Mai Ngọc: "Khi tôi vụn vỡ, xấu xí và mất tự tin thì anh ấy xuất hiện"

Showbiz Việt những ngày đầu năm 2025 ngập tràn tin vui, chấn động nhất phải kể đến việc Mai Ngọc công khai đã đăng ký kết hôn. "Cô gái thời tiết" cũng đã tổ chức lễ cưới, lễ hỏi vào cuối năm 2024 nhưng chọn cột mốc năm mới để chia sẻ với công chúng. Tính từ thời điểm Mai Ngọc xác nhận ly dị chồng thiếu gia đến lúc cô lên xe hoa chỉ vỏn vẹn 8 tháng, vì thế netizen cũng tò mò nữ MC có tình yêu mới khi nào.

Cho đến mới đây, trước sự chứng kiến của gia đình 2 bên, Mai Ngọc đã hé lộ khoảnh khắc quyết định mở lòng ra với người mới. Theo đó, cô cho biết cả hai gặp nhau vào năm 2024, trong giai đoạn Mai Ngọc đối diện với những biến cố trong cuộc sống. Cô dâu mới xúc động khi chia sẻ: "Ở tuổi 34, khi mình thấy vụn vỡ nhất, xấu xí nhất, mất tự tin nhất thì có một người đến ngỏ lời muốn được bầu bạn cùng. Anh ấy đã đến vào 1 ngày như vậy. Tôi muốn nhắn nhủ mọi người cứ tin vào điều tốt, điều tốt sẽ đến khi chúng ta chân thành và có niềm tin".

Mai Ngọc cho biết chồng đến vào lúc cô xấu xí, tự tin... Cư dân mạng dự đoán đây có thể là thời gian nữ MC đối mặt với cuộc sống sau tan vỡ với doanh nhân gắn bó 17 năm

Mai Ngọc kết thúc cuộc hôn nhân 17 năm vào năm 2023 nhưng đến tháng 4/2024 mới chính thức công khai trên mạng xã hội. Sau khi Mai Ngọc công bố tái hôn, netizen đào lại clip chồng hiện tại của Mai Ngọc từng "tháp tùng" cô dự sự kiện vào thời điểm trên. Tuy nhiên, Mai Ngọc và nam thiếu gia giữ khoảng cách nhất định, không tương tác nhưng ra về chung xe.

Mai Ngọc đi sự kiện với chồng vào tháng 4/2024 nhưng người này chỉ đứng phía sau, không có cử chỉ thân mật

Nửa năm sau thông báo tan vỡ, Mai Ngọc mua nhà mới, cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Nữ MC cũng úp mở về chuyện có người mới: "Nửa năm qua đi, cảm ơn những người đã đi ngang đời tôi, có người đến người đi, mỗi người đều để lại một tấm chân tình hoặc một bài học, đều rất đáng nhớ. Nửa năm còn lại, thật vui vẻ và hạnh phúc nha".

Nữ MC xác nhận có người mới vào đầu tháng 12, thực tế cô và chồng thứ 2 đăng ký kết hôn vào cuối tháng 11/2024. Cả hai tổ chức lễ cưới ở quê đàng trai vào cuối tháng 12/2024. Như vậy, cả hai có thể đã ở bên nhau gần 1 năm trước khi quyết định chính thức về chung nhà. Mai Ngọc đặt may 25 bộ áo dài trong thời gian khá gấp ráp. Chiếc váy cô diện trong lễ cưới ở quê chồng cũng được đặt may riêng, đính kết nhiều kim cương và đá quý. Nhiều người cho rằng lý do Mai Ngọc yêu nhanh, cưới vội có lẽ là gặp đúng người, đúng thời điểm.

Mai Ngọc đặt 2 chiếc váy đính kim cương để diện trong lễ cưới ở quê chồng (Nguồn: Lek Chi Bridal)

Chồng thứ 2 của Mai Ngọc là thiếu gia của một gia đình giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới có tiếng ở Bắc Giang. Ông xã kém Mai Ngọc 2 tuổi. Dù khá kín tiếng trên MXH nhưng nữ MC thường xuyên đưa chồng đi cùng với hội bạn thân của mình. Theo nguồn tin của chúng tôi, trước khi về chung một nhà với Mai Ngọc, chồng của nữ MC từng 1 lần đổ vỡ với 1 Hoa hậu Vbiz. Thời điểm đó, chồng của Mai Ngọc và vợ cũ đến với nhau và chia tay đều rất kín tiếng, chỉ có bạn bè và đồng nghiệp thân thiết biết về mối quan hệ của cả hai. Chồng của Mai Ngọc và vợ cũ có chung một cô con gái hiện tại khoảng 5 tuổi.

Thời gian qua, Mai Ngọc lộ nhiều hint đang có tin vui. Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện Mai Ngọc đã nghỉ việc để dưỡng thai em bé đầu lòng.