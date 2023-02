Mbappe, Messi và Benzema cạnh tranh giải thưởng The Best

The Best là giải thưởng dành cho cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc trong khoảng thời gian 8/8/2021 đến 18/12/2022. Những trận đấu đỉnh cao trong màu áo ĐTQG ở World Cup là lý do giúp Lionel Messi, Kylian Mbappe có mặt trong danh sách rút gọn cuối cùng.

Ảnh: FIFA.

Trong khi đó, Benzema giành Quả bóng vàng của France Football vào tháng 10/2022 sau khi trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với 47 bàn thắng cùng các danh hiệu Cúp C1 châu Âu, La Liga, Siêu cúp Châu Âu.



Kể từ khi FIFA dừng hợp tác với France Football và tạo giải thưởng mới The Best vào năm 2016, Messi đã có một lần được vinh danh (2019), trong khi đây mới là lần đầu tiên Mbappe và Benzema vào top 3 đề cử.

Ở hạng mục giải thưởng HLV xuất sắc, FIFA sẽ phải đau đầu để chọn ra người chiến thắng giữa Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (ĐT Argentina) và Pep Guardiola (Man City).

Emiliano Martinez, thủ môn số một của ĐT Argentina và CLB Aston Villa đứng trước cơ hội giành giải cá nhân cao quý từ FIFA khi lọt vào top 3 đề cử cho giải Thủ môn xuất sắc, bên cạnh Thibaut Courtois (Real Madrid - ĐT Bỉ) và Yassine Bounou (Sevilla - ĐT Morocco).

Chủ nhân của các giải thưởng sẽ lộ diện trong đêm gala diễn ra tại Paris vào ngày 27/2./.