MB và Mastercard ra mắt thẻ đa năng dành cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại ở Đông Nam Á

Hôm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Mastercard kỷ niệm một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác lâu dài với việc chính thức ra mắt thẻ đa năng Hi LOL, mang đến nhiều lựa chọn về các tính năng và ưu đãi được thiết kế riêng cho chủ thẻ đam mê thể thao điện tử (eSports). Sự hợp tác mới nhất này mở rộng danh mục sản phẩm Hi Collection phong phú của MB, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng và đánh dấu sự ra mắt của dòng thẻ Liên Minh Huyền Thoại® (LoLe) của Mastercard tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Dự kiến, MB và Mastercard sẽ tổ chức Lễ ra mắt và một buổi showmatch giữa hai đội chơi game Liên Minh Huyền Thoại, trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1/7/2023 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một buổi showmatch đầy kịch tính, hấp dẫn và như một món quà dành cho người yêu thích Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam.

Thẻ Hi LOL kết hợp các chức năng của thẻ ATM và thẻ tín dụng trên một chip, mang đến cho chủ thẻ sự lựa chọn linh hoạt trong việc truy cập nhiều nguồn tiền khác nhau, giữa tài khoản thanh toán và tín dụng. Khách hàng có thể thuận tiện sở hữu loại thẻ này thông qua các kênh khác nhau. Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa thiết kế thẻ của mình với hình ảnh thẻ là các nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại mà họ yêu thích. Thiết kế thẻ mới bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời đảm bảo trải nghiệm mua hàng trong trò chơi an toàn và dễ dàng.

Thị trường eSports Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây, với sự gia tăng đáng kể về số lượng người đam mê eSports – dự kiến sẽ đạt 10,2 triệu người dùng vào năm 2027. Đi đầu xu hướng này, Liên Minh Huyền Thoại đã được chọn là một trong những bộ môn eSports thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm ngoái. Điều này cho thấy tựa game Liên Minh Huyền Thoại được đông đảo người theo dõi và có tác động tại khu vực. Nhận thấy cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại đang phát triển mạnh tại Việt Nam, MB và Mastercard đã hợp tác giới thiệu thẻ Hi LOL, nhằm nâng cao trải nghiệm thanh toán kỹ thuật số trong eSports cho cả những người đam mê và người chơi chuyên nghiệp.

"MB luôn tận tâm cung cấp các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là cộng đồng những game thủ trẻ và am hiểu công nghệ đang ngày càng đông đảo. Hợp tác của chúng tôi với Mastercard đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định tâm huyết của MB trong việc mang đến những giải pháp tiên phong phục vụ cộng đồng eSports tại Việt Nam. Với việc ra mắt thẻ Hi LOL, chúng tôi mở rộng bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection để mang đến những lợi ích và trải nghiệm chưa từng có, kết hợp các phương thức thanh toán sáng tạo với niềm đam mê dành cho bộ môn này", ông Vũ Thành Trung, Thành viên Ban điều hành MB cho hay.

Thẻ Hi LOL cũng mang đến cho chủ thẻ những lợi ích và ưu đãi có một không hai trong LoLe, bao gồm ưu đãi nhận điểm RP khi đạt điều kiện chi tiêu và cơ hội giành được quà tặng, nâng cao trải nghiệm chơi game. Bên cạnh đó, chủ thẻ MB Mastercard cũng có thể truy cập vào Priceless® – chương trình ưu đãi của Mastercard, kết nối chủ thẻ với những trải nghiệm độc đáo và khó quên được tuyển chọn đặc biệt dành cho người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại, bao gồm giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại®.

"Với việc eSports đang trên đà phát triển, người hâm mộ không chỉ tìm kiếm trải nghiệm chơi game được tối ưu hóa, mà còn các tùy chọn thanh toán trong trò chơi liền mạch và an toàn, nhấn mạnh kỳ vọng của họ về giá trị có ý nghĩa và kết nối với eSports mà họ yêu thích. MB và Mastercard tự hào mang đến thẻ Hi LOL, nhằm đáp ứng niềm đam mê bộ môn Esports của các chủ thẻ Việt Nam. Sự hợp tác này là minh chứng cho cam kết lâu dài của Mastercard trong việc mang đến những trải nghiệm xứng tầm giúp mọi người theo đuổi đam mê" bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ.

Chủ thẻ MB Mastercard Hi LOL có thể tận hưởng những lợi ích hấp dẫn như sau:

• Thiết kế thẻ với hình ảnh các tướng Liên Minh Huyền Thoại yêu thích, trong đó có Leesin, Rize, Wukong, Lucian, Ashe, Ahri, Caitlyn…

• Nhận điểm RP và cơ hội giành vé đến các sự kiện và trải nghiệm, trong đó có Giải Vô địch LOLe thế giới được tổ chức tại Hàn Quốc khi đạt điều kiện chi tiêu

Để biết thêm thông tin về lợi ích dành cho chủ thẻ hoặc để đăng ký mở thẻ, vui lòng truy cập: https://bit.ly/MB_Dinhdanhthe.