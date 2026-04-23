MB tạm dừng sản phẩm đền tiền tới 100 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi thông báo dừng triển khai bán và gia hạn sản phẩm “Mất tiền MB đền” Version 1.

﻿Theo đó, toàn bộ các phiên bản đăng ký trước đây của sản phẩm sẽ tạm dừng đăng ký mới và gia hạn cho đến khi phiên bản mới được hoàn thiện và triển khai chính thức tới toàn bộ khách hàng trên App MBBank.

Ngân hàng cho biết đây là bước điều chỉnh nhằm nâng cấp trải nghiệm và tăng cường hiệu quả bảo vệ khách hàng trong bối cảnh rủi ro gian lận tài chính ngày càng phức tạp.

Đối với các khách hàng đang tham gia sản phẩm, toàn bộ quyền lợi bảo vệ vẫn được giữ nguyên đến hết thời hạn hiệu lực trên giấy chứng nhận. Việc điều chỉnh lần này không ảnh hưởng đến quyền lợi hiện hữu, khách hàng vẫn được hỗ trợ theo đúng điều kiện và phạm vi của sản phẩm đã tham gia.

Trước đó, “Mất tiền MB đền” là một trong những tính năng thu hút sự quan tâm lớn khi xuất hiện trên App MBBank, khi ngân hàng đưa ra cam kết sẵn sàng thanh toán cho khách hàng khoản tiền lên đến 100 triệu đồng nếu gặp rủi ro gian lận trong giao dịch tài chính trực tuyến bằng tài khoản và thẻ thanh toán quốc tế.﻿

﻿Khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng quốc tế của MB sẽ được kích hoạt chế độ bảo vệ khi đáp ứng điều kiện chi tiêu.

Cụ thể, khi có chi tiêu tích lũy từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được kích hoạt bảo vệ trong 30 ngày với giá trị lên đến 50 triệu đồng. Khi mức chi tiêu đạt từ 10 triệu đồng, thời hạn bảo vệ được nâng lên 12 tháng với hạn mức bồi thường tối đa 100 triệu đồng. Việc kích hoạt được thực hiện tự động và hiển thị ngay trên App MBBank khi khách hàng đủ điều kiện.



Về phạm vi bảo vệ, sản phẩm áp dụng đối với các trường hợp gian lận phổ biến trong giao dịch trực tuyến, như khi một bên thứ ba thực hiện chuyển tiền hoặc giao dịch mua sắm trái phép từ tài khoản hoặc thẻ của khách hàng. Ngoài ra, trường hợp khách hàng bị lừa chuyển tiền do các hình thức liên lạc điện tử giả mạo cũng có thể được xem xét hỗ trợ, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp loại trừ theo quy định.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, khách hàng cần liên hệ tổng đài MB247 trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh rủi ro để được tiếp nhận và xử lý. Sau khi xác minh, ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng và thực hiện thanh toán trong vòng 15 ngày nếu đủ điều kiện.

MB cho biết việc tạm dừng sẽ kéo dài cho tới khi sản phẩm có phiên bản mới và được triển khai tới toàn bộ khách hàng.