Mấy "chị đẹp" Vbiz đi biển: Body đẹp như tạc, ngỡ là tiên cá đại dương lên bờ

Bỏng mắt trước visual lẫn style đi biển của hội chị đẹp Vbiz. Ngắm xong đảm bảo sẽ mang đến cho chị em loạt công thức nghỉ dưỡng xinh xịn, trendy.

Mỗi khi hè về, những bãi biển xanh trong lại trở thành nơi lưu giữ loạt khoảnh khắc đẹp nhất của dàn mỹ nhân Vbiz. Giữa nắng vàng, cát trắng và sóng biển, họ xuất hiện với những bản phối nghỉ dưỡng vừa gợi cảm vừa bay bổng, đẹp đến mức khiến nhiều người liên tưởng đến những nàng tiên cá vừa bước lên từ đại dương. Không chạy theo sự cầu kỳ, mỗi người lại có một công thức mặc đẹp riêng, đủ để truyền cảm hứng cho mọi chuyến du lịch mùa hè.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa tung bộ ảnh đi biển đã nhanh chóng chuốc say mọi ánh nhìn. Cô lựa chọn set bikini hai mảnh tông vàng nổi bật, kết hợp thiết kế buộc dây đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường cong một cách tinh tế. Gam màu rực rỡ càng làm nổi bật làn da khỏe khoắn và vóc dáng cân đối của nàng Hậu. Đây là kiểu bikini "quốc dân" được chị em yêu thích mỗi mùa hè bởi khả năng tôn dáng, dễ mặc và chưa bao giờ lỗi mốt, tủ đồ của nàng nào vẫn thiếu thì tranh thủ bổ sung ngay.

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Ở tuổi 38 và đã là mẹ một con, Bảo Thy vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ vững phong độ nhan sắc cùng vóc dáng thon gọn. Mùa hè năm nay, "công chúa Vpop" liên tục ghi điểm với những outfit đi biển trẻ trung, thời thượng. Mới đây, cô lựa chọn set bikini gợi cảm kết hợp cùng chân váy denim, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa năng động mà không hề phô trương. Có thể thấy, visual và gu thời trang của Bảo Thy qua bao năm vẫn giữ nguyên sức hút, thậm chí ngày càng mặn mà và có gu hơn.

Gợi ý mua sắm: Bikini - Váy

Cùng hội mỹ nhân U40 giống Bảo Thy, MLee cũng sở hữu vóc dáng săn chắc, cao ráo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phong cách đi biển của cô thiên về sự phóng khoáng, hiện đại với những thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ sức hút. Trong một lần vi vu đi biển, nữ ca sĩ lựa chọn bikini hai mảnh màu đen trơn, không họa tiết cầu kỳ nhưng lại khéo léo tôn làn da trắng sáng và những đường nét cân đối. Chỉ với một thiết kế cơ bản, MLee vẫn dễ dàng ghi điểm bởi thần thái tự tin và vẻ ngoài khỏe khoắn.

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Hạ Anh - "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt cũng không nằm ngoài đường đua đi biển nghỉ dưỡng. Cô nàng ghi điểm với phong cách đi biển ngọt ngào khi chọn diện bikini trắng dáng cổ yếm, khéo léo quấn thêm một chiếc khăn choàng màu hồng ở eo như một chiếc váy mini. Cách phối đồ này không chỉ tạo điểm nhấn bắt mắt mà còn giúp outfit thêm mềm mại, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, rất đáng để chị em tham khảo trong những chuyến du lịch hè.

Gợi ý mua sắm: Bikini - Khăn

Quỳnh Anh Shyn không hổ danh là fashionista khi ngay cả những outfit đi biển cũng được cô chăm chút đầy cảm hứng. Cô kết hợp bikini chấm bi với quần lửng viền ren, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa đậm chất vintage. Để hoàn thiện set đồ, người đẹp lựa chọn thêm mũ cói và túi cói - hai phụ kiện "chân ái" của mùa hè, giúp outfit thêm hài hòa, thời thượng và đậm chất nghỉ dưỡng.

Đường đua bikini hè chắc chắn không thể thiếu Văn Mai Hương - một trong những mỹ nhân chăm "xả ảnh" du lịch biển bậc nhất Vbiz. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn trong set bikini hai mảnh họa tiết chấm bi, vừa trẻ trung vừa nổi bật. Họa tiết chấm cũng đang là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong mùa hè năm nay nhờ vẻ đẹp cổ điển pha chút ngọt ngào. Nếu theo đuổi phong cách đơn giản nhưng vẫn muốn outfit có điểm nhấn, chị em rất nên bổ sung những thiết kế chấm bi vào tủ đồ.