Mẫu máy cao cấp giảm giá đến 10 triệu ở Việt Nam: Ai thích dùng Android thì đây là điện thoại đỉnh nhất nên mua

Nếu tìm kiếm một chiếc điện thoại toàn diện nhất về mọi mặt thì thiết bị của Samsung là cái tên ít ai có thể bỏ qua.

Mỗi năm, thị trường điện thoại thông minh lại chứng kiến hàng loạt sản phẩm mới trình làng với vô vàn lời hứa hẹn về tính năng đột phá, thiết kế thời thượng cùng thông số kỹ thuật đỉnh cao.

Thế nhưng, đối với những tín đồ công nghệ luôn vắt kiệt giới hạn của thiết bị, chỉ có rất ít mẫu điện thoại đủ sức đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí để chễm chệ ngồi vào vị trí "vương quyền" của thế giới di động.

Trang Android Authority nhận định, bước sang năm 2026, có một thiết bị đang tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại để trở thành "quái thú" công nghệ đích thực: Samsung Galaxy S26 Ultra .

Trong khi nhóm người dùng phổ thông có thể dễ dàng hài lòng với các lựa chọn tầm trung tập trung vào nhu cầu cơ bản hằng ngày, thì những tín đồ công nghệ thực thụ lại đòi hỏi sức mạnh xử lý thuần túy, khả năng tùy biến vô hạn, phần cứng màn hình hàng đầu cùng độ tin cậy lâu dài.

S26 Ultra không đơn thuần là một chiếc điện thoại; đó là một trạm làm việc di động, một dàn máy ảnh cao cấp, một máy chơi game cầm tay và một trung tâm xử lý công việc hiệu suất cao - tất cả được gói gọn trong một thiết bị duy nhất.

Đặc biệt hơn, mẫu máy này ở thị trường Việt Nam đã giảm so với mức từ 37 triệu hồi đầu năm xuống chỉ còn 27 triệu trên các sàn thương mại điện tử.

Khônng phải ngẫu nhiên Samsung Galaxy S26 Ultra luôn thống trị bảng xếp hạng với tư cách là mẫu flagship Android xuất sắc nhất năm 2026 trên nhiều chuyên trang công nghệ.

Sức mạnh vô địch và sự áp đảo hoàn toàn về phần cứng

Để một chiếc điện thoại gắn được cái nhãn "dành cho tín đồ công nghệ", hiệu năng là yếu tố tuyệt đối không được phép đánh đổi.

Galaxy S26 Ultra mang đến hiệu suất phần cứng chạm trần trên mọi hệ thống thành phần. Được trang bị nền tảng chip Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy tùy biến mới nhất, kết hợp cùng RAM LPDDR5X tốc độ cao và bộ nhớ trong UFS 4.1, S26 Ultra xử lý gọn gàng mọi tác vụ phức tạp nhất một cách cực kỳ nhẹ nhàng.

Cho dù bạn đang xuất video 4K ngay trên đường di chuyển, chạy các trình giả lập nặng đô, chơi các tựa game 3D đòi hỏi đồ họa cao bật kèm Ray-Tracing ở tốc độ khung hình tối đa, hay thực hiện đa nhiệm chia đôi màn hình cùng các cửa sổ ứng dụng nổi, S26 Ultra vẫn hoạt động mượt mà mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ẩn bên dưới tấm nền Dynamic AMOLED 2X chống phản quang ấn tượng là hệ thống tản nhiệt buồng hơi đã được nâng cấp.

Giới am hiểu công nghệ đều biết rằng, hiệu năng đỉnh cao sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu máy bị hạ hiệu năng do quá nhiệt chỉ sau 10 phút tải nặng. Hệ thống tản nhiệt tiên tiến của Samsung đảm bảo duy trì hiệu suất cao liên tục trong suốt các trận game kéo dài hay các quy trình làm việc cường độ cao, biến đây trở thành gói phần cứng mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.

Mức độ phủ sóng toàn cầu, chính sách thu cũ đổi mới và hệ sinh thái dễ tiếp cận

Một khía cạnh ít được chú ý nhưng rất quan trọng trên các dòng flagship cao cấp chính là khả năng tiếp cận thực tế - việc tìm mua, nâng cấp và sửa chữa thiết bị dễ dàng đến mức nào.

Nhiều mẫu điện thoại dành riêng cho giới mày mò công nghệ trên thị trường thường gặp rào cản về nguồn cung hạn chế, sự hỗ trợ nghèo nàn từ đại lý hoặc thiếu vắng hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền.

S26 Ultra hoàn toàn không mắc phải bất kỳ nhược điểm nào trong số đó. Mạng lưới phân phối toàn cầu của Samsung đồng nghĩa với việc sản phẩm luôn sẵn hàng trên khắp thế giới, đồng thời liên tục đi kèm các chương trình thu cũ đổi mới và trợ giá hàng đầu thị trường.

Đối với những người dùng nhạy bén thích nâng cấp máy định kỳ hằng năm hoặc hai năm một lần, giá trị thu cũ đổi mới của Samsung luôn giữ ở mức cao hàng đầu trong hệ sinh thái Android.

Việc sở hữu một chiếc máy - cùng dàn phụ kiện chính hãng, miếng dán màn hình, ốp lưng và các thiết bị ngoại vi chuyên dụng cho di động - dễ dàng hơn nhiều so với hầu hết các thương hiệu khác.

Hỗ trợ phần mềm dài hạn và sự an tâm tuyệt đối về bảo mật

Giới đam mê công nghệ thường đầu tư rất lớn vào các thiết bị flagship, và họ kỳ vọng chiếc máy đó vẫn giữ nguyên giá trị cũng như sự an toàn trong nhiều năm tới.

Samsung tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp về dịch vụ hậu mãi khi cam kết hỗ trợ tới 7 năm cập nhật hệ điều hành Android lớn và các bản vá bảo mật cho Galaxy S26 Ultra.

Cam kết phần mềm dài hạn này đảm bảo thiết bị của bạn tiếp tục nhận được các tính năng Android mới nhất, các tối ưu hóa nhân và cập nhật an ninh tới tận những năm 2030.

Bên cạnh đó, kiến trúc bảo mật cấp doanh nghiệp Samsung Knox mang đến khả năng mã hóa phần cứng và bảo vệ theo thời gian thực, giúp những người dùng coi trọng quyền riêng tư hoàn toàn an tâm khi xử lý dữ liệu nhạy cảm, sử dụng các công cụ can thiệp sâu vào hệ thống hay làm việc trong các môi trường yêu cầu bảo mật cao.

One UI: Giải quyết "tảng đá ngáng đường" về mặt phần mềm

Không phải là bí mật khi bộ phần mềm của Samsung - One UI - từng nhận về nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng công nghệ.

Người dùng phổ thông hoặc những tín đồ của "Android thuần" đôi khi tỏ ra khó chịu với các menu cài đặt sâu, các ứng dụng cài sẵn cũng như ngôn ngữ thiết kế riêng biệt của One UI khi đặt lên bàn cân với giao diện Android gốc.

Tuy nhiên, đối với một "fan cứng" công nghệ thực thụ, One UI không phải là điểm trừ - mà ngược lại, đó chính là "siêu năng lực" lớn nhất của thiết bị.

Những gì người dùng phổ thông coi là phức tạp thì những người dùng nâng cao lại nhận diện đó là bộ công cụ tùy biến sâu và hỗ trợ công việc vô địch. Ngay khi mở hộp, One UI đã cung cấp sẵn những tính năng gốc vốn hoàn toàn không tồn tại trên các bản Android tối giản, gọn nhẹ hơn:

Samsung DeX: Biến chiếc điện thoại của bạn thành một trạm máy tính để bàn hoàn chỉnh bằng cách kết nối không dây hoặc qua cáp USB-C tới màn hình ngoài, chuột và bàn phím.

Bộ công cụ Good Lock: Bộ tiện ích chính chủ dành riêng cho giới mày mò của Samsung cho phép bạn can thiệp và lột xác toàn bộ mọi thành phần giao diện - từ màn hình khóa tùy chỉnh, thao tác vuốt chạm, biểu tượng trên thanh trạng thái cho đến cơ chế đa cửa sổ và các quy tắc trộn âm thanh.

Đa nhiệm nâng cao: Chạy song song nhiều ứng dụng chia màn hình cùng các cửa sổ dạng pop-up, tạo nên một quy trình làm việc linh hoạt, biến màn hình rộng 6.8 inch thành một không gian đa nhiệm thực thụ.

Tích hợp bút S Pen chuyên sâu: Tinh chỉnh sửa ảnh chi tiết, đánh dấu tài liệu, ghi chú viết tay chính xác hoặc sử dụng thao tác không chạm (Air Gestures) để điều khiển máy ảnh từ xa.

Đối với những ai thích mày mò, tinh chỉnh và cá nhân hóa chiếc smartphone để phục vụ chính xác quy trình làm việc của mình, One UI mang đến một "sân chơi" mà không nhà sản xuất nào khác có thể so sánh được.

Khả năng nhiếp ảnh linh hoạt vượt trội và màn hình hiển thị xuất sắc

Không một bài đánh giá flagship nào có thể coi là hoàn chỉnh nếu bỏ qua khả năng hiển thị và nhiếp ảnh. Galaxy S26 Ultra tiếp tục giữ vững ngai vàng là cụm camera linh hoạt nhất trong thế giới di động.

Với cảm biến chính 200MP được cải tiến, các ống kính tele quang học chuyên dụng và khả năng xử lý ảnh đêm thuật toán nâng cao, cụm camera này trao cho người sáng tạo nội dung quyền kiểm soát hoàn toàn.

Cùng với chế độ chỉnh tay hoàn toàn Expert RAW, khả năng quay video 8K và dải zoom ấn tượng, bạn đang sở hữu một chiếc máy ảnh chuẩn chuyên nghiệp ngay trong túi quần, sẵn sàng cho mọi kịch bản chụp ảnh.

Kết hợp cùng công nghệ màn hình tốt nhất thị trường hiện nay - sở hữu độ sáng đỉnh cao kỷ lục, tần số làm tươi PWM cao giúp bảo vệ mắt, cùng lớp phủ chống phản quang vô địch - việc thưởng thức hay sáng tạo nội dung trên S26 Ultra là một trải nghiệm thị giác mà không đối thủ nào có thể sánh bằng.

Vị vua không thể tranh cãi của dòng flagship

Bức tranh thị trường smartphone năm 2026 mang đến rất nhiều lựa chọn tuyệt vời, nhưng đối với những ai từ chối thỏa hiệp về sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng đồng hành dài hạn, lựa chọn đưa ra là vô cùng rõ ràng.

Samsung Galaxy S26 Ultra kết hợp hoàn hảo giữa bản lĩnh phần cứng thuần túy, khả năng tiếp cận toàn cầu, cam kết phần mềm 7 năm bền bỉ và một hệ sinh thái phần mềm tùy biến vô tận thành một khối thống nhất hoàn chỉnh.

Máy không giản lược các tính năng để đổi lấy sự đơn giản; thay vào đó, máy đón nhận sức mạnh tối đa, mang đến cho các tín đồ công nghệ một công cụ smartphone tối thượng để chinh phục bất kỳ nhiệm vụ nào họ giao cho nó.

Tất nhiên, các thương hiệu như Xiaomi, Motorola, Vivo... cũng đều sản xuất những chiếc điện thoại tuyệt vời ở mọi phân khúc giá.

Tuy nhiên, nếu tìm kiếm một chiếc điện thoại toàn diện nhất về mọi mặt thì Samsung Galaxy S26 Ultra là cái tên ít ai có thể bỏ qua.