Mẫu iPhone bán chạy nhất lịch sử vừa được Apple tuyên bố "lỗi thời"

Apple đã tuyên bố iPhone 6 Plus là thiết bị "lỗi thời" (obsolete), có nghĩa là hãng sẽ không còn sửa chữa hoặc cung cấp dịch vụ bảo hành cho sản phẩm này nữa. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể đặt hàng linh kiện để sửa chữa máy.

Thông báo ngừng hỗ trợ cho các thiết bị cũ này được đưa ra sau khoảng 7 năm kể từ khi ngừng bán lẻ. iPhone 6 Plus đã bị ngừng bán tại các cửa hàng từ tháng 9/2016. Người dùng iPhone 6 thông thường có thêm một chút thời gian vì thiết bị này vẫn được bán lẻ thêm một thời gian ngắn sau đó.

iPhone 6 và iPhone 6 Plus là dòng iPhone bán chạy nhất lịch sử của Apple. Theo số liệu, bộ đôi smartphone này đã bán được hơn 220 triệu đơn vị kể từ thời điểm ra mắt tháng 9/2014. Thực tế, iPhone 6 và iPhone 6 Plus còn là smartphone bán chạy nhất mọi thời đại, bởi nắm giữ hai vị trí dẫn đầu là Nokia 1100 và Nokia 1110 đều là những mẫu điện thoại cơ bản.

iPhone 6 Plus ra mắt năm 2014

iPhone 6 Plus đánh dấu một bước ngoặt lớn của Apple với màn hình lớn 5.5 inch phá vỡ truyền thống thiết kế màn hình nhỏ hơn của các mẫu iPhone trước đó. Thiết kế của iPhone 6 Plus mềm mại hơn với các cạnh bo tròn, mang lại cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Ngoài ra, iPhone 6 Plus cũng được trang bị nhiều tính năng mới như chip Apple A8 mạnh mẽ hơn, hay Apple Pay giúp người dùng thực hiện thanh toán điện tử một cách an toàn và thuận tiện.

Mặc dù một số người dùng có thể vẫn đang sử dụng, nhưng hầu hết người dùng iPhone 6 đã nâng cấp lên các mẫu mới hơn trong suốt thời gian qua. iPhone 6 Plus cũng không thể cập nhật lên phiên bản iOS nào cao hơn iOS 12 kể từ năm 2018. Một số ứng dụng đã ngừng hỗ trợ phiên bản iOS cũ này.

Trong khi iPhone 6 Plus được Apple đánh giá là "lỗi thời", một số sản phẩm khác cũng vừa được Apple định đoạt số phận. iPad Mini 4 được Apple thêm vào danh sách các thiết bị "cũ" (vintage). "Cũ" là phân loại cuối cùng trước khi trở thành "lỗi thời" theo cách gọi của Apple, bao gồm các thiết bị đã quá 5 năm kể từ lần cuối cùng được bán.

Về cơ bản, "cũ" là giai đoạn cảnh báo người dùng nên cân nhắc đổi sang thiết bị mới hoặc bắt đầu tiết kiệm tiền (ví dụ, iPhone 6 đã được xếp vào danh mục "cũ" từ tháng 9 năm 2022). Ở giai đoạn này, bạn sẽ không còn nhận được cập nhật phần mềm và Apple cũng không đảm bảo khả năng sửa chữa thiết bị.

Nếu phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên thiết bị "cũ", Apple có thể gửi bản cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng thiết bị "lỗi thời", bạn sẽ hoàn toàn không được hỗ trợ.