Mẫu giày bền vững hứa hẹn “khuấy đảo” những cuộc vui ngày Tết của bạn

Là biểu tượng của sự hứng khởi, lạc quan và niềm vui vô tận, những sản phẩm trong bộ sưu tập mang chủ đề "Joy to the Moon and back" của Melissa sẽ là điểm nhấn thời trang hoàn hảo cùng tinh thần lạc quan để chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán sắp tới.



Tết vui cho các cô nàng thích du xuân

Trong mùa Tết năm nay, BST "Joy to the Moon and back" của Melissa sẽ giúp các cô nàng thỏa sức du xuân với phong cách thời trang độc đáo. Tông màu ấm áp, hoạ tiết tinh tế và sự lung linh của những đôi sandal từ BST sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục khi tham gia các hoạt động lễ hội, họp mặt gia đình hay du lịch đến mọi miền. Bên cạnh đó, chất liệu nhựa sinh học bền vững hứa hẹn sẽ giúp các cô nàng thỏa sức thả dáng, vi vu khắp nơi trong dịp Tết.

Thiết kế đầu tiên của BST chính là đôi sandal ấn tượng mang tên Melissa Campana Papel Espadrille Ad. Với những họa tiết đan xen phức tạp, vừa toát lên vẻ năng động nhưng cũng không kém phần sang trọng và tinh tế, thiết kế này sẵn sàng chinh phục những gu thời trang cá tính nhất.

Melissa Campana Papel Espadrille Ad (bên trái) óng ánh và ấn tượng mang đến niềm vui cho mọi chặng đường

Nhắc đến Melissa, ta cũng không thể không nhắc đến đôi sandal lưới đan kinh điển Melissa Possession Ad. Tết này, BST "Joy to the Moon and back" thổi một làn gió mới lên thiết kế đang được tích cực săn đón bởi giới trẻ và những người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang. Phủ lên mình họa tiết kim tuyến lung linh như bầu trời đêm, diện mạo mới của Melissa Possession Ad xứng đáng theo chân bạn trên mọi nẻo đường du xuân.

Kinh điển, tinh tế, êm ái và linh hoạt - Melissa Possession Ad là một "must-have-item" cho tủ giày của bạn Tết này

Nếu bạn muốn thêm tỏa sáng với những đôi sandal của Melissa, hãy thử mix-and-match với những chiếc đầm ngắn có hoạ tiết nhẹ nhàng, mũ và túi đeo chéo năng động để tạo nên phong cách phóng khoáng ấn tượng.

Tết vui cho hội chị em điệu đà nhưng không nhạt nhoà

Sau những chuyến du xuân, đã đến lúc các nàng "lên đồ" cho các bữa tiệc đầu năm đặc biệt. Các nàng không thể bỏ qua những đôi giày cao gót cực "slay" từ Melissa để thể hiện phong cách cá nhân tại các buổi gặp mặt, hội họp đầu năm, đồng thời tự tin mở ra một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn.

Danh hiệu ngôi sao của những đôi giày hack dáng gọi tên Melissa Groovy Wedge. Dù chọn kết hợp với áo dài truyền thống hay những trang phục phá cách và hiện đại hơn, đôi giày đế thuyền vững chãi này sẽ vẫn mang đến vẻ duyên dáng và tươi sáng ngút ngàn cho người mang. Thêm vào đó, một vài phụ kiện, trang sức hay túi xách nhỏ cầm tay sẽ giúp trang phục của bạn trở nên ấn tượng và& thời thượng.

"Thông điệp vũ trụ" của bạn cho những ngày sắp đến: mang Melissa Groovy Wedge lấp lánh để thu hút thật nhiều vận may trong năm mới

Vậy còn các cô nàng ngọt ngào đang đi tìm đôi giày thanh lịch để diện outfit chuẩn chỉnh cho những cuộc gặp gỡ và chúc Tết họ hàng, người quen? Hãy thêm ngay vào giỏ hàng đôi cao gót Melissa Lady Dragon II. Với thiết kế tinh tế, đường cong mềm mại và chất liệu thuần chay đặc biệt thoải mái, Melissa Lady Dragon II không chỉ mang đến sự linh hoạt cho đôi chân mà còn tạo nên vẻ đẹp lôi cuốn và sang trọng.

Sắc lilac và ánh ngọc trai là vũ khí bí mật tạo nên vẻ đẹp mê ly của Melissa Lady Dragon II

Thêm một item bước ra từ BST "Joy to the Moon and back" xứng đáng theo gót bạn vào những buổi tiệc tùng vui tươi ngày Tết, đó chính là Melissa Party Heels. Đôi cao gót "bling bling" này sẽ khoe đôi chân dài thon gọn của bạn và tạo điểm nhấn cuốn hút cho toàn bộ trang phục. Bạn có thể lựa chọn phối cùng đầm body với tông màu ấm nóng hoặc hoạ tiết độc đáo để tạo sự nổi bật và thu hút.

Đôi cao gót 11cm Melissa Party Heel sẵn sàng cùng bạn "khuấy đảo" mọi bữa tiệc

Dù lựa chọn phong cách nào, bạn cũng có thể kể câu chuyện về phong cách sống bền vững với những đôi giày Melissa. Tất cả các item đều làm từ vật liệu bền vững độc quyền Melflex, với khả năng tái chế 100% và quy trình sản xuất không gây hại động vật. Cùng Melissa "Joy to the Moon and back", các cô gái có thể tận hưởng niềm vui của mùa xuân một cách có trách nhiệm với môi trường, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và bước vào năm mới với diện mạo xinh đẹp cùng năng lượng tích cực.

Hãy nhanh tay truy cập trang web chính thức https://www.melissashoes.vn/, ghé thăm các cửa hàng tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) hoặc các cửa hàng thương mại điện tử chính thức trên Lazada và Shopee trong thời gian của chương trình ưu đãi cuối năm Melissale (từ nay đến hết 09.02.2024) để sở hữu ngay những sản phẩm độc đáo này với mức giá hấp dẫn.