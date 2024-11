Mẫu điện thoại như "anh em song sinh" với iPhone 16 Plus: Rẻ hơn đến 3 triệu, tính năng gần ngang ngửa

iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus: Anh em song sinh

Khi iPhone 16 Plus ra mắt, nhiều người sẽ coi iPhone 15 Plus như một lựa chọn hợp lý cho dịp mua sắm cuối năm. Xét cho cùng, mẫu máy một năm tuổi này không thua kém gì nhiều dòng iPhone mới nhất trong khi có thể tiết kiệm đến vài triệu đồng.

Cầm trên tay, khó ai phân biệt được iPhone 16 Plus và iPhone 15 Plus nếu không quay lại mặt lưng đằng sau. Cả hai đều có màn hình 6,7 inch giống hệt nhau với cụm camera hình viên thuốc và tính năng Dynamic Island.

Phần lồi camera trên mẫu máy mới thiết kế theo chiều dọc và có một số điểm tương đồng với camera của iPhone X. Mặt khác, iPhone 15 Plus có thiết kế camera vuông truyền thống với camera chính và camera góc siêu rộng được đặt theo đường chéo.

Các vật liệu được sử dụng trong cả hai điện thoại hầu như giống hệt, với cùng lớp kính-nhôm như trong vài thế hệ iPhone trước.

Có một thay đổi thiết kế khác ở mẫu máy mới hơn và liên quan đến bố cục nút. iPhone 16 Plus đi kèm với Nút hành động và và nút Điều khiển Camera điện dung. Mẫu cũ chỉ có công tắc tắt tiếng, ngoài nút nguồn và âm lượng thông thường.

iPhone 16 Plus được trang bị chipset A18 mới, được sản xuất bằng công nghệ 3nm, giúp tăng hiệu suất sử dụng điện năng, hiệu quả hơn 20% so với A17. Mẫu máy mới này cũng được nâng thêm RAM để đáp ứng nhu cầu cao hơn của AI.

Mặc dù vậy, iPhone 15 Plus không hề yếu kém với chip A16 và sẽ hoạt động tốt với 6GB RAM. Nếu so về sức mạnh tổng hợp, iPhone 16 Plus là người chiến thắng rõ ràng. Mặc dù vậy, bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong các tác vụ hàng ngày, đặc biệt là với cách Apple tối ưu hóa các ứng dụng cho iOS để có trải nghiệm mượt mà độc lập với phần cứng liên quan.

Chỉ khác về mặt thiết kế, còn đâu iPhone 15 Plus vẫn có hệ thống camera như thiết bị kế nhiệm, cụ thể là camera chính 48MP kết hợp với camera góc siêu rộng 12MP.

Sự thay đổi về vị trí camera trên mẫu máy mới cho phép iPhone 16 Plus quay video không gian ở chế độ ngang, dự kiến sẽ được xem trên Apple Vision Pro – thứ mà đến giờ còn chưa phổ biến.

Trên thực tế, có một thay đổi nhỏ về phần cứng khi nói đến camera góc siêu rộng của iPhone 16 Plus. Khẩu độ của mẫu mới là f/2.2, hơn một chút so với f/2.4 đời cũ. Cuối cùng, có một tính năng Pro trên camera iPhone 16 Plus là chụp ảnh macro cận cảnh.

Khi so sánh camera giữa iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus, Phone Arena đưa ra kết luận rằng sự khác biệt giữa cả hai về chất lượng ảnh chụp là rất nhỏ. Cả hai đều chụp được nhiều chi tiết với dải động và độ phơi sáng tốt. Có một chút thay đổi về cân bằng trắng trên iPhone 16 Plus có xu hướng tạo ra những bức ảnh ấm hơn.

Giải pháp tiết kiệm

iPhone 15 Plus đi kèm với pin 4.383 mAh tương đối lớn (ít nhất là đối với dòng iPhone) và iPhone 16 Plus được cho là có dung lượng khoảng 4.674 mAh, cao hơn 6,6%.

Dù tăng 300 mAh về dung lượng nhưng một lần nữa không có chiến thắng rõ rệt dành cho iPhone 16 Plus. Mẫu máy mới hoạt động tốt hơn trong bài kiểm tra duyệt web nhưng lại thua trong phát trực tuyến video và chơi game.

Khả năng sạc cũng không thay đổi, khi cả hai đều có thể sạc nhanh có dây tối đa 26W.

Với những thông số nói trên, có thể nói sự khác biệt giữa hai sản phẩm này về trải nghiệm người dùng nói chung là không lớn. Hệ thống camera như lấy từ một khuôn, tình trạng pin và sạc cũng tương tự.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở phần cứng và phần mềm - iPhone 16 Plus mới hơn dựa trên chipset A18 và nó là một con quái vật so với A16 Bionic, bên cạnh khả năng sử dụng các tính năng AI. Cùng với đó là nút Hành động và nút Điều khiển Camera bị chê là không có nhiều ý nghĩa trong các ngữ cảnh sử dụng hàng ngày.

Và một lần nữa, Apple vẫn giữ tốc tốc độ làm tươi 60Hz trên cả hai – một tính năng có thể là yếu tố quyết định đối với một số người.

Với mức giá chênh nhau khoảng 3 triệu, iPhone 15 Plus vẫn là lựa chọn không tồi xét đến giá trị mang lại khi so với phiên bản nâng cấp iPhone 16 Plus. Sự khác biệt lớn nhất chỉ là các nút bấm mới và tính năng AI mà sẽ còn rất lâu Apple mới ra mắt được hoàn toàn.