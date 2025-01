Matthis nói gì sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo chia tay?

Mới đây, cộng đồng mạng nói chung và fan của cặp đôi Thiều Bảo Trâm - Matthis Metharam đã không khỏi tiếc nuối khi biết cả hai đã chính thức “đường ai nấy đi”. Theo đó, chị đẹp sinh năm 1994 chia sẻ trong kênh chat của mình rằng mối quan hệ đã kết thúc, cô mong muốn người hâm mộ không tag tên cả 2 vào những hình ảnh, clip để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo, phía Matthis cũng đã có động thái xác nhận. Trên trang cá nhân của mình, nam người mẫu sinh năm 2k4 viết: “New Year. Thank you to all my friends and family that supported me through and through once again. Lots of love and lessons…I hope everyone will find their peace and happiness this year”

(Tạm dịch: Năm mới. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã hết lòng ủng hộ tôi một lần nữa. Rất nhiều tình yêu và bài học… Tôi hi vọng rằng trong năm nay, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc).

Bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm đăng loạt ảnh kèm lời nhắn nhủ trên Instagram

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng nhận ra dù vẫn còn giữ một số hình ảnh thời còn mặn nồng nhưng Matthis đã bỏ theo dõi Thiều Bảo Trâm trên Instagram. Được biết trước đó, cả hai vướng nghi vấn trục trặc tình cảm từ khoảng gần cuối tháng 12. Bởi dân tình không còn thấy Thiều Bảo Trâm tương tác, bình luận trên ảnh của bạn trai như trước.

Về phía Matthis, anh chàng từng khóa toàn bộ trang cá nhân thời điểm công khai hẹn hò chị đẹp hơn 10 tuổi. Tuy nhiên cùng thời điểm rộ lên nghi vấn chia tay, Matthis đã mở công khai tài khoản của mình.

Mặc dù tiếc nuối vì chuyện tình yêu chóng vánh của cặp đôi, song người hâm mộ vẫn gửi lời chúc, động viên đến Thiểu Bảo Trâm và Matthis. Không ít người cho rằng có thể không đi tiếp cùng nhau nhưng cả hai cũng đã có một khoảng thời gian đẹp bên nhau.

Nam người mẫu đã không còn theo dõi Thiều Bảo Trâm

Tuy nhiên Matthis vẫn giữ lại một số hình ảnh cùng bạn gái cũ

Thiều Bảo Trâm và Matthis đã hẹn hò từ khoảng trước dịp Tết 2024. Bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm tên đầy đủ Matthis Metharam, là Việt kiều Pháp và từng là một tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của VALORANT. Trong giới Esport, Matthis có nickname là nickname là MaTryXs. Matthis từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam. Hiện anh đang ở song song cả 2 nơi - Pháp và Việt Nam.

Cặp đôi lần đầu lộ hint hẹn hò vào tháng 3/2024. Thời điểm đó, nhiều người đã bày tỏ sự yêu thích vì cả hai sở hữu diện mạo ấn tượng, chênh lệch 10 tuổi nhưng vẫn cực đẹp đôi. Sau đó, cả hai cũng dần cởi mở hơn trong việc chụp hình, đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Thậm chí có một thời gian, Thiều Bảo Trâm và Matthis liên tục bị “team qua đường” ghi lại khoảnh khắc tình tứ, cùng nhau đi dạo ở những nơi công cộng như siêu thị, sân bay,...