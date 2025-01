Lớn lên ở khu Chợ Lớn, Quận 5 (TP.HCM), 15 năm trước, Nguyễn Vũ Minh Tuấn đã mê nhảy. Dù không nghe hiểu tiếng Anh nhưng mỗi ngày cậu đều tự tìm video trên internet để học nhảy theo người nước ngoài. Hết video này lại hiện ra gợi ý video khác, Tuấn cứ thế bấm vào và chìm đắm trong thế giới riêng của mình với âm nhạc, với cách chuyển động từng bộ phận trên cơ thể.

Vẫn là Tuấn, khi cầm tờ đơn đăng ký nguyện vọng vào trường cao đẳng/ đại học lúc chuẩn bị tốt nghiệp trung học đã phải để trống vì gia đình không có điều kiện. Đứng trước những lựa chọn, cậu chọn một-và-chỉ-một là: nhảy múa, buộc bản thân phải làm thật tốt vì "không có đường lui".

Và đó là khởi đầu của MT POP - một vũ công chuyên nghiệp, người vừa vô địch giải đấu toàn thế giới - nghệ danh mà Nguyễn Vũ Minh Tuấn chọn cho mình.

Có những ngày, giấu mẹ đi học nhảy, tất bật đi giao hàng ăn để kiếm thêm tiền đi tập; Có những ngày chỉ ở lì trong nhà, bỏ luôn thói nghiện chơi điện tử, làm hết bài tập về nhà rồi chăm chú xem đi xem lại trên dưới 30 lần một động tác; Lại có những ngày miệt mài cùng tổ đội của mình đi biểu diễn, làm tượng sáp đứng "pose dáng" trên phố rồi lấy tiền đó đi từ thiện.

Một hành trình dài miệt mài để rồi 15 năm sau, giữa một rừng những quái thú của làng nhảy thế giới, một chàng trai "máu đỏ da vàng" hiên ngang chiến thắng từng vòng một, tự hào cầm chiếc cúp vô địch và đưa hiphop Việt lên một tầm cao mới.

"Tôi bắt đầu nhảy múa từ năm 12 tuổi, tình cờ biết đến hiphop qua những video nhảy đường phố. Nhảy thu hút tôi vì sự tự do và khả năng thể hiện cá tính riêng. Popping đặc biệt hấp dẫn bởi những chuyển động độc đáo, và tôi cảm thấy mình có thể kể những câu chuyện qua từng động tác. Đó là cách tôi tìm thấy đam mê thật sự của mình", MT POP nói.

Anh chàng cũng từng được mẹ đưa đến một số phòng tập nhảy với bài học căn bản đầu tiên là tạo sóng từ hai cánh tay, những bước đi lùi trên sàn,... Tuy nhiên đến buổi học thứ 4, lớp bỗng dưng đóng cửa, thầy giáo "biến mất" cùng số tiền học phí khiến việc học nhảy của cậu dang dở. Kể từ đó, anh chàng chỉ tự xem TV và tập theo.

Đến năm 14 tuổi, MT POP gia nhập X-Clown Crew - tổ đội hiphop nổi tiếng tại TP.HCM. Mỗi ngày ngoài việc đi tập, giao lưu cùng các thành viên trong nhóm, MT POP vẫn tự mình xem đi xem lại những động tác qua các video. Khi đó, cậu không giỏi tiếng Anh, không hiểu trong video họ đang hướng dẫn cụ thể ra sao mà chỉ đơn thuần bắt chước theo các động tác. Mỗi chuyển động, cậu phải sẽ xem trên dưới 30 lần để thuần thục, rồi tự áp dụng vào cơ thể mình và cảm nhận sự chuyển động.

MT POP buộc bản thân mình phải sáng tạo. Từ khi bắt đầu, chàng trai trẻ cũng đã có tư duy rõ ràng rằng không thần tượng duy nhất một ai, để không phải là "cái bóng" của một ai đó.

Với nhiều người, hiphop là văn hóa đường phố với nhiều những sự gai góc. Nhưng MT POP lại nhìn hiphop như một phong cách sống, một 1 người bạn thân - nơi mà mình được thoải mái bộc lộ cá tính.

"Hiphop dạy tôi cách kiên trì, vượt qua giới hạn và luôn sống đúng với con người mình. Đó không chỉ là một thể loại nghệ thuật mà là người bạn đồng hành, là nơi tôi thực sự tìm thấy chính mình", cậu nói.

Nhưng gia đình của MT POP lại không nghĩ thế ngay từ đầu. Có rất nhiều lý do để người thân quay lưng lại với niềm đam mê này của cậu. Đầu tiên, nó đến từ việc nhảy hiphop vẫn là một cụm từ xa lạ với phụ huynh ở thời điểm đó, đồng nghĩa với sự mơ hồ và thiếu ổn định trong tương lai. Hơn nữa, ấn tượng không tốt với thầy dạy nhảy ngày trước của MT POP đã khiến bà tin tằng: Thứ đó chẳng có gì tốt đẹp!

MT POP vẫn chọn gắn mình với nhảy nhót mặc những rào cản đó. Không phải vì cậu theo đuổi lối sống "chỉ sống vì mình" mà vì… tình thế bắt buộc. Khi chẳng còn điều gì để chú tâm vào, cậu sẽ chọn thứ mình có thể tập trung tốt nhất, để neo cảm xúc vào đó, hướng về phía trước rồi tính tiếp.

"Có 1 việc đã xảy ra vào thời điểm trước khi tôi tốt nghiệp THPT. Tôi cần phải điền vào tờ giấy về lựa chọn trường cao đẳng hay đại học. Nhưng tôi đã chẳng có quyền lựa chọn vì thời gian đó gia đình tôi thật sự rất khó khăn, không thể tiếp tục chi trả học phí. Trong khi bạn xung quanh mình đều đã đi tiếp, tôi chọn cho mình 1 lối rẽ. Đó là tập trung vào nhảy múa. Khi chọn như vậy, tôi không còn đường lui, buộc mình phải tiến về phía trước".

Những ngày sau đó đã diễn ra như thế này: Cuối tuần, MT POP sẽ dậy sớm hơn để phụ dì buôn bán, khiêng đồ ăn để kiếm tiền. Số tiền đó sẽ được dùng để ra tiệm net "cày" các video nhảy hiphop, rồi tua đi tua lại một video và ghi nhớ để về nhà tự tập lại.

Khi ba mẹ đi làm lao động bên ngoài, MT POP sẽ ở nhà mở TV lên chờ chương trình nhảy để tập theo. Khi ba mẹ về, lại vờ như bình thường, không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như vậy mỗi ngày, cậu chăm chỉ luyện tập, sau đó tham gia các cuộc thi và từng bước đạt được những thành tựu nhỏ. Bằng cách này, MT POP dần chứng minh cho ba mẹ thấy rằng đam mê có thể trở thành sự nghiệp thực sự, có thể sống với nó và xây dựng tương lai vững chắc từ nó.

Khi nhận được những khoản thu nhập đầu tiên từ nhảy múa, MT POP thấy đó không chỉ là tiền, là kinh tế mà còn là một sự công nhận cho những nỗ lực và đam mê của chính mình. Và những đồng cát-xê đầu tiên ấy, MT POP đã mang về gửi tặng mẹ.

"Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên và đặt ra nhiều câu hỏi. Bởi từ trước đến nay, trong mắt mẹ, tôi là một người khá mê chơi điện tử và không thực sự tập trung vào việc học. Vì tôi thích các môn xã hội, hoạt động thể chất hay là vẽ vời hơn việc học các môn Văn, Toán,... nên trên trường tôi không thuộc top học sinh xuất sắc. Tôi biết, mẹ đã khóc và buồn vì tôi nhiều nên khi quyết định lựa chọn duy nhất một con đường để đi, tôi luôn cố gắng tập trung làm tốt nhất có thể. Và khi nhìn thấy tôi thay đổi, tự lo được cho mình, mẹ đã vui hơn trước rõ rệt. Giờ như một thói quen mẹ sẽ hay hỏi tôi là khi nào đi, khi nào về, có thắng giải không. Đó là khi tôi biết mẹ đã chấp nhận đam mê này của con trai".

Dù thấy mẹ tự hào nhưng MT POP biết rằng, mẹ sẽ không bao giờ nói ra thành lời hay đi khoe khắp xóm như những bà mẹ khác. Không phải vì không thương, mà vì từ nhỏ hai mẹ con đã chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm ra bằng lời. Thay vào đó, MT POP và mẹ đều chọn cách âm thầm thể hiện hành động. Khi thi đấu xa nhà, anh chàng sẽ gọi điện về cho mẹ. Còn ở nhà, mẹ sẽ luôn đợi đứa con trai út trở về sau mỗi giải đấu để nấu cho những món ăn ngon, rồi dặn dò giữ gìn sức khỏe.

Nói đến đây, MT POP bỗng muốn shout-out cho tổ đội của mình, Vì việc gia nhập X-Clown đã phần nào giúp anh thay đổi, trưởng thành hơn và cũng khiến mẹ có cái nhìn khác đi về nhảy đường phố.

"Các anh trong nhóm, đặc biệt là anh trưởng nhóm - DoDo tạo ra rất nhiều quy tắc về kỷ luật nghiêm khắc. Anh luôn muốn thể hiện với mọi người xung quanh thấy rằng hiphop không phải thứ gì xấu mà muốn mọi người tập trung vào những điệu nhảy. Do đó mỗi khi đi tập chúng tôi luôn đến đúng giờ, không bao giờ nói tục hay luôn chú ý trong cách hành xử của mình. Điều này giúp chúng tôi hình thành nên rất nhiều tính cách tốt, biết chăm sóc bản thân và làm được những điều đặc biệt cho gia đình, cộng đồng".

So với nhiều vũ công nhảy đường phố tại Việt Nam, MT POP có một lộ trình rất riêng. Ngoài biểu diễn, tham gia các giải đấu trong nước, anh chàng tìm đến những cảm giác chinh phục đỉnh cao bên ngoài, tiệm cận hơn với thế giới.

MT POP cho biết đó đã là ước mơ từ khi còn là cậu nhóc trốn mẹ ngồi xem video nhảy ngoài tiệm net. Khi nhìn thấy họ nhảy múa, những hình ảnh, âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến anh chàng khao khát một ngày nào cũng làm được như vậy, được gặp các vũ công chuyên nghiệp và tỏa sáng trên sân khấu.

Nhiều người gọi đó là manifest, anh chàng thấy đúng nhưng cũng không hoàn toàn.

MT POP có niềm tin vào bản thân, luôn tin mình sẽ làm được điều mình muốn.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngồi yên chờ thành công đến, cậu luôn nỗ lực không ngừng, tìm tòi học hỏi điều mới và liên tục "ném" bản thân vào thử thách để xem có thể làm được gì khác ngoài… nhảy!

Đó là lý do tôi luôn đặt ra KPI một năm phải học được thêm 1 - 2 kỹ năng mới. Đó có thể là về cách sáng tạo, về ánh sáng, bố cục hay thậm chí cả thời trang, cách kiểm soát tài chính,... Mọi người sẽ nghĩ những điều này đâu liên quan đến kỹ thuật nhảy múa, nhưng không, có đó! Tôi nhận thấy khi mình biết nhiều thứ, khả năng nhảy cũng tự khắc thay đổi theo cách hoàn thiện hơn, thu hút hơn.

Nhìn chung học cái gì cũng tốt cả, nên tôi luôn cố gắng đón nhận, học hỏi nhiều nhất và sử dụng kiến thức đó một cách hợp lý cho mình", MT POP bày tỏ.

Anh chàng cũng tự nhận mình là một người có tính cách lì lợm, bảo thủ và quyết đoán. Nhưng tính cách đó lại tạo nên sự nỗ lực, kiên trì để đẩy MT POP đi xa hơn những gì bản thân tưởng tượng.

Anh chàng thích giữ mình ở tâm thế là một người không-biết-gì. Vì chỉ khi gạt cái tôi cá nhân sang một bên, MT POP mới có thể hoàn toàn mở lòng, sẵn sàng tiếp nhận mọi điều từ cuộc sống bên ngoài, từ những người anh gặp.

"Sẽ có 2 phiên bản: 1 là MT POP trên sân khấu, 2 là Minh Tuấn ngoài đời. "Same same but different" - giống nhau nhưng khác nhau. Tôi sẽ rất chiến, rất lì, chứng minh cho tất cả thấy tôi là ai trên sàn đấu nhưng ngoài đời thì khác, tôi vui vẻ, nói nhiều và hiền khô. Tôi nghĩ nếu mình đặt cái tôi ở đúng chỗ, thì khi đó mới tỏa sáng nhất".

Còn để kể về thành tích của MT POP, nếu đếm chính xác có lẽ cũng phải tốn rất nhiều giấy mực. Chỉ biết rằng khi nhắc đến MT POP là người ta dành vô số những cụm từ để miêu tả như "cỗ máy nhảy", "quái kiệt Việt Nam", "thần đồng popping",... Trong mắt các vũ công Việt Nam hay nói vui là "các anh em hiphop", MT POP giống như một tượng đài về nhảy múa, thi đâu thắng đó, "đỉnh nóc, kịch trần".

Trong một lần flex vui vui trên mạng, chàng vũ công từng tổng kết bản thân đã đến được 78 thành phố, nhảy được 11.950 giờ, làm giám khảo 31 sự kiện, 3 giải nhất popping, tham gia dự án phim cùng Vương Nhất Bác, biên đạo cùng Trường Nghệ Hưng và Lưu Vũ Hân,... Đương nhiên tính đến thời điểm hiện tại, những con số này đã nhích hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là khi MT POP điền tên mình vào những vị trí top 1 thế giới, làm nên kỳ tích trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang những ngôi vị cao nhất, vượt qua cả những "quái kiệt" quốc tế.

Thế nhưng khi đứng trước những "trận chiến" trên sàn đấu, MT POP không cảm thấy quá căng thẳng rằng bản thân mình bắt buộc phải thắng. Với MT POP, mỗi giải đấu không phải chỉ để so trình mà là cách anh thể hiện tiếng nói, tính cách của bản thân qua từng chuyển động.

Trước đây tôi từng thua nhiều, rồi tôi giành được chiến thắng nhưng cũng lại có những cuộc chiến thất bại. Nhưng không sao cả, đây là cuộc chơi mà nên thắng thua là chuyện bình thường. Đôi khi thua cũng là cách tốt để tôi nhìn nhận lý do vì sao thua để một ngày nào đó, tôi sẽ lại thắng.

Một điều khá ngược nhưng lại được MT POP áp dụng trong tư duy của mình chính là tự cho bản thân nghĩ đến những thất bại, những tiêu cực để… biết sợ và buộc phải cố gắng hơn. Đã từng có những ngày tập luyện miệt mài nhưng khi bước ra ngoài, thấy mọi người xung quanh quá giỏi, anh chàng cảm thấy không hài lòng với chính mình. Để khi về nhà, dù rất mệt, áo còn chưa ráo mồ hôi, MT POP đã lại tiếp tục bật nhạc và lao và tập nhảy.

Việc bật nhạc giống như một thói quen, thấm vào từng đường ven trong cơ thể MT POP. Mỗi sáng, việc đầu tiên làm sẽ là mở nhạc, nếu tìm thấy cảm hứng sẽ ngay tức khắc đứng dậy nhảy luôn, nắm bắt cảm xúc rồi mới làm việc khác. "Thậm chí hiện tại khi tôi phải di chuyển nhiều, trong những lúc đợi chuyến bay, đứng trong cabin tôi cũng đeo tai nghe, bật nhạc lên và nhảy. Mọi người nhìn chứ nhưng tôi kệ, không sao. Nếu ngại thì làm sao có thể nhảy trước đối thủ rồi giám khảo hay bao nhiêu khán giả được. Tôi chỉ luôn tận dụng, có cảm hứng sẽ làm luôn", MT POP chia sẻ.

MT POP thích cảm giác đó hơn! Cảm giác được tận hưởng không gian riêng của mình trong âm nhạc, tạo ra những điệu nhảy theo tâm trạng, cảm hứng lúc đó. Thích được truyền đi những năng lượng tích cực, tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ với đam mê hơn là chỉ tập trung vào thắng - thua.

"Chiến thắng đôi khi chỉ là vì bạn đã tập luyện tốt, hăng say thì thành quả sẽ tới. Nhưng đôi khi chiến thắng chưa chắc đã giúp bạn được nhớ đến hay tạo ra giá trị nhiều hơn bằng việc bạn lan tỏa được tinh thần đạt được chiến thắng cho mọi người. So với việc cầm cúp vô địch, bạn tạo ra nhiều người cũng cầm được chiếc cúp ấy sẽ khó hơn nhiều".

Bởi tính đến hiện tại, MT POP cũng đã có gần 20 năm gắn bó với nhảy. Đó vẫn luôn là một điều đặc biệt nhưng không còn là tất cả trong cuộc sống của chàng trai ở tuổi 30. Anh vẫn thích chinh phục, vẫn muốn chinh chiến các sàn đấu nhưng nhiều hơn cả là cảm giác muốn được chia sẻ và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp.

Ở tuổi 30, MT POP đã đi một quãng đường khá xa, trưởng thành hơn rất nhiều so với "cậu nhóc khu Chợ Lớn" trước đây. Không còn phải giấu ba mẹ nữa, MT POP giờ đặt lên bản thân những trách nhiệm to lớn hơn là chăm sóc được chính mình và cho gia đình.

Đối với anh, nhảy múa vẫn sẽ là một căn phòng riêng. Khi bước vào, mọi thứ sẽ chỉ dành cho nhảy nhưng khi bước ra, dù đạt được bao nhiêu cúp vô địch, MT POP cũng chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống đời thường. Anh cũng cho hay với mỗi vũ công, cách họ sống với nhảy múa ra sao, cách họ chăm sóc gia đình của mình thế nào là điều còn thu hút hơn cả những kỹ thuật khó trên sàn đấu. Bởi chỉ khi nhìn vào đó mới thấy được con người, được tính cách và cũng để chứng minh họ là ai khi đứng giữa đám đông đều tài giỏi.

Và nhìn lại hành trình của mình, MT POP nói: "Cảm ơn cậu bé khi đó đã lì lợm, đã hết mình, kiên trì và không từ bỏ trên hành trình này. Cảm ơn cậu bé khi đó luôn biết mọi thứ đạt được phải khó khăn thế nào để hiện tại không thấy hối tiếc, biết trân trọng những gì đang có và tiếp tục tiến về phía trước".

Chinh chiến mọi sàn đấu lớn nhỏ trên thế giới nhưng cái tên MT POP vẫn chưa thực sự phủ sóng mạnh mẽ đối với công chúng tại Việt Nam. Không ít lần dưới những video anh chàng nhảy, khán giả đều tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ đây là người Việt.

Điều này không khiến MT POP chạnh lòng mà ngược lại, là cơ hội để anh chàng thay đổi cách nhìn của mọi người về khả năng của người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

"Thực ra khi làm quen với một ai đó, mọi người sẽ luôn tò mò họ là ai, đến từ đâu? Tôi luôn nghĩ cứ thể hiện bản thân mình trước đi rồi họ cũng sẽ tò mò về mình và biết tôi đến từ đâu. Có một khoảng thời gian khi tôi nói đến từ Việt Nam, nhiều bạn bè quốc tế cũng bất ngờ, họ không biết đến đất nước mình, họ không tin rằng ở Việt Nam cũng có dancer. Tôi khá buồn nhưng nghĩ trong đầu rằng: Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ biết Việt Nam và vũ công Việt Nam giỏi cỡ nào", MT POP nói.

MT POP cho hay mỗi khi bước lên sàn đấu, thường MC sẽ là người giới thiệu tên và quốc gia của vũ công, còn anh sẽ chỉ tập trung vào nhảy. Thế nhưng đó lại cũng là cách để MT POP giới thiệu bản thân. Khi nhảy tốt, thu hút được sự chú ý rồi trở thành nhà vô địch, họ tự khắc sẽ phải tò mò: "Anh bạn này đến từ đâu mà hay quá vậy!". Và khi ấy là cơ hội để MT POP đưa Việt Nam lên bản đồ nhảy thế giới.

"Đôi khi mình không cần nói mình là người Việt mà chỉ cần mình đứng đó, người ta đã biết mình là người Việt rồi. Người ta không biết, cũng không sao hết, bây giờ họ biết. Tôi tự hào mình là người Việt, và mỗi lần thi đấu, tôi luôn mang theo tinh thần và niềm tự hào dân tộc, để khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng trên bất kỳ sân khấu nào".

Ai cũng biết, hiphop bắt nguồn từ Mỹ - nơi đề cao những giá trị cá nhân nhưng MT POP cho hay bản sắc Việt Nam, tinh thần tập thể cũng là thứ thể hiện mình là ai và đến từ đâu. Đi du đấu nhiều, MT POP không làm mất đi những thứ sẵn có mà chỉ học hỏi, "thu nạp" thêm những điều mới mẻ để mang về và kết hợp với những nét đặc trưng của văn hóa để tạo ra những gì phù hợp nhất, gần gũi với cuộc sống của mình.

"Tôi thấy cuộc sống xung quanh mình quá nhiều chất liệu hay. Khi quan sát, nhìn vào những cử chỉ, hành động bình thường, tôi cũng có thể tạo ra một động tác trong nhảy. Chẳng hạn như các cô gánh hàng rong, động tác tay khi gánh cũng có thể đưa vào trong nghệ thuật. Hay kể cả cách tôi lớn lên ở Chợ Lớn, tiếng người bán hàng, chào mời đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi cũng có thể bỏ vào trong nhảy múa để tạo nên những phong thái, những âm thanh đặc trưng chỉ riêng Việt Nam có. Nên dù mọi người thấy tôi đi nước ngoài nhiều nhưng mọi thứ trong cư xử, trong nhảy múa vẫn đậm nét con người Việt".

Học được sự sáng tạo, tư duy khác biệt và sự chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ bản sắc riêng, từ phong cách biểu diễn đến tinh thần và câu chuyện truyền tải - đó là hình tượng MT POP vẫn luôn xây dựng, khi bước ra thế giới cùng với những điệu nhảy.