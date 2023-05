Mắt Nhìn Tim Thấy: Kay Trần và Hứa Kim Tuyền làm mới ca khúc huyền thoại

Tối ngày 7/5, Kay Trần đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Mắt Nhìn Tim Thấy. Không ra mắt MV, Kay Trần chọn thực hiện một video dance với vũ đạo tinh nghịch, tươi mới trong lần trở lại này. Đặc biệt, Mắt Nhìn Tim Thấy là ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền remake từ bản hit Vpop vang bóng một thời - Mắt Nai Cha Cha Cha của ca sĩ Hồng Ngọc.



Đây không phải lần đầu tiên Hứa Kim Tuyền chọn làm mới giai điệu cũ. Trước đó, Shay Nắnggg của AMEE cũng được phát triển từ sample bản hit Hai Mươi của Mỹ Tâm. Hay trong album đầu tay Colours, Hứa Kim Tuyền cũng lấy cảm hứng sáng tác Lucy từ ca khúc thiếu nhi Chú Voi Con Ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Qua những bản remake "quen mà lạ" kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, Hứa Kim Tuyền bày tỏ mong muốn âm nhạc hiện đại của thế hệ mình sẽ luôn được song hành cùng thành tựu âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Xem ngay Kay Trần "quẩy" đầy năng lượng tại đây: https://www.tiktok.com/@kaytran65/video/7230452567686335749?lang=vi-VN

Mùa hè năm 2023, Hứa Kim Tuyền tiếp tục "hồi sinh" một bản hit hứa hẹn khiến khán giả nghe là muốn nhún nhảy - Mắt Nai Cha Cha Cha của nhạc sĩ Sỹ Luân. Ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Hồng Ngọc từng "làm mưa làm gió" suốt những năm 1998, thuộc về thời thanh xuân của thế hệ 8x, 9x tại Việt Nam. Vẫn giữ vững tinh thần tích cực, vui tươi trong Mắt Nai Cha Cha Cha, Hứa Kim Tuyền viết lyrics mới cho Mắt Nhìn Tim Thấy trên giai điệu cũ để kể một câu chuyện bình dị không của riêng ai.

Xuất phát từ câu nói "The world as I see it" - "Thế giới ta thấy là tấm gương phản chiếu chính mình và ngược lại", ca khúc Mắt Nhìn Tim Thấy ẩn chứa thông điệp: Mỗi người sẽ tạo ra một thế giới riêng bằng cách nhìn nhận cá nhân. Đôi khi, những tin tức tiêu cực tràn lan, hay những áp lực công việc thường trực khiến sức khỏe vật lý, và cả tinh thần bị ảnh hưởng, dẫn đến sự nóng giận, cực đoan hay vô tình quên đi khía cạnh tốt đẹp, lương thiện. Lời bài hát gần gũi, tích cực của Mắt Nhìn Tim Thấy nhắc nhở mỗi người đều có một đôi mắt sáng để nhìn và một trái tim ấm để thấy nhiều giá trị tốt đẹp, lạc quan luôn hiện hữu quanh mình, vì ta được "thấy là hạnh phúc"!

Từ "thấy" được lặp lại nhiều trong ca khúc như "Thấy hân hoan khi được đi khắp nơi", "Nhìn thấy những ánh nắng, thấy những ấm áp là thấy hạnh phúc trong lòng", "Thấy yêu hơn những bình minh sớm mai", "Thấy yêu hơn những tình yêu ở lại"... Được thấy mọi thứ hữu hình xung quanh chúng ta hàng ngày, là được thấy những cảm xúc vô hình, tươi đẹp bên trong tâm hồn, từ đó thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng bản thân biết hòa hợp và trân quý cuộc sống hơn mỗi ngày. Tựa đề ca khúc mang ý nghĩa luôn có nhiều hơn một góc nhìn, nhiều hơn một sự lựa chọn, nhiều hơn một mặt của vấn đề và con người hoàn toàn có thể định hướng cuộc sống của riêng mình từ những lựa chọn để "mắt nhìn tim thấy" những gì.

Trong video dance Mắt Nhìn Tim Thấy, Kay Trần trở lại cùng hình ảnh được nhiều khán giả yêu mến - nét tinh nghịch, lạc quan, tươi vui từ phong cách đến biểu cảm, tinh thần. Vũ đạo của Mắt Nhìn Tim Thấy đầy tính trendy kết hợp cùng màn biến hình thú vị từ Kay Trần "cool ngầu", chuyên nghiệp nhưng có phần "đóng khung", không thoải mái sang một Kay Trần thoải mái, gần gũi, tuy "ngố tàu" nhưng đáng yêu, đầy năng lượng. Màn thể hiện của Kay Trần trong video dance như một làn gió mới trong những ngày đầu hè nắng nóng, đem không khí phấn khởi, hào hứng đến người hâm mộ.

Sản phẩm Mắt Nhìn Tim Thấy cũng được Kay Trần kết hợp cùng Hứa Kim Tuyền phát hành ngay sau ngày sinh nhật của anh chàng. Kay Trần bày tỏ mong muốn truyền tải năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan thông qua âm nhạc, từ đó gửi đến khán giả cảm hứng sống tươi vui, trân trọng mỗi khoảnh khắc bình dị trong cuộc đời. Sau khi ra mắt, Mắt Nhìn Tim Thấy hứa hẹn sẽ chinh phục người hâm mộ nhờ vũ đạo đơn giản, dễ thực hiện và giai điệu thân quen, câu chuyện yêu đời, lạc quan.