Sinh năm 1982 tại Hà Nam (nay thuộc Ninh Bình), Tân Nhàn là cái tên không xa lạ với khán giả yêu nhạc dân gian. Cô từng gây dấu ấn mạnh mẽ tại Sao Mai 2005 khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian cùng giải thưởng do khán giả bình chọn. Từ bước đệm này, nữ ca sĩ từng bước khẳng định vị trí bằng con đường vừa biểu diễn vừa học thuật, điều không nhiều nghệ sĩ theo đuổi đến cùng.

Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô ở lại trường làm giảng viên, đồng thời tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu. Năm 2019, cô nhận học vị tiến sĩ, trở thành một trong những tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Không dừng lại ở học hàm, nữ nghệ sĩ còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong công tác đào tạo. Cô giữ chức Phó trưởng khoa Thanh nhạc từ năm 2017 và đến tháng 5/2024 chính thức trở thành Trưởng khoa. Song song với đó, Tân Nhàn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, phát hành album, thực hiện các dự án âm nhạc mang tính thể nghiệm.

Năm 2019, Tân Nhàn nhận học vị tiến sĩ, trở thành một trong những tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của cô là album Yếm đào xuống phố (2013), nơi Tân Nhàn mạnh dạn kết hợp các chất liệu truyền thống như xẩm, chèo, quan họ với jazz – hướng đi không dễ nhưng tạo được cá tính riêng. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu nhiều sản phẩm như MV xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành , album Níu dải lụa đào , hay Người Hà Tĩnh có thương… , cho thấy sự bền bỉ với dòng nhạc dân gian đương đại.

Đằng sau sự nghiệp tưởng chừng thuận lợi là không ít biến cố. Năm 2022, khi đang ở giai đoạn chín của nghề, Tân Nhàn bất ngờ mất tới 80% giọng hát do suy kiệt sau sinh và ảnh hưởng từ việc mắc COVID-19 nhiều lần. Có thời điểm, cô từng nghĩ đến việc dừng ca hát để chuyển hẳn sang giảng dạy và mở trung tâm đào tạo.

Tuy nhiên, khi giọng hát dần hồi phục, nữ ca sĩ quyết định trở lại sân khấu. Năm 2023, cô tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 18 năm ca hát – như một cách đánh dấu sự trở lại sau biến cố và khẳng định tình yêu chưa từng nguội với âm nhạc.

Tân Nhàn từng mất tới 80% giọng hát do suy kiệt sau sinh và ảnh hưởng từ việc mắc COVID-19 nhiều lần.

Trong lĩnh vực đào tạo, Tân Nhàn cũng ghi dấu ấn khi nhiều học trò của cô đạt thành tích cao tại các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế. Có thể kể đến Lại Thị Hương Ly (Cúp vàng Festival âm nhạc châu Á – Thái Bình Dương, giải Ba Sao Mai dòng thính phòng), Nguyễn Thị Thanh Quý (Top 3 Sao Mai 2019, Á quân Tuyệt đỉnh song ca), hay Lan Quỳnh (Quán quân Sao Mai 2022 dòng thính phòng).

Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Và đến tháng 11/2025, theo thông tin từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Tân Nhàn chính thức nằm trong danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong hành trình học thuật mà nữ nghệ sĩ đã theo đuổi nhiều năm.

Chia sẻ về chặng đường của mình, Tân Nhàn thẳng thắn thừa nhận những thành tựu hôm nay đi kèm không ít đánh đổi. “Tôi không có tuổi thơ hồn nhiên hay thanh xuân vui chơi như bạn bè. Phần lớn thời gian đều dành cho việc học và làm nghề”, cô từng bộc bạch. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ cho rằng bản thân may mắn khi gặp được nhiều người thầy, người bạn đồng hành, cùng với đó là sự kiên trì để theo đuổi đến cùng con đường đã chọn.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng của Tân Nhàn hiện cũng ở giai đoạn viên mãn. Sau cuộc hôn nhân đầu với ca sĩ Tuấn Anh – người từng đồng hành cùng cô từ Sao Mai 2005 – nữ nghệ sĩ bước vào cuộc sống mới khá kín tiếng.

Năm 2021, cô tái hôn với người chồng thứ hai là một Phó Giáo sư, Tiến sĩ, hiện giữ vị trí Viện trưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tham gia giảng dạy thể thao. Dù vậy, Tân Nhàn gần như không chia sẻ về đời sống cá nhân, cũng hạn chế công khai hình ảnh bạn đời trên truyền thông.

Ông xã hiện tại của Tân Nhàn hiện giữ vị trí Viện trưởng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tham gia giảng dạy thể thao.

Hơn một năm sau đám cưới, cô mới lần đầu chia sẻ tin vui đón con trai. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc về gia đình cũng xuất hiện rất hiếm hoi. Với Tân Nhàn, việc giữ khoảng riêng là cách để cân bằng giữa nghệ thuật và cuộc sống.

“Tôi nghĩ một nghệ sĩ nên mang đến giá trị qua sản phẩm, còn đời sống cá nhân nên được giữ lại cho riêng mình”, cô từng chia sẻ. Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao giữa showbiz nhiều ồn ào, Tân Nhàn vẫn giữ được hình ảnh điềm đạm, tập trung vào chuyên môn.

Từ cô gái quê đam mê ca hát đến danh hiệu Phó Giáo sư, hành trình của Tân Nhàn không phải câu chuyện của hào quang tức thời, mà là kết quả của nhiều năm bền bỉ, kỷ luật và chấp nhận đánh đổi. Trong bối cảnh không nhiều nghệ sĩ theo đuổi con đường học thuật đến cùng, câu chuyện của cô trở thành một trường hợp hiếm hoi, đáng chú ý của làng nhạc Việt.