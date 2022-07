Marriott International ký thoả thuận quản lý khách sạn Fairfield thứ 2 tại tỉnh Bình Dương, trái tim của nền kinh tế Việt Nam

Marriott International (Nasdaq: MAR) thông báo tiếp tục mở rộng danh mục các khách sạn tại Việt Nam vừa ký kết quản lý khách sạn Fairfield by Marriott North Binh Duong với 250 phòng tại khu kinh tế trọng điểm tỉnh Bình Dương. Fairfield by Marriott North Binh Duong dự kiến sẽ là khách sạn Fairfield by Marriott thứ hai tại tỉnh Bình Dương, cùng với Fairfield by Marriott South Binh Duong, khai trương cách đây đúng một năm vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Cả hai khách sạn đều thuộc sở hữu của Central Land Corporation, một công ty thành viên của tập đoàn Unigroup.

"Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục được hợp tác với Unigroup để đưa khách sạn Fairfield by Marriott thứ hai đến Việt Nam. Bình Dương là trung tâm công nghiệp lớn của toàn vùng và sự phát triển của VSIP III sẽ nâng cao hơn nữa vị thế của tỉnh như một trung tâm kinh tế. Khách sạn Fairfield by Marriott South Binh Duong đầu tiên của chúng tôi đã tạo được tiếng vang lớn nhờ thiết kế hiện đại, đẳng cấp và những trải nghiệm hấp dẫn và liền mạch cho du khách. Tôi tin tưởng rằng Fairfield by Marriott North Bình Dương sau khi khai trương sẽ trở thành khách sạn được các du khách trong nước cũng như du khách quốc tế lựa chọn", ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch Khu vực - Thái Lan, Việt Nam, Campuchia & Myanmar, Marriott International phát biểu.

Dự kiến khai trương vào năm 2026, Fairfield by Marriott North Binh Duong sẽ cung cấp 250 phòng nghỉ rộng rãi, hiện đại, diện tích từ 26m2 đến 39m2 và tất cả đều được trang bị tiện nghi hiện đại. Một số phòng sẽ được thiết kế với ban công hoặc mái hiên riêng. Khách sạn sẽ bao gồm hai nhà hàng, bao gồm một nhà hàng nơi khách lưu trú được phục vụ cả ngày với các bữa ăn sáng và các bữa phụ có thể mang đi và một quầy bar ngoài trời bên hồ bơi nơi khách lưu trú có thể thư giãn với cocktail và đồ ăn nhẹ. Khách sạn dự kiến sẽ có một trung tâm Thể dục 24/7, các phòng họp với tổng diện tích 1.000m2 đa chức năng được bổ sung bởi một khu tiền chức năng lớn.

Tọa lạc tại vị trí lý tưởng trong Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, gần Khu công nghiệp mới Việt Nam-Singapore III (VSIP III) quan trọng và chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 80 phút lái xe, khách sạn này sẽ trở thành một lựa chọn lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Hoạt động bằng năng lượng xanh, VSIP III hiện đang được xây dựng và sẽ có nhiều công ty hàng đầu Việt Nam và đa quốc gia, trong đó có Tập đoàn LEGO, đã đầu tư 1 tỷ USD vào cơ sở sản xuất rộng 44ha. Khoảng 45.000 người dự kiến sẽ làm việc tại VSIP III, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về chỗ ở chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế. Fairfield by Marriott North Binh Duong sẽ là một phần của dự án khu phức hợp mới, đồng thời sẽ cung cấp các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống và không gian bán lẻ, mang đến sự tiện lợi hoàn toàn cho mọi du khách.

Là một phần của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam, Bình Dương là nơi đặt trụ sở của hơn 3.400 công ty đến từ 64 quốc gia. Với vị trí gần Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối tuyệt vời thông qua đường cao tốc xuyên Á và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chiến lược của tỉnh Bình Dương là trở thành một trong những điểm đến đầu tư được săn đón nhất ở Đông Nam Á.

Marriott International hiện đang quản lý và vận hành 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, nhưng đang có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư đáng kể trong tương lai gần, với ít nhất 30 khách sạn mới dự kiến sẽ mở trên toàn quốc trong những năm tới.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Hoa Kỳ và bao gồm danh mục hơn 8.000 bất động sản với 30 thương hiệu hàng đầu trải dài 139 quốc gia và vùng lãnh thổ. Marriott điều hành và nhượng quyền các khách sạn và cấp phép cho các khu nghỉ dưỡng sở hữu kỳ nghỉ trên toàn thế giới. Công ty cung cấp Marriott Bonvoy®, chương trình du lịch đã giành nhiều giải thưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.marriott.com, và để biết tin tức mới nhất về công ty, hãy truy cập www.marriottnewscenter.com. Ngoài ra, hãy kết nối với chúng tôi trên Facebook và @MarriottIntl trên Twitter và Instagram.

Về Fairfield by Marriott

Fairfield by Marriott là thương hiệu khách sạn lấy cảm hứng từ di sản độc đáo của trang trại Fairfield cũng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Marriott, được thành lập dựa trên các nguyên tắc nhằm mang đến một kỳ nghỉ đáng nhớ và thân thiện. Sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi, khách sạn mang đến trải nghiệm thư thái, giúp du khách duy trì thói quen khi đi du lịch, công tác. Mỗi phòng nghỉ và suite của Fairfield được theo phong cách tinh tế, nhẹ nhàng và đảm bảo sự riêng tư. Sở hữu hơn 1.220 khách sạn tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, khách sạn Fairfield tự hào góp mặt trong chương trình du lịch toàn cầu Marriott Bonvoy của tập đoàn Marriott International đem tới cho hội viên thông tin về các thương hiệu khách sạn nổi tiếng, những trải nghiệm độc quyền tại Marriott Bonvoy Moments cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn gồm đêm nghỉ miễn phí và chứng nhân Elite. Để đăng ký miễn phí hoặc cập nhật thêm thông tin về chương trình, du khách có thể truy cập website MarriottBonvoy.com. Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, truy cập website Fairfield.marriott.com.

Về Unigroup

Công ty Cổ phần Đầu tư U&I có trụ sở chính tại Tinh Bình Dương được thành lập từ 1998. Hiện là công ty chủ quản của hơn 60 công ty thành viên và liên kết hoạt động trong 7 lĩnh vực chính: Hậu cần, Nông nghiệp, Bất động sản, Xây dựng, Dịch vụ, Sản xuất và Bán lẻ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang thông tin điện tử http://www.unigroup.com.vn/

