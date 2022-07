Mark Zuckerberg trong "cơn bão ngầm hoàn hảo": Facebook nguy cơ ghi nhận mức tăng trưởng bằng 0, các đối tác đồng loạt dừng quảng cáo

Theo Business Insider, các nhà quảng cáo đang tìm cách rút chân khỏi Facebook, trong bối cảnh mô hình kinh doanh và danh tiếng mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề được cho là vô cùng tồi tệ, thậm chí là khó có thể cải thiện.

Các chuyên gia dự báo, gã khổng lồ mạng xã hội sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bằng 0 trong quý II/2022, lần đầu tiên trong lịch sử. Bản thân Mark Zuckerberg cũng coi đây là "một trong những đợt suy thoái tồi tệ nhất mà Meta từng chứng kiến", theo Reuters. Những cái tên còn lại của lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số, bao gồm Google, Twitter, Snap… cũng đang phải đối mặt với viễn cảnh tăng trưởng giảm tốc chưa từng có.

Đáng nói, Meta đang ở trong một cơn bão hoàn hảo. Điều này khiến rất nhiều nhà quảng cáo sẵn sàng từ bỏ Mark Zuckerberg vì sợ tai tiếng. Đợt suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tất cả trong giai đoạn nửa cuối năm, song những thâm hụt mà Meta chứng kiến trong thị phần chi tiêu khách hàng được cho là nghiêm trọng hơn cả.

Được biết, các nhà quảng cáo lớn đã cắt giảm triển vọng chi tiêu trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Meta, từng được coi là đối tác chọn mặt gửi vàng, nay lại đứng đầu danh sách những hợp đồng quảng cáo cần phải cắt giảm.

Do đó, Meta được dự đoán sẽ dừng tăng trưởng sau nhiều năm bành trướng tại thung lũng Silicon. Cổ phiếu tập đoàn này cũng đã bị hạ bậc xuống mức "hoạt động kém hiệu quả" sau nhiều phiên lao dốc thảm hại. Mức tăng trưởng cho toàn năm 2022 được cho là sẽ đạt 16%, thấp hơn nhiều so với mức 37% hồi năm 2021.

"Chúng tôi dự báo rằng thị phần của Meta trong tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu sẽ giảm lần đầu tiên vào năm 2022", Matthew Bailey, nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu Omdia nhận định.

Đáp lại, phía Meta khẳng định: "Chúng tôi tin rằng nền tảng của mình đã cung cấp cho các doanh nghiệp những phương pháp tốt nhất để kết nối. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc hiện thực hóa kế hoạch dài hạn của mình."

Theo Business Insider, Facebook bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với các đối thủ khác do bản cập nhật quyền riêng tư của Apple hồi năm ngoái làm giảm thiểu khá nhiều khả năng nhắm mục tiêu và đo lường hiệu quả quảng cáo. Google, với mảng kinh doanh tìm kiếm cốt lõi, đã may mắn miễn nhiễm với sự thay đổi của Apple, đồng thời cho biết có thể sớm giới thiệu một bản cập nhật quyền riêng tư tương tự cho các ứng dụng Android.

Bê bối bị tẩy chay hồi năm 2020 của Facebook dường như vẫn chưa biến mất và các nhà quảng cáo ngày càng xem xét kỹ lưỡng hơn trước khi rót hàng triệu USD vào đây để nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Lou Paskalis, cựu Giám đốc truyền thông của Bank of America, hiện là Chủ tịch Hiệp hội thương mại công nghệ và tiếp thị Mỹ (MMA), cũng đánh giá các kênh truyền thông xã hội như Twitter, Pinterest và Snap cao hơn Meta.

"Khách hàng sẽ cân nhắc kỹ hơn khi đầu tư vào Meta vì sợ rủi ro. Danh tiếng của nền tảng là một phần quan trọng trước khi họ quyết định rót tiền. Người tiêu dùng ngày nay rất thông thái và họ sẽ không quảng cáo trên các nền tảng không cố gắng khắc phục tai tiếng", ông nói.

Trong khi đó, vai trò trong thị phần quảng cáo của Meta cũng đang lung lay, sau sự ra đi của COO Sheryl Sandberg cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao khác như David Fisher và Carolyn Everson.

“Meta đang đi ngược lại rất nhiều xu hướng, chẳng hạn như nó ngày càng già đi, còn TikTok lại bành trướng. Những thay đổi về quyền riêng tư trên iOS khiến Meta thiệt hại khá nhiều”, một nhà quảng cáo hàng đầu cho biết.

"Khách hàng có kế hoạch tăng chi tiêu TikTok trong năm nay. Họ còn hào hứng với cả Twitter và Reddit nữa", Carly Carson, người đứng đầu bộ phận xã hội tại cơ quan PMG cho biết.

Tuy nhiên, đối với phần lớn đối tác, Meta vẫn là doanh nghiệp quảng cáo lớn thứ hai chỉ sau Google. Các công ty quy mô vừa và nhỏ vẫn chọn đây làm nơi quảng bá - ngay cả khi hiệu suất quảng cáo không còn được như trước. Theo Luke Jonas, giám đốc thương mại tại công ty quảng cáo Nest Commerce, thực tế, một số công ty đang lợi dụng tình hình kinh doanh kém khả quan của Meta để dìm giá bất cứ khi nào có cơ hội.

Ron Jacobson, giám đốc điều hành của Rockerbox, một nền tảng phân bổ tiếp thị hoạt động với khoảng 150 thương hiệu D2C, cho biết tỷ lệ phần trăm của Meta trong tổng chi tiêu khách hàng đã tăng từ 29,9% trong quý I lên 31,7% trong quý II. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm so với mốc 38,6% hồi năm ngoái.

Ở một diễn biến khác, TikTok cùng mối quan hệ với giới chức Trung Quốc đang bị cơ quan quản lý để ý. Đây được cho là cơ hội để Meta lấy lại những năm tháng hoàng kim trước đây. Ngoài ra, Meta có hàng tỷ đô la tiền mặt (cụ thể là hơn 43 tỷ USD) và các khoản tương đương tiền mặt có thể quy đổi tính đến ngày 31/3. Điều này có thể giúp Meta giảm bớt tác động từ đợt suy thoái lớn trong chi tiêu quảng cáo trực tuyến.



Theo Business Insider, Meta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Công ty cam kết sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng quảng cáo để tiếp tục nhắm mục tiêu mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư sau những thay đổi của Apple. Tất nhiên, nỗ lực này sẽ mất rất nhiều thời gian.

https://cafebiz.vn/mark-zuckerberg-trong-con-bao-ngam-hoan-hao-facebook-nguy-co-ghi-nhan-muc-tang-truong-bang-0-cac-doi-tac-dong-loat-dung-quang-cao-20220718162915241.chn