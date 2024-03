Marilyn Monroe “hồi sinh” tuyệt đẹp và sexy nhờ AI, nhưng vì sao lại dấy lên nhiều tranh cãi?

Hơn 60 năm kể từ khi qua đời, nữ minh tinh Marilyn Monroe đã bất ngờ "tái sinh" theo một cách đặc biệt. Đó là nhờ Digital Marilyn, một chatbot AI do Soul Machines phát hành được mô phỏng theo cố diễn viên người Mỹ.

Nhà sản xuất cho biết bản sao có thể chào hỏi, trò chuyện và tạo ra "những trải nghiệm không thể quên với những người hâm mộ Marilyn". Đáng chú ý, Digital Marilyn còn sở hữu giọng nói tương đồng, phần nào thần thái quyến rũ của bản gốc.

"Mỗi khi tôi trò chuyện với Digital Marilyn, tôi đều có cảm xúc thật đặc biệt, như đang được tương tác với chính cô ấy vậy", Greg Cross - CEO của Soul Machines - chia sẻ.

Digital Marilyn mô phỏng lại cố diễn viên Marilyn Monroe

Trong buổi ra mắt vào hôm 8/3, Digital Marilyn được đánh giá cao bởi biểu cảm tự nhiên, trả lời trôi chảy nhiều câu hỏi liên quan đến nữ diễn viên người Mỹ. Hiện tại, bản sao này có thể tham gia tương tác trong vòng 20 phút.

Marilyn Monroe từng là biểu tượng của sự quyến rũ trên toàn thế giới. Dù không được đánh giá quá cao về mặt diễn xuất, nữ minh tinh lại sở hữu vẻ đẹp hút hồn, khuynh đảo mọi phòng vé. Các bộ phim của cô mang về doanh thu lên tới 200 triệu USD (tương đương 2 tỷ USD ngày nay), trong đó nổi bật nhất là bộ phim "Some Like It Hot" vào năm 1959. Đáng tiếc, cô qua đời vào năm 1962 ở tuổi 35 do dùng thuốc an thần quá liều.

Marilyn Monroe từng là biểu tượng sắc đẹp một thời

Bên cạnh những lời ngợi khen, việc Soul Machines đưa Marilyn trở lại cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Thời gian qua, xuất hiện hàng loạt tranh cãi xung quanh việc sử dụng hình ảnh kỹ thuật số của những người nổi tiếng dù chưa nhận được sự đồng ý của chính chủ.

Hồi năm ngoái, nam tài tử Tom Hanks phàn nàn về việc bản sao AI của ông bị dùng trái phép cho mục đích quảng cáo. Đạo diễn Zelda Williams từng lên tiếng chỉ trích hành động mô phỏng giọng nói và khuông mặt của những người đã khuất.

Phía Soul Machines cho biết quá trình tạo ra Digital Marilyn đã được sự chấp thuận của Authentic Brands Group, đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh của cố diễn viên người Mỹ. Trong quá khứ, công ty này từng tạo ra phiên bản AI của Elvis Presley, Muhammad Ali, Shaquille O'Neal và David Beckham.