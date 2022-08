Margot Robbie: Từ nhân viên thu ngân tàu điện ngầm đến ngôi sao Hollywood

Margot Elise Robbie sinh ngày 2/7/1990, tại Dalby, Queensland, Úc. Khi đó, cô không thể ngờ trong tương lai, mình sẽ trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh. Mới 31 tuổi, cô đã 2 lần được đề cử giải Oscar và cũng chính tài năng nổi trội đã giúp cô có nhiều cơ hội được hợp tác với những ngôi sao lớn của làng giải trí.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó không hề dễ dàng. Margot đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn, "Nếu tôi muốn điều gì đó, tôi phải biến nó thành hiện thực", và cô ấy đã làm được. Khi mới chỉ có 5 tuổi, bố và mẹ cô quyết định chia tay, và số phận của cô từ đó dường như đã có một bước ngoặt quyết định.

Cô là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, là con gái của Sarie Kessler - một nhà trị liệu vật lý và Doug Robbie - một người nông dân chính hiệu. Sau khi Doug ra đi, Sarie phải chăm sóc các con nên tình hình tài chính của họ không hề đơn giản. Margot vốn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, hiểu rõ khó khăn của mẹ nên đã làm một lúc nhiều việc: cô hầu gái, kiêm phục vụ bàn và làm việc tại Subway.

Trong một cuộc phỏng vấn về việc biểu diễn cho loạt phim truyền hình Neighbours của Úc, Margot nhớ lại cô đã đạt được điều này sau khi gửi một lá thư đến nhà sản xuất của chương trình. "Tôi đã ở đó nhiều tháng, trước khi nhận ra rằng không có ai ở bên". Vào thời điểm đó, Robbie đang làm việc tại Subway.

Nhưng khi bạn được sinh ra để đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống, thì điều đó sẽ không có gì ngăn cản được bạn. Bằng chứng cho điều đó là câu chuyện của Margot. Sau khi xuất hiện trong một vài tác phẩm ở Úc, cô ấy quyết định đột phá với nền tảng mới ở Hollywood, một điều mà chúng ta đều biết nó không hề dễ dàng, đặc biệt nếu bạn là một người nước ngoài trẻ tuổi không có gì ngoài chứng chỉ xiếc và các nghiên cứu đến từ trường Cao đẳng Somerset.

Mặc dù mọi khó khăn dường như muốn chống lại, cô ấy cuối cùng vẫn quyết định chuyển đến Hoa Kỳ ở tuổi 20. Sau đó chỉ vài tháng, nữ diễn viên được đóng vai chính trong phim Pan Am. "Mọi người đều nói: 'Bạn thật điên rồ khi đến Mỹ! Bạn sẽ không bao giờ làm được!' Nhưng tôi đã làm được", cô nói.

"Khi lớn lên, tôi luôn thấy mọi người nhận quà từ Tiffany & Co. trong chiếc hộp nhỏ màu xanh lam. Và tôi luôn tự hỏi, 'Liệu có ai đó sẽ cho tôi một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương không?' Vì vậy, khi đến New York lần đầu tiên, sau khi bước vào ngành công nghiệp này, tôi đã lấy đồng lương đầu tiên của mình, đi thẳng đến Tiffany's trên Đại lộ số 5, và mua một chiếc vòng tay nhỏ để đeo. Đó là thứ rẻ tiền nhất trong cửa hàng, nhưng nó được đựng trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam".

Nhưng cú đột phá lớn trong sự nghiệp của cô chỉ đến sau khi nữ diễn viên trúng tuyển vai Naomi Lapaglia trong The Wolf of Wall Street . Vai diễn này đã mang lại cho cô sự công nhận trong toàn ngành và đưa cô đến với danh tiếng quốc tế. Nhờ đó, cô đã trả xong khoản thế chấp căn nhà của mẹ.

Không có cha, mẹ đã trở thành hình mẫu của cô: "Mẹ đã luôn làm việc để nuôi nấng chúng tôi. Bà ấy là một nhà vật lý trị liệu. Đôi khi tôi nghĩ rằng bà ấy đang nói dối, vì tôi không hiểu mẹ làm thế nào để có nhiều năng lượng như vậy. Tôi vẫn tự hỏi làm thế nào mà bà lại có thể bao dung với chúng tôi - 4 đứa trẻ nghịch ngợm luôn chí chóe với nhau mọi lúc".

Margot nói, "Mẹ tôi chính là người ngọt ngào nhất trên Trái đất, và nếu tôi trở thành bà ấy, tôi sẽ không buồn chút nào; trên thực tế, đó sẽ là một vinh dự".

Năm 2014, cô gặp Tom Ackerley, người mà sau này cô kết hôn. Truyền thống nói rằng cha của cô dâu nên đến với con gái của mình vào ngày cưới của cô ấy; tuy nhiên, mẹ của Margot đã thay thế ông để làm điều đó. Mặt khác, cha của cô, thậm chí còn không được mời tham gia sự kiện này. Nữ diễn viên đã nói rằng họ hầu như không liên lạc: "Tôi không giống như ông ấy".

Doug Robbie đã trả tiền để Margot và các anh chị em của cô ấy được đi học trường tư thục, nhưng ông ấy không hẳn là hình mẫu của một người cha thông thường. Hai con gái của ông, Margot và Anya, nói rằng họ “không muốn biết ông ấy”. Tuy nhiên, hai con trai của ông là Cameron và Lachlan lại có cảm tình với cha hơn một chút.

Giấc mơ thành hiện thực, đó là sự thật, nhưng nó cần có kỷ luật, lòng dũng cảm và sự cống hiến. Và Margot Elise Robbie là một người có đủ những yếu tố ấy. Cô ấy đã chứng minh rằng mình có kỹ năng như một con tắc kè hoa và có thể đảm nhận các vai trò khác nhau. Hãy nghĩ đến những bộ phim như Focus, Suicide Squad, The Legend of Tarzan, I, Tonya, Mary Queen of Scots và Once Upon a Time in Hollywood. Vào năm 2023, khán giả sẽ được thấy cô ấy trên màn ảnh trong vai Barbie của bộ phim người thật đóng về búp bê nổi tiếng này.

Vượt qua một tuổi thơ đầy khó khăn về tài chính - mặc dù có một người cha giàu có, Margot Robbie - người từng hai lần được đề cử giải Oscar đã đi từ việc là một cô soát vé trên Tàu điện ngầm, để đến nay đã trở thành người có khối tài sản ròng lên tới 15 triệu đô la. Và quả thực, nghệ thuật còn có nhiều thành tựu hơn nữa dành cho Margot tài năng, cả với tư cách là một nữ diễn viên và một nhà sản xuất.