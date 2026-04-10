Mạnh dạn khởi đầu kinh doanh thông qua hợp tác với thương hiệu lâu năm - Được gì, mất gì

Hợp tác với thương hiệu có sẵn - Đã "chắc ăn" 100% chưa?

Giới trẻ lúc nào cũng tràn đầy nghị lực, hăng hái muốn khẳng định bản thân. Nhìn thấy nhiều bạn bè mở hàng quán kinh doanh, một số khác cho rằng mình có thể "đứng trên vai người khổng lồ" thông qua cách hợp tác với thương hiệu đã có vị thế trên thị trường ngay từ đầu. Việc này mang lại nhiều lợi thế không thể chối cãi.

Thay vì tự thân bươn chải, các bạn có sự đồng hành của thương hiệu

Điều này cực kỳ giá trị, không nói ra thì khó hình dung. Cách thức setup cửa hàng, in ấn bảng biển, thi công tường vách, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu, vật dụng,... có thể bào mòn sức khoẻ tinh thần của những bạn trẻ nghiệp dư. Khi hợp tác với thương hiệu sẵn có, bạn sẽ được hỗ trợ trong hầu hết mọi mặt, từ setup cửa hàng, đến cách thức vận hành, và nhiều vấn đề khác.

Không cần "bắt đầu từ xuất phát điểm"

Các bạn có thể bắt đầu bằng một cửa hàng đã sẵn sàng để vận hành, nguồn nguyên liệu có sẵn, khách hàng có khi cũng sẵn luôn - những cư dân trong khu vực lân cận sẽ rất sẵn lòng ghé ăn thử khi nhìn thấy khai trương một cửa hàng mới toanh xinh đẹp.

Tuy vậy, không có thứ gì mà dễ dàng đến vậy, nếu ỷ lại vào thương hiệu, bạn sẽ khó lòng chinh phục được thành công.

Vẫn cần nỗ lực rất nhiều, và sự cố vẫn có thể xảy ra

Một cửa hàng không có công sức vận hành của chủ, cùng với sự giám sát, đốc thúc, kỷ luật hàng ngày, sẽ không thu hút được nguồn khách hàng đông đúc, mang về lợi nhuận tốt. Khách hàng xấu tính, cúp điện dẫn đến nguyên liệu hư hỏng, mưa bão, vân vân,... là những sự cố không đơn giản mà bất cứ người làm chủ nào cũng phải tự mình vượt qua. Hành trình kinh doanh luôn đầy rẫy những sự việc bất ngờ mỗi ngày, và cách mà bạn xử lý chúng sẽ tạo nên khác biệt giữa một cửa hàng thất bại và một cửa hàng thành công. Mỗi lần vượt qua thử thách đều sẽ để lại nhiều bài học giá trị, rèn dũa bản lĩnh cho bạn, đưa bạn tiến xa hơn.

Five Star - đối tác tuyệt vời cho các bạn tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp với thức ăn nhanh

Bạn không cần phải đau đầu vì những rủi ro thường gặp khi khởi nghiệp:

- Nguồn cung sạch 100%: Toàn bộ nguyên liệu đạt chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe từ trang trại đến bàn ăn, giúp bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

- Vận hành cực đơn giản: Với quy trình chế biến và quản lý đã được chuẩn hóa suốt 15 năm, việc điều hành một cửa hàng thực phẩm hiện đại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, dù bạn không có kinh nghiệm F&B.

- Khẩu vị "gây nghiện": Sở hữu danh mục sản phẩm được hàng triệu người Việt yêu thích, đảm bảo lượng khách hàng ổn định và khả năng xoay vòng vốn cực nhanh.

Cửa hàng hiện đại - Đẳng cấp quốc tế trong tầm tay

Không còn dừng lại ở những kiosk khiêm tốn, Five Star hiện nay ngày càng mở rộng các cửa hàng với thiết kế hiện đại, bắt mắt, diện tích rộng rãi và chuyên nghiệp hơn. Đây không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là biểu tượng của sự năng động, giúp các "ông chủ trẻ" hay dân công sở tự hào khi sở hữu.

Gia nhập hệ thống Five Star Vietnam, bạn được hỗ trợ 360 độ từ khâu khảo sát mặt bằng chiến lược, đào tạo nhân sự bài bản đến các chiến dịch marketing điểm bán rầm rộ. Đây không chỉ là một cơ hội kinh doanh, mà là bước đi chiến lược để xây dựng nền tảng tài chính bền vững cho tương lai.

Vợ chồng anh Tấn Thừa và chị Minh Hoàng: Chủ 2 điểm bán Premium Kiosk - Khu vực Gò Dầu, Tây Ninh

Từ một chiếc Kiosk năm 2017, đến nay đã nâng cấp thành Premium Kiosk rộng đẹp hơn, đôi vợ chồng trẻ đã từng bước xây dựng hành trình kinh doanh đầy cảm hứng tại Tây Ninh - không chỉ bán gà, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực mỗi ngày.

Vừa là bạn đời, vừa là cộng sự: Hành trình 9 năm "thắp lửa" cùng Five Star tại Gò Dầu

Vừa là bạn đời, vừa là cộng sự, anh Thừa và chị Hoàng luôn biết cách biến mỗi ngày làm việc thành cuộc "thi đua" đáng yêu, nơi tiếng cười hạnh phúc đủ sức át hết mọi mệt nhọc. Với sự đồng hành từ Five Star, anh Thừa và chị Hoàng nay sở hữu 2 Premium Kiosk, phục vụ hàng trăm phần ăn mỗi ngày.

