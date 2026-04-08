Khi các "ông lớn" ngành Mẹ & Bé chọn tri kỷ: Hành trình tìm sự đồng điệu của VitaCare

Đó là những chuyến xe xuyên tỉnh, những cái bắt tay siết chặt và những món quà "đo ni đóng giày" dành riêng cho những người bạn lớn như Hệ thống Jim Tồ hay chị Hài Vũ (Vườn Của Bé). Với VitaCare, đây không chỉ là quan hệ đối tác, mà là sự trân quý những cột mốc 6 năm, 8 năm đồng hành - những con số định nghĩa nên sự bền vững.

6 năm đồng hành cùng Jim Tồ: khi sự khắt khe của người làm nghề trở thành niềm tự hào của đối tác

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong hành trình "Gõ cửa niềm tin" của VitaCare là chuyến ghé thăm anh Đăng - người đứng đầu hệ thống Jim Tồ Thanh Hóa. Với VitaCare, anh không chỉ là một đối tác chiến lược, mà còn là người đồng hành đáng quý suốt 6 năm qua.

Điều VitaCare trân trọng ở anh Đăng chính là sự khắt khe trong cách làm nghề: kỹ khi chọn sản phẩm, thận trọng khi chọn đối tác và luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Trong ngành Mẹ & Bé, sự khắt khe ấy không tạo ra khoảng cách, mà là thước đo của sự nghiêm túc và tử tế. Vì thế, sự tin tưởng anh dành cho VitaCare suốt 6 năm không chỉ là một cột mốc hợp tác, mà còn là niềm tự hào lớn.

Bởi có những mối quan hệ không thể chỉ giữ bằng đơn hàng hay những cuộc gọi. Chúng cần một cuộc gặp trực tiếp, một cái bắt tay thật để sự gắn kết được cảm nhận trọn vẹn hơn.

Trong chuyến đi này, VitaCare chọn trống đồng làm món quà gửi tặng anh Đăng như một biểu tượng của sự bền bỉ, vững chãi và trường tồn. Đặc biệt, khi món quà ấy được trao cho một người con xứ Thanh - vùng đất gắn với niềm tự hào văn hóa Đông Sơn - nó không chỉ là lời tri ân, mà còn là sự thấu hiểu được đặt đúng vào con người, vùng đất và hành trình mà VitaCare luôn trân quý.

8 năm cùng Vườn Của Bé: từ mối quan hệ đối tác đến tình cảm chị em

Nếu câu chuyện với Jim Tồ là sự trân trọng dành cho một người đồng hành khắt khe và chuẩn mực trong nghề, thì với chị Hài Vũ và hệ thống Vườn Của Bé, VitaCare lại có một mối gắn bó rất khác: gần gũi, bền chặt và đậm tình cảm hơn.

Suốt 8 năm đồng hành, điều còn lại giữa VitaCare và chị Hài không chỉ là sự hợp tác trong kinh doanh, mà là một sự thân thiết đủ lâu để vượt khỏi cảm giác của hai bên mua - bán thông thường. Với VitaCare, chị không chỉ là một đối tác lớn, mà còn là một người chị đáng kính trọng.

Sự gắn bó ấy được bồi đắp qua nhiều lần gặp gỡ, qua những cuộc trò chuyện không chỉ về hàng hóa hay thị trường, mà còn về nghề, về đời và những điều rất đỗi gần gũi. Chính điều đó khiến mối quan hệ ấy dần được giữ lại không chỉ bằng hợp tác, mà bằng sự tin cậy và đồng điệu trong cách làm nghề.

Trong một thị trường cạnh tranh mạnh như ngành Mẹ & Bé, 8 năm là một con số biết nói. Bởi đó không chỉ là độ dài của thời gian, mà còn là độ dày của niềm tin. Từ một cửa hàng phát triển thành hệ thống 15 điểm bán tại Hà Nội, Vườn Của Bé để lại dấu ấn bằng sự gần gũi, thực tế và tinh thần luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết. Và với VitaCare, đó cũng là giá trị đáng quý nhất để một mối đồng hành có thể đi cùng nhau rất lâu.

Bền vững không đến từ những lời nói lớn, mà đến từ cách người ta ở lại với nhau qua năm tháng

Có một câu hỏi giản dị nhưng đầy sức nặng mà VitaCare luôn tự nhắc nhở: Một đời người có bao nhiêu lần 6 năm, bao nhiêu lần 8 năm để cùng nhau đi qua một chặng đường?

Với VitaCare, mỗi mối quan hệ được giữ gìn suốt 6 năm, 8 năm đều là một điều rất đáng quý. Giữa một thị trường luôn biến động và không thiếu lựa chọn mới, sự đồng hành lâu dài chưa bao giờ là điều hiển nhiên, mà là kết quả của sự tử tế và tin tưởng được bồi đắp theo thời gian.

Trên hành trình ấy, VitaCare không chỉ đồng hành cùng đối tác bằng sự hiện diện và sẻ chia, mà còn bằng hệ sinh thái sản phẩm được nhiều cửa hàng và gia đình Việt tin chọn, trong đó có những nhãn sữa quen thuộc. Nhưng hơn cả sản phẩm, điều VitaCare luôn muốn gìn giữ vẫn là niềm tin đủ lớn để những mối quan hệ ấy có thể bền vững qua năm tháng.

Và đó cũng chính là cách VitaCare đang đi trên hành trình của mình: không chỉ xây dựng hệ thống đối tác, mà gìn giữ những mối thâm tình lớn trong ngành Mẹ & Bé bằng sự chân thành, trách nhiệm và lòng biết ơn thật sự.

VitaCare - Trân trọng từng mối quan hệ, bền vững từng niềm tin.