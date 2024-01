Mang “Thiên Đường Sữa Nhật Bản” đến Việt Nam, J-Milk gây ấn tượng với khách hàng bằng hương vị đầy mới mẻ

Thiên Đường Sữa Nhật Bản tại AEON MALL Tân Phú Celadon

Vừa qua, tổ chức đa ngành tập hợp các công ty sản xuất và nhà bán lẻ sữa Nhật Bản là J-Milk vừa ra mắt sự kiện chuyên đề về sữa của Nhật tại AEON MALL Tân Phú Celadon, Thành phố Hồ Chí Minh (sự kiện được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 1 năm 2024). Tại đây, các dòng sản phẩm từ sữa tuyệt ngon đến từ nông trại Nhật Bản sẽ được giới thiệu đến hàng nghìn người tiêu dùng Việt Nam.

J-Milk là tổ chức đa ngành tập hợp các công ty sản xuất và nhà bán lẻ sữa tạo nên chuỗi cung ứng sữa tại Nhật Bản. Họ cung cấp những thông tin cùng nguồn lực cho các chuyên gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành sữa, qua đó khắc phục những vấn đề thường gặp trong ngành, đồng thời nâng cao giá trị của sữa, cũng như các sản phẩm từ sữa như bơ, kem phô mai.

Các sản phẩm trong sự kiện được mang đến từ các nông trại Nhật Bản

Nhằm mục đích góp phần nâng cao sức khoẻ và chế độ ăn uống lành mạnh của người dân, J-Milk đóng vai trò then chốt trong ngành sữa Nhật Bản và tập trung giữ vững sự ổn định thị trường, xây dựng một mối quan hệ tin cậy mạnh mẽ với người tiêu dùng. Tổ chức đã và đang giúp giải quyết những thách thức chung trong ngành, đồng thời nâng cao giá trị của sữa tươi và các sản phẩm từ sữa bằng cách cung cấp thông tin cùng nguồn lực cho các chuyên gia và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành.

Tham gia giới thiệu sản phẩm trong sự kiện lần này từ J-Milk là những thương hiệu sữa nổi tiếng của Nhật Bản như Hokkaido Milk Products Co., Ltd., Minami Nihon Rakuno Kyodo Co., Ltd., Hokkaido Hidaka Dairy Products, Hokuren Federation of Agricultural Cooperatives, và Nippon Dairy Co-operated Co., Ltd. Các sản phẩm được giới thiệu bao gồm 4 loại sữa tươi, 5 loại kem phô mai (cream cheese) và 1 loại bơ thủ công. Nhờ việc được nếm thử đến 10 loại sản phẩm mà quầy sự kiện của J-Milk luôn thu hút nhiều khách tham quan ghé thăm tại sảnh trung tâm thương mại. Chế phẩm được nhiều người yêu thích nhất chính là các loại sữa tươi nguyên chất rất thơm và tươi, ngon tự nhiên, không ngọt, trong khi các loại kem phô mai có nhiều mùi vị, phù hợp với hầu hết sở thích của người Việt. Ngoài việc nếm thử sữa và các sản phẩm làm từ sữa, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm một số hoạt động thú vị cho cả trẻ em và người lớn như tạo hình bóng bay nghệ thuật, chụp ảnh lưu niệm và đố vui trúng thưởng túi J-Milk.

Khách tham quan có thể trải nghiệm một số hoạt động thú vị cho cả trẻ em và người lớn

Trong sự kiện, đại diện phía Nhật Bản là ông Hiroshi Anan, Chuyên viên Phòng Sản phẩm từ Sữa, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản, và ông Yoshizaku Seki, Phó Giám đốc phụ trách Chuỗi cung ứng J-Milk rất vui mừng khi ra mắt thành công sự kiện tưng bừng này.

"Chúng tôi biết thị trường Việt Nam hiện có nhiều loại sữa như sữa bột, sữa tươi, rất đa dạng. Nhân dịp này, chúng tôi muốn giới thiệu vị sữa ngon chuẩn Nhật là như thế nào vào VIệt Nam, để người tiêu dùng Việt hiểu về nó nhiều hơn, tăng cường sự nhận biết của họ đối với sữa Nhật." - đại diện đánh giá về thị trường sữa hiện tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Hiroshi còn cho biết thêm buổi triển lãm này và phiếu đánh giá thăm dò ý kiến khách hàng sẽ "nguyên liệu quý giá" để nghiên cứu triển khai những kế hoạch mới trong tương lai.

Cơ hội trải nghiệm 4 loại sữa tươi, 5 loại kem phô mai (cream cheese) và 1 lại bơ thủ công

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, các đại diện nhận thấy dân số Nhật Bản có xu hướng ngày càng lão hoá và tỷ lệ sinh cũng giảm, ngược lại tại Việt Nam có lượng dân số trẻ rất nhiều. Vì vậy, các nhà sản xuất sữa tại Nhật cũng rất hứng thú với thị trường Việt Nam và có thể có kế hoạch triển khai tại thị trường Việt Nam.

Nhằm đáp ứng sự tăng trưởng kinh tế thần tốc của Việt Nam cũng như nhu cầu tiêu thụ thực phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản ngày càng cao của người Việt, J-Milk mong muốn tạo ra tác động tích cực tại sự kiện này với ba mục đích sau: tăng cường độ nhận diện thương hiệu sản phẩm sữa của Nhật Bản, cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin giá trị về lợi ích của sữa, và tạo trải nghiệm dùng thử các sản phẩm sữa chất lượng cao của Nhật Bản. Đây là cách J-Milk khẳng định cam kết nâng cao nhận thức, kiến thức, và trải nghiệm về sữa chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Sự hiện diện của J-Milk tại Việt Nam khẳng định cam kết bồi dưỡng, thúc đẩy giao lưu văn hoá và quảng bá lối sống lành mạnh thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm sữa chất lượng cao. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://welcome-milk.com/