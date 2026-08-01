Mang dây chuyền, lắc tay, nhẫn trị giá hơn 500 triệu đồng ra chợ bán với giá 1,7 triệu đồng: Sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sau một tuần truy xét, Công an TP Đà Nẵng làm rõ hai thiếu niên đột nhập ô tô trộm số trang sức trị giá hơn 500 triệu đồng rồi mang bán chỉ với giá 1,7 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau một tuần tập trung truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ hai thiếu niên gây ra vụ trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng trong ô tô xảy ra tại khu đô thị Euro Village, phường An Hải. Được biết, lợi dụng các phương tiện không khóa cửa, các đối tượng đã đột nhập, lấy trộm nhiều trang sức rồi mang bán với giá chỉ 1,7 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 20/7, ông H.N.B (sinh năm 1986, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) đến Công an phường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập xe ô tô lấy trộm nhiều tài sản gồm 6 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc đeo tay, 3 mặt dây chuyền cùng 300.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường An Hải tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Hai đối tượng cùng phương tiện gây án. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, đối tượng hoạt động manh động, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương truy xét đối tượng gây án. Qua phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động và các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định đối tượng gây án nhiều khả năng là nhóm thanh thiếu niên hư trên địa bàn.

Sau nhiều ngày tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hai đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Văn Vỹ và Đặng Ngọc Lê Tình (cùng sinh năm 2009, cùng trú phường An Hải). Cả hai đều thuộc diện thanh thiếu niên hư do Công an phường quản lý; đồng thời hai đối tượng thường xuyên sống lang thang, ít có mặt tại địa phương.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Nguyễn Văn Vỹ và Đặng Ngọc Lê Tình để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi tìm các xe ô tô đỗ trên đường nhưng quên khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Theo lời khai, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/7, Nguyễn Văn Vỹ điều khiển xe mô tô Honda Dream biển kiểm soát 43K2-5128 chở Đặng Ngọc Lê Tình đi tìm sơ hở của người dân để gây án. Khi đến khu đô thị Euro Village (phường An Hải), các đối tượng đã mở cửa, lục soát 4 xe ô tô nhưng không phát hiện tài sản.

Sau khi trộm được tài sản tổng trị giá ước khoảng 500 triệu đồng, hai đối tượng đem bán với giá 1,7 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Đến khoảng 2h20 cùng ngày, trước căn nhà trên đường Bằng Lăng 01, khu đô thị Euro Village, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51K-270.xx đỗ trước nhà có dấu hiệu không khóa cửa, Vỹ đứng ngoài cảnh giới, còn Tình mở cửa xe vào bên trong lục soát. Hai đối tượng lấy trộm 300.000 đồng tiền mặt cùng một hộp đựng nhiều trang sức gồm 6 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc đeo tay và 3 mặt dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, hai đối tượng mang số tài sản trộm cắp được đến khu vực chợ Bắc Mỹ An bán với giá 1,7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ 5 nhẫn bạc, 2 dây chuyền bạc, 2 mặt dây chuyền, 2 lắc đeo tay bằng bạc, 1 điện thoại iPhone XS Max và xe mô tô Honda Dream biển kiểm soát 43K2-5128 là phương tiện gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành định giá tài sản, tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.