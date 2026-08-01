Chiều tối 31/7, Hà Nội hứng trận mưa lớn trên diện rộng, riêng khu vực Long Biên ghi nhận lượng mưa hơn 115mm trong khoảng 1,5 giờ, gây ngập cục bộ tại 2 điểm nhưng nước đã cơ bản rút hết sau khoảng 2 giờ.

Vào chiều tối ngày 31/7, Hà Nội hứng trận mưa lớn trên diện rộng đúng vào giờ cao điểm ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, trận mưa diễn ra từ khoảng 17h30 đến 19h trên nhiều khu vực của Hà Nội.

Tại khu vực Long Biên ghi nhận lượng mưa hơn 115mm chỉ trong khoảng 1,5 giờ. Do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước hiện hữu không kịp tiêu thoát, gây ngập cục bộ tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh (khu vực Aeon Long Biên).

Đây đều là những điểm ngập đã được xác định phương án ứng trực trong Kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2026.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số khu vực tại Long Biên xảy ra tình trạng ngập cục bộ vào khoảng 18h30 chiều ngày 31/7 (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Các đơn vị duy trì hệ thống thoát nước đã huy động lực lượng ứng trực, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước tại hiện trường (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

(Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Đến khoảng 19h30, nước tại các điểm ngập đã rút gần hết (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Thời gian tiêu thoát nước tại các con đường đã ngắn hơn trước đây (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Trong khi đó, nhiều khu vực từng được triển khai các dự án thoát nước khẩn cấp như Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, Võ Chí Công... không ghi nhận tình trạng ngập úng.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, các đơn vị duy trì hệ thống thoát nước đã huy động lực lượng ứng trực, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước tại hiện trường. Đến khoảng 19h30, nước tại các điểm ngập đã rút gần hết và đến 20h cơ bản rút hoàn toàn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với trận mưa có cường độ tương đương trong những năm trước, nhiều khu vực thường phải mất từ 8 đến 12 giờ mới có thể rút hết nước. So với trước đây, thời gian tiêu thoát nước lần này đã được rút ngắn đáng kể.

Dù vậy, do mưa lớn xảy ra đúng thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày, hai điểm ngập tại Long Biên vẫn gây ùn tắc giao thông kéo dài trong thời gian nước chưa rút.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết đã ghi nhận hình ảnh hiện trường tại các mốc 18h30, 19h, 19h30 và 20h30 để theo dõi diễn biến ngập úng cũng như quá trình tiêu thoát nước.