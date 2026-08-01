Động đất 3,1 độ richter ở Đà Nẵng

Trận động đất có độ lớn 3,1 độ richter xảy ra ở xã miền núi Trà Tân, TP Đà Nẵng.

Ngày 1/8, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) phát đi thông báo về trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 55 phút 40 giây cùng ngày.

Bản đồ chấn tâm động đất. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Theo đó, thời điểm trên, một trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.192° vĩ Bắc - 108.187° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, TP Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trước đó, tối 30/7 vừa qua, tại xã Bảo Lạc (Cao Bằng), nhiều người dân cảm nhận rõ rung lắc, nghe tiếng nổ lớn trước khi mặt đất rung chuyển.

Theo cơ quan chuyên môn, trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 44 phút 45 giây GMT, tức 19 giờ 44 phút 45 giây theo giờ Hà Nội. Tâm chấn được xác định tại tọa độ 22,926 độ vĩ Bắc, 105,664 độ kinh Đông, thuộc địa bàn xã Bảo Lạc.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân tại xã Bảo Lạc và các khu vực lân cận chia sẻ, họ đã cảm nhận được rung lắc kéo dài trong vài giây. Một số người cho biết cửa kính và đồ đạc trong nhà rung nhẹ, trong khi nhiều người khác nói họ có cảm giác chóng mặt hoặc lâng lâng khoảng 1-2 giây trước khi nhận ra vừa có động đất.