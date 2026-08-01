Phát hiện nhiều di vật rõ tên trong mộ tập thể liệt sĩ tại Đồng Nai

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và giám định danh tính liệt sĩ, Đội K72 đã phát hiện nhiều di vật quan trọng như ảnh và các hiện vật khắc rõ tên trong một khu mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Ngày 1/8, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã tìm thấy nhiều di vật là cây bút màu sữa mang tên "Hiển" và khắc kèm hình máy bay ở mặt sau; 1 cây bút màu xanh được khắc chữ "UOC UO" kế bên khắc chữ "SN - 39" (nhận định khả năng thứ 2 cây bút màu xanh khắc số hiệu:"1.1061.10" - Đội K72) và 1 cây lược chải đầu có khắc chữ "Ky ..." được tìm kiếm, quy tập được tại Lô Cao su 97, Tổ 5, Đội Cao su Bình Minh thuộc ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Di vật là chiếc bút có khắc chữ "Hiển" được tìm thấy ngày 1/8 (ảnh: ĐVCC)

Trước đó, Đội K72 trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy khu các mộ tập thể tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Tại đây ngoài các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy còn có các di vật theo cùng như súng AK, băng đạn, bình tông... đặc biệt các di vật là các bức ảnh cá nhân, tập thể được cất cẩn thận trong các ví da bên cạnh hài cốt liệt sĩ cùng với các di vật là chiếc bút, lược khắc tên như: "Tiến Quy", "Hiển", "Văn Chín", "Ky"...

Một di vật chiếc bút khác khắc chữ được K72 tìm thấy trong mộ tập thể (ảnh: ĐVCC)

Đối với các hình ảnh được tìm thấy đã bị hoen ố, nhòe được Đội K72 phục dựng lại và các di vật được làm sạch và công bố thông tin rộng rãi đến người dân.

Di vật là chiếc lược khắc chữ "Ky" được tìm thấy trong mộ tập thể tại xã Minh Đức (ảnh: ĐVCC)

Theo Đội K72 việc làm trên với mong ước sớm có thân nhân, đồng đội nhận ra và có thêm thông tin để liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình.

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin trước đó, tại khu vực xã Minh Đức, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4/1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm "Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng" của Sư đoàn 7 trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4/1972) của Trung đoàn 201...

Một số hình ảnh đã được phục dựng lại qua các di vật là bức hình đã bị nhòe bên trong mộ tập thể tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.