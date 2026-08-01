Đơn vị sở hữu chuỗi Kichi-Kichi, Gogi... bị hủy tư cách công ty đại chúng

Golden Gate, chủ sở hữu loạt thương hiệu Kichi-Kichi, Gogi, Isushi... bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngày 31/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate).

Golden Gate được thành lập tháng 4/2008. Cập nhật đến tháng 12/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 77,9 tỷ đồng do Tổng giám đốc Đào Thế Vinh làm người đại diện pháp luật.

Theo giới thiệu, Golden Gate hiện sở hữu gần 40 thương hiệu cùng khoảng 600 nhà hàng đa phong cách trên 42 tỉnh thành. Trong đó có thể kể đến: Kichi-Kichi, Gogi, Sumo, Isushi...

Loạt thương hiệu trong ngành F&B do Golden Gate sở hữu. Ảnh: Golden Gate

Ngày 29/6 vừa qua, Golden Gate đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần gần 9.814 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 466,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,6% và 118% so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc năm 2025, tập đoàn này mang về doanh thu thuần 7.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 213,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,9% và 112,8% so với thực hiện năm 2024.

Đáng chú ý, đại hội cũng thông qua loạt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Thứ nhất là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP.01.2026) với số lượng 17.950 đơn vị. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 15 tháng.

Đối tượng phát hành là các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm của công ty hoặc công ty con, nhân tài công ty hoặc công ty con muồn thu hút hoặc "giữ chân". Thời gian phát hành trong năm 2026.

Sau khi hoàn thành phát hành ESOP, Golden Gate dự kiến phát hành 93,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:12, tức mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.

Nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành nói trên, Golden Gate sẽ có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ 77,9 tỷ đồng lên 1.012 tỷ đồng.

Thứ ba là kế hoạch phát hành ESOP 02.2026 với mục đích thưởng cho các cán bộ nhân viên chủ chốt trong các dự án trọng điểm với số lượng 77.387 đơn vị. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến 2026-2027.

Cuối cùng, Golden Gate còn có kế hoạch phát hành ESOP 03.2026 cho các nhân sự chủ chốt. Số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 03.2026 sẽ được quyết định phụ thuộc vào EBITDA của công ty đạt được trong năm 2027.

Theo đó, nếu EBITDA năm 2027 đạt tối thiểu 1.500 tỷ đồng, công ty được phép phát hành 2% vốn điều lệ (sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP 01.2026 và ESOP 02.2026).

Trường hợp EBITDA năm 2027 đạt tối thiểu 1.700 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ là 3% vốn điều lệ (sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP 01.2026 và ESOP 02.2026).

Về phương án phân phối lợi nhuận, Golden Gate sẽ chia cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 82%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 8.200 đồng.

Về vấn đề nhân sự, 3 thành viên HĐQT tiếp tục tái cử trong nhiệm kỳ 2026-2031 là ông Đào Thế Vinh, ông Trần Việt Trung, ông Nguyễn Xuân Tường. Ngoài 3 thành viên trên, ông Dickson Loo Tit Choon và ông Nguyễn Anh Vũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó là 2022-2027.

Đại hội cũng bầu 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đó là ông Lê Quốc Tuấn, ông Tăng Chí Minh và bà Tạ Thị Thu Hiền.

Về cơ cơ cấu cổ đông của Golden Gate, tính đến 30/6/2026, Công ty cổ phần Golden Gate Partners sở hữu 29,51% vốn; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đào Thế Vinh nắm 5,99%; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thương mại Trần Việt Trung nắm 4,98%; vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thắng nắm 3,31%...