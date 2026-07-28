Mang 3 chỉ vàng PNJ đi bán lấy tiền gấp, người phụ nữ ngỡ ngàng vì biết phải nhận tiền trong 4 tháng hoặc bán thấp hơn 4 triệu đồng

Cần tiền để chi tiêu, chị Anh Ngọc (quận 12, TP.HCM) dự định bán 3 chỉ vàng nhẫn trơn PNJ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu chính sách thu đổi, chị bất ngờ khi biết nếu bán lại cho PNJ và nhận tiền mặt, khoản tiền sẽ được thanh toán theo lộ trình kéo dài 120 ngày. Muốn nhận tiền ngay, chị phải tìm đến các cửa hàng khác, nhưng...

Đang cần một khoản tiền mặt để chi tiêu, chị Anh Ngọc (quận 12, TP.HCM) dự định bán 3 chỉ vàng nhẫn trơn của PNJ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chính sách thu đổi của doanh nghiệp này, chị quyết định tạm hoãn kế hoạch.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin được PNJ công bố, khách hàng có hai lựa chọn khi bán lại sản phẩm. Với phương án nhận tiền mặt, doanh nghiệp sẽ thanh toán theo lộ trình kéo dài 120 ngày, chia thành 5 đợt gồm: 10% vào ngày giao dịch (hoặc ngày kế tiếp), 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày.

Trong khi đó, nếu khách hàng chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác của PNJ, toàn bộ giá trị mua lại có thể được sử dụng ngay để mua sản phẩm mới, đồng thời được hưởng thêm các ưu đãi tùy theo nhóm sản phẩm và giá trị chuyển đổi.

"Nếu chia nhỏ tiền như vậy, tôi không có tiền mặt để chi tiêu theo kế hoạch", chị Anh Ngọc chia sẻ. Vì vậy, chị quyết định chưa bán số vàng trên.

Không muốn chờ 4 tháng để nhận đủ tiền, chị mang số vàng đi hỏi một số cửa hàng khác với hy vọng có thể bán và nhận tiền ngay.

Ngày 27/7, tại một tiệm vàng gần chợ Bến Thành (TP.HCM), cửa hàng đồng ý mua lại số vàng với giá 12,2 triệu đồng/chỉ. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn PNJ cùng thời điểm ở mức khoảng 13,62 triệu đồng/chỉ, chênh lệch 1,42 triệu đồng mỗi chỉ.

Với 3 chỉ vàng, nếu chấp nhận bán ngay tại mức giá này, chị sẽ thu về khoảng 36,6 triệu đồng, thấp hơn khoảng 4,26 triệu đồng so với mức giá tham chiếu 13,62 triệu đồng/chỉ.

Tiếp tục đến một cửa hàng vàng khác, chị cũng nhận được mức giá mua tương tự, không cao hơn. Trong khi đó, một cửa hàng khác từ chối thu mua.

Diễn biến trên cho thấy nhiều người đang có nhu cầu bán vàng lấy tiền mặt đứng trước bài toán lựa chọn giữa chờ nhận đủ tiền theo lộ trình của doanh nghiệp hoặc chấp nhận bán cho đơn vị khác với mức giá thấp hơn để có tiền ngay phục vụ nhu cầu tài chính.



